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للرجال والنساء أيضا.. “عصير الفياجرا الطبيعي” اختراع كشفه طبيب مصري

عصير الفياجرا الطبيعي: الوصفة السرية للطبيب المصري كريم علي لمشروب يعزز الصحة الجنسية

كتب فهمي الورغمي
عصير الفياجرا الطبيعي
الطبيب المصري كريم علي يخترع عصير الفياجرا الطبيعي
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وطن – أسدل طبيب الأسرة المصري “كريم علي” الستار عن أحدث مفاجأته لمتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن توصله لمشروب طبيعي سيكون بديلا ً لمفعول “الفياجرا” ووصفه بأنه “عصير فياجرا طبيعي”.

وعبر مقطع مصور تداوله كثيرون، كشف الطبيب كريم علي عن مكونات مشروب طبيعي قال إنه “يُعتبر بديلاً لدواء فياجرا التجاري”، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة وأمان.

الطبيب المصري الذي أكّد أن خلطة المشروب التي تحصل عليها، “مفيد للرجال”، أطلق عليها اسم “عصير الفياجرا“.

عصير فياجرا من مكونات طبيعية

وشارك كريم علي مكونات عصير الفياجرا الطبيعي مع متابعيه وهي :”بطيخ ورمان وزنجبيل، ولوز مقشر وقطعة شكولاتة سوداء خالية من السكر 85%”.

وخلال حديثه عن المكونات، أظهر الطبيب المصري لمتابعيه كيفية تحضير المشروب الجديد الخاص بالرجال.

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موضّحاً أنّه يتم وضع كل المكونات ويتم ضربها في الخلاط مع وضع كمية مياه قليلة ويسمى عصير التنين.

وأشار إلى أن العصير يصلح للرجال والنساء والأطفال لأنه ليس بدواء وكل مكوناته طبيعية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

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