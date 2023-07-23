“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

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وطن- هل تصدّق أن طول إصبع الخنصر قد يكشف لك عن سرّ من أسرار شخصيتك؟ أجل، قد يبدو الأمر غريبًا ومثيرًا في الوقت نفسه، ولكن هل يمكن أن تكون هذه القصة الغامضة هي السبب وراء السرّ في اختلاف العديد من شخصيات الأفراد حول العالم؟

قديمًا، كان الإصبع الطويل مؤشرًا على الحكمة والقوة العقلية، بينما كان الإصبع القصير يرتبط بالروح الحرة والطبع اللافت للنظر.

ومع استمرار تطور العلوم النفسية والطب النفسي، تعلّق الناس بتلك القصص القديمة بالبحث عن طرق تعرّف على شخصيتهم وميولاتهم الخفية.

قد تكون مؤشرات الشخصية المستندة إلى طول إصبع الخنصر لا تزال مجرد خيال أو تسلية، ولكن من الواضح أن هذا الموضوع قد أثار فضول الجميع.

في هذا المقال المُترجم عن (JagranJosh) دعنا نأخذك في رحلة عجيبة لاستكشاف هذه الظاهرة الغريبة التي تشغل بال الكثيرين.

1ـ الخنصر و البنصر على نفس المستوى

إذا كان طول إصبعك الخنصر ينتهي عند القاعدة الثانية لإصبعك البنصر من الأعلى، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص مدرك تمامًا لاحتياجاتك ورغباتك.

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أنت متناغم مع صوتك الداخلي لديك هالة هادئة تجعل الناس يشعرون بالراحة من حولك.

أنت لا تتسرع في اتخاذ أي قرار، سوف تزن جميع الخيارات بعناية. قد تكون في حالة تأمل أو ممارسات تساعدك على الاستمرار في التركيز.

لديك مستويات الالتزام بأهدافك. أنت تضع قلبك وعقلك في تحقيق معالمك. أنت أيضا منضبط للغاية.

لديك قدرة ممتازة على ضبط النفس. أنت تعمل دائمًا على إبقاء عواطفك تحت السيطرة.

تميل إلى البقاء في أماكن بعيدة عن الضوضاء والفوضى. تستمتع بالمواقع الهادئة التي تساعدك على التجدد وإعادة الشحن. أنت لا تحب الفوضى أو السلوك غير المنضبط.

ربما تكون قد تعلمت تحقيق التوازن بين الجانب المنفتح والجانب الانطوائي من شخصيتك. قد لا يكون من السهل تحفيزك أو إزعاجك.

قد تكون شغوفًا للغاية بشيء ما ولكن على السطح، قد تبدو مثل البركان الذي يمكن أن ينفجر في أي دقيقة.

ومع ذلك، قد تكون أيضًا مملاً في بعض الأحيان في السعي لتحقيق الهدوء والتحكم. قد تكون جيدًا أيضًا في الإحساس عندما يرسل شخص ما طاقة سيئة نحوك.

نصيحة: يجب أن تنخرط في أنشطة تساعدك في الحفاظ على حماسك وطاقتك. في بعض الأحيان، قد يجعلك الهدوء الشديد مملاً. يمكنك ممارسة الرقص أو ممارسة بعض الرياضات للحفاظ على مستويات التحفيز لديك عالية.

2ـ إصبع الخنصر أطول من البنصر

إذا تجاوز طول إصبعك الخنصر القاعدة الثانية لإصبعك البنصر من الأعلى، تكشف سمات شخصيتك أنك غالبًا ما يُنظر إليك كقائد بالفطرة.

أنت واثق وحازم، ولا تخشى تولي المسؤولية. أنت أيضًا جيد في تحفيز الآخرين وإلهامهم. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين لديهم إصبع خنصر أطول من البنصر موهوبين بمهارات تحليلية. أنت جيد في فهم السلوكيات وإقامة الروابط.

أنت قادر على حل المشاكل بشكل منطقي وإبداعي. أنت أيضًا جيد في التخطيط والتنظيم. غالبًا ما يكون الأشخاص الذين لديهم خنصر أطول من البنصر مبدعين وفنيين. لديك طريقة فريدة للنظر إلى العالم. أنت قادر على ابتكار أفكار جديدة ومبتكرة. أنت أيضًا جيد في التعبير عن نفسك بشكل خلاق.

أنت أيضًا متعاطف وجيّد في التفاهم والتواصل مع الآخرين. يمكنك أن تضع نفسك في مكان الآخرين. أنت أيضًا جيد في تقديم الدعم والراحة للآخرين. أنت أيضًا جيد في إقناع الناس بفعل الأشياء إذا كانوا يفتقرون إلى النشاط. لديك صفة فيك تجعل الأشياء تحدث. يجب أن تتعلم أحيانًا الاستماع أكثر من اتخاذ الإجراءات في كل موقف.

نصيحة: يمكنك أحيانًا طمس الخط الفاصل بين الثقة بالنفس والأنا. سيكون من المفيد إذا حاولت أن تكون متواضعًا ومتأصلًا. يجب أن تقضي وقتًا في الطبيعة لتتعلم إدارة طاقتك المفرطة.

3ـ إصبع الخنصر أقصر من البنصر

إذا كان طول إصبعك الخنصر ينتهي أسفل القاعدة الثانية لإصبعك البنصر من الأعلى، تكشف سمات شخصيتك أنك شخص طيب القلب ومتعاطف للغاية ومشحون عاطفياً. قد تواجه صعوبة في احتواء مشاعرك خلال بعض سنوات حياتك.

ومع ذلك، مع التجربة والألم، تتعلم السيطرة على جانبك العاطفي. لا تزال تواجه بعض الصعوبات في التعبير عن أعمق مشاعرك في العلاقات الرومانسية. قد ترغب في قول شيء ما ولكن تجد صعوبة في التعبير عنه.

أنت على الأرجح متعاطف. عندما تكبر، تتعلم تولي مسؤولية الأشياء والمواقف دون أن تطغى عليها العواطف. تتعلم أن تتقبل عيوبك والتعبير عن شخصيتك دون خوف.

كطفل، ربما تكون قد عانيت من عقدة النقص، ولكن في سنواتك اللاحقة، على الأرجح 25 عامًا فصاعدًا، تميل إلى التخلص من الخجل والتفوق في المواقف التي ربما لم تعتقد أبدًا أنك تستطيع ذلك.

ومع ذلك، مهما أصبحت جريئًا أو منفتحًا، فأنت تقدر المشاعر بشكل كبير. لهذا السبب، فإن رد فعلك الطبيعي على التعرض للأذى هو الانسحاب تمامًا أو قطع العلاقات مع هذا الشخص في حياتك. لكنك لا تحمل ضغينة. تصبح غافلاً عن وجود هذا الشخص. أنت تأخذ الخيانة على محمل الجد.

نصيحة: يمكنك التدرب على كتابة دفتر يوميات لتفريغ كل مشاعرك.

سيساعدك هذا على التعبير عن نفسك وفهمها بشكل أفضل. أيًا كان ما يزعجك أو تريد أن تقوله بصوت عالٍ، يمكنك كتابته حتى تشعر بالراحة والحرية.