مريم الدباغ ترقص في حضن شاب مغربي ولم تقاوم وسامته.. شاهد ماذا فعلت؟ (فيديو)

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وطن– أثارت عارضة الأزياء التونسية مريم الدباغ، جدلاً بعد ظهورها وهي ترقص في أحضان المودل المغربي حمزة مرساوي.

وظهرت مريم الدباغ بالفيديو الذي أعادت نشره عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، وهي في سهرة مع حمزة مرساوي، وترقص مرتدية توب أبيض يكشف صدرها.

قبلة وحركة إغاظة

واقتربت مريم من حمزة وقامت بتقبيله ثم أشارت بيدها في حركة تشير إلى إغاظة أحدهم.

وتبين آخر الفيديو أن مريم كانت تتوسط رجلين، حمزة وشاب آخر، كانت ترقص بينهما.

ولاحقاً ظهرت مريم الدبـاغ بالبكيني في أحد المسابح، ثم ختمت سلسلة القصص بفيديو وهي بروب النوم مع تعليق “أحلام سعيدة”.

جنسية بريطانية

الجدير بالذكر، أن مريم الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

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ودرست المشهورة التونسية في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت مريم الدباغ في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.