دراسة: هذا هو الفيتامين الذي يقلل من خطر الوفاة بالسرطان

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وطن-لا شكّ في أن مرض السرطان أحد يعدّ الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب. وعلى الرغم من هذه الإحصائية المُقلقة، نادرًا ما توصي السلطات الصحية بإداراج فيتامين (د) كإجراء وقائي أو علاجي ضد هذا المرض.

ولهذا، سلطت الدراسات الحديثة الضوء على قدرة فيتامين د على مكافحة السرطان وتقليل الوفيات المرتبطة بهذا المرض، وفق ما أفادت به مجلّة “لافيدا لوثيدا” الإسبانيّة.

الدراسة كشفت عن تأثير فيتامين (د) على معدل وفيات السرطان

في عام 2023، نشرت مجلة Aging Research Reviews مراجعة منهجية وتحليل تلوي أسفر عن نتائج واعدة. ووفقًا لهذه الدراسات، فإن تناول فيتامين د 3، يوميًا يمكن أن يقلل من وفيات السرطان بنسبة 6٪.

وفي حين أن هذه النسبة لم تكن تعتبر ذات دلالة إحصائية في البداية، فإن النتائج تغيرت عند النظر في دراسات محددة ركزت على تناول فيتامين (د) يوميًا.

انخفاض كبير في معدل وفيات السرطان بفيتامين د

في هذه الدراسات المحددة، وُجد أن الاستهلاك اليومي لفيتامين D3 يقلل من وفيات السرطان بنسبة تصل إلى 12٪. في الحقيقة، هذه النتيجة ذات صلة خاصة وتدعم الدور الحاسم لفيتامين د في الوقاية من السرطان وعلاجه، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

توصيات مبنية على الأدلة

على الرغم من أن السلطات الصحية لا تؤكد عادة على فيتامين (د) كإجراء محدد للحد من وفيات السرطان، فإن هذه النتائج العلمية تشير إلى أن استهلاكه المنتظم يمكن أن يكون له تأثير كبير على الوقاية من هذا المرض وعلاجه.

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هذا ويمكن الحصول على فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس ومن المصادر الغذائية مثل الأسماك الدهنية والبيض ومنتجات الألبان. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري اللجوء إلى المكملات الغذائية لتحقيق المستويات المثلى.

كما أنه من المهم ملاحظة أنه قبل البدء في تناول أي مكمل غذائي-خاصة إذا كان تاريخ عائلتك المرضي يزيد بالفعل من خطر إصابتك بالسرطان أو كنت تخضع للعلاج الطبي-من الضروري استشارة متخصّص، كي يكون الطبيب قادرًا على تقييم الاحتياجات الفردية وتقديم التوجيه بشأن الجرعة المناسبة والمتابعة اللازمة.

وفي الختام، أظهر فيتامين د، وخاصة فيـتامين د 3، قدرته على الحد من الوفيات الناجمة عن السرطان. وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثيره بشكل كامل، تؤكد الدراسات الحالية على أهمية الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د في الجسم لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، بما في ذلك السرطان.