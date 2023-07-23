محمد عبده في خطر.. عصابة من 5 أشخاص يصلون غرفته والشرطة تستنفر (فيديو)

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وطن- أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، إلقاءها القبض على مقيم يمني، قام بسرقة قبعة الفنان السعودي محمد عبده في مكان إقامته في نجران.

وقالت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران بالسعودية في بيان لها عبر “تويتر“، إنها قبضت على مقيم يمني بعد توثيقه بالفيديو لحظة تسلله لمقر إقامة الفنان محمد عبده وسرقة أحد مقتنياته.

🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و(4) آخرين لمساعدته pic.twitter.com/p1I9Pp5Iev — الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023

5 متهمين

كما ألقت السلطات القبض على مقيمين آخرين من الجنسيتين اليمنية والهندية، ومواطنين سعوديين لمساعدته في عملية السرقة.

وتم إيقاف المتهمين الخمسة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.

وتداول الناشطون في السعودية، فيديو للمتهم اليمني وهو يدخل الفندق في نجران بحثاً عن غرفة فنان العرب.

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ثم يقوم المقيم اليمني بسرقة قبعة محمد عبده، تطبيقاً لأغنية “سرقني”.

أول حفلة في نجران

ووصل محمد عبده إلى منطقة نجران أول أمس لإحياء أول حفلة فنية له في المنطقة، بعد اعتمادها ضمن فعاليات “جولة المملكة” التي بدأت منذ الأسبوع الماضي.

وتجول فنان العرب في منطقة الأخدود الأثرية في نجران، وأبدى إعجابه فيها.