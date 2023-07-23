الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة
الهدهد

فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة

حكم السلطان قابوس بن سعيد سلطنة عمان منذ مطلع السبعينيات، ليصبح أحد أطول القادة العرب بقاء في السلطة

كتب خالد الأحمد
فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة
السلطان قابوس بن سعيد
- Advertisement -

وطن- يحتفل العمانيون بذكرى تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مقاليد الحكم في البلاد بمثل هذا اليوم من العام 1970، وهو الذي نجح في نقل بلاده من التأخر والانطواء إلى عهد الحداثة والنهضة.

وحكم الراحل قابوس سلطنة عمان منذ مطلع السبعينيات، ليصبح أحد أطول القادة العرب بقاء في السلطة.

وتسلم مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970، وامتدت فترة حكم السلطان قابوس إلى ما يقرب من 50 عاماً من 23 يوليو 1970 وحتى وفاته في 10 يناير 2020، وتولّى بعده الحكم ابن عمه السلطان الحالي هيثم بن طارق.

وبحسب تقرير وضعته الأمم المتحدة للتنمية البشرية حققت السلطنة منذ العام 1970، أكبر مقدار من التقدم بين 135 دولة في العالم، بحسب تصنيف التقرير الذي يركز خصوصا على الأداء في مجال التربية والصحة.

وبهذه المناسبة أعاد العمانيون تداول مقاطع نادرة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

- Advertisement -

وأظهر بعض هذه المقاطع السلطان الراحل في جولة عقب توليه الحكم، ومقاطع أخرى أظهرت لقاءاته بالشعب العماني في أكثر من منطقة.

ذكرى خالدة في أذهان العمانيين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العمانيون مع هذه الذكرى مشيدين بدور السلطان الراحل في نهضة عمان الحديثة ومترحمين عليه بالدعوات.

وعلقت “همس الجوري” أن ما قدمه هذا الإنسان ـ السلطان قابوس ـ لسلطنة عمان سيبقى محفوراً في أذهان العمانيين ما حيوا”.

وقال “سيف العبري” :”ذكرى أستبشر فيها الشعب خيرًا ونادى فرحةً “أبشري قابوس جاء”.

وأضاف أن ذكرى يوليو المجيد حُفرت في أذهان العمانيين مستبشرين بنهضة قادها السلطان قابوس بن سعيد لـ ٥٠ عاما”.

وعبر “بن عامر” عن اعتقاده بأن كل ركن في عمان يحكي للسلطان الراحل قصة.

وأضاف :”كان يجوب الجبل والسهل والوادي وينتقل بحراً وجواً وبراً لا يهدىء له بال يسابق الزمن ليرى عُمان تكبر تحت مرأى عينيه دولة عصرية”.

أما ” محمد المعمري” فقال إن 23 يوليو هي الخطوة الأولى لبناء عمان الحديثة.

وأضاف: “قاد مسيرتها المغفور له جلاله السلطان قابوس طيب الله ثراه وكان خلفه رجال عمان الأوفياء الذين حملوا في يد السلاح واليد الاخرى معول البناء”.

واستدرك: “لا زالت عماننا الحبيبة في تطور ونماء بقيادة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه”.

فيما علقت ” د.عائشة عبد الله العلوية” فوق صورة للسلطان قابوس شاباً :”هذا الشاب الذي قاد بلدا معزولا .. إلى آفاق الانفتاح على العالم “.

وتابعت أنه أنقذ البلد من الجهل إلى العلم ومن العناء والتعب إلى الراحة والسعادة.

وفي السياق ذاته قالت مغردة عمانية أخرى : “لا يختلف اثنان أن كل ما نراه من تقدم وتطور ونهضة التي تنعم بها عمان اليوم ، إنما هي من انجازات هذا الرجل القائد”.

السلطان قابوس بن سعيد وهيثم بن طارق
السلطان قابوس بن سعيد وهيثم بن طارق

من هو السلطان قابوس بن سعيد؟

والسلطان الراحل قابوس هو السلطان الثامن المتحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام ١٧٤١، وهى من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة في الوطن العربي.

ولد في 18 نوفمبر 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، وهو النجل الوحيد لسعيد بن تيمور ، وهو ثامن سلاطين أسرة البوسعيد.

تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في صلالة والهند، وفى سبتمبر من عام ١٩٥٨ ذهب لاستكمال تعليمه في إنجلترا ثم التحق بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية كضابط مرشح.

ودرس العلوم العسكرية وانضم إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية- قبل الوحدة الألمانية- والتحق بعدة دورات في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة وعاد لعمان عام ١٩٦٤ حيث أقام في مدينة صلالة.

تولى حكم السلطنة عام 1970، وقاد عمان لأكبر نهضة في تاريخها الحديث تشهد عليها الأجيال الحالية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

فيديو

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

الهدهد

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يُحرج مشايخ السلطان ببيان ناري رسمي ضد السويد

الهدهد

“قلة أدب”.. فيديو منتشر لداعية عماني يفجر الجدل في سلطنة عمان

الهدهد

السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين بشأن إلغاء التأشيرات بين سلطنة عُمان وتركيا

الهدهد

غريب آل مخلص ينسحب من حفل بسلطنة عمان بعد سقوط إصابات وحالات اختناق (شاهد)

الهدهد

أسراب من السمك في أعماق قريات العمانية تسحر أحد هواة الغوص (شاهد)

الهدهد

خاص بالعمانيين.. تنبيه هام من سفارة عُمان في ألمانيا إلى حاملي تأشيرة “شنغن”

الهدهد

“الله يزيدك من خيره يا بن طارق”.. مشهور عماني يبعث برسالة للسلطان هيثم (فيديو)

الهدهد

لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)

الهدهد

الفئات المستفيدة وشروط الانتفاع.. التفاصيل الكاملة لقانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان

الهدهد

السلطنة تفوقت على قطر والإمارات.. بشرى سارة للعمانيين يزفها مؤشر عالمي هام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معركة في البحر.. “معاكسة بنات” تتسبب بكارثة على شاطئ مصري

تحدي اختبار النظر.. اكتشف الحصان داخل الوهم البصري في 8 ثوان فقط

“حتى الشهادة”.. هذا ما كشفته رغد صدام حسين عن شقيقيها عُدي وقُصي

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

منقبة سعودية تفاجئ بلقيس فتحي والفنانة اليمنية مبهورة (فيديو)

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

للرجال والنساء أيضا.. “عصير الفياجرا الطبيعي” اختراع كشفه طبيب مصري

أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC