جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

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وطن- احتفالا بعيد ميلادها الثاني عشر، أبهرت “أرابيلا روز كوشنر” ابنة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، بجمالها الساحر وملامحها البرئية متابعي والدتها على إنستغرام.

ووسط احتفالات مميّزة، شاركت إيفانكا (41 عاماً) مجموعة صور رائعة لابنتها المراهقة التي تألقت بفساتين بألوان زاهية ضمن أماكن مختلفة بديكورات أنيقة تناسب مع اختياراتها.

وظهرت أرابيلا الصغيرة في أبهى حلة ممكنة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا يجمع بين البساطة والأناقة بالألوان الزاهية، ما أبرز جمالها الطبيعي وبراءتها الشديدة.

وقد أبدعت بتسريحة شعر جذابة، تناسبت مع ملامحها البريئة.

صور ابنة إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب شاركت صورة على حسابها في إنستغرام، تُظهر ابنتها وهي تمتطي صهوة حصان. الصورة نالت انتشارًا واسعًا وحظيت بإعجاب وتعليقات من المتابعين والمعجبين.

وعلّقت قائلة: “عيد ميلاد 12 سعيد لأرابيلا روز الحلوة! أنت تجلب الكثير من السعادة والحب في حياتنا كل يوم. روحك ولطفك يتألقان. إن مشاهدتك وأنت تكبر لتصبح المرأة الشابة المذهلة هي نعمة حقيقية”.

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وتابعت “قد يكون هذا العام مليئًا بالضحك والمغامرات والحب اللامتناهي. أنا فخور لكوني والدتك اليوم ودائما!”.

في الصورة، بدت الابنة الصغيرة بغاية السعادة والثقة أثناء تمتعها بركوب الحصان.

وقد لفتت أنظار الجميع بأناقتها وحماسها. علقت إيفانكا على الصورة بكلمات تعبّر عن فخرها بابنتها وحبها لها.

وضمن باقي الصور، أظهرت إيفانكا جانبًا من حياتها العائلية واللحظات الجميلة التي تشاركها مع أطفالها (جوزيف 9 وثيودور 7)، وكذلك تعبيرها عن الفرح والاعتزاز بأطفالها رفقة زوجها جاريد كوشنر.

واستمرت التعليقات الإيجابية والمشجعة من قبل المتابعين الذين تفاعلوا مع هذه اللحظة المميزة لابنتها.

على مدى السنوات الماضية، لفتت ابنة إيفانكا ترامب الأنظار بأسلوبها الراقي وطباعها اللطيفة مع عائلتها.

ويبدو أنها تستمر في ترسيخ مكانتها لا فقط كواحدة من أجمل الشخصيات الشابة في الأوساط الاجتماعية والسياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً كأم مثالية ملتزمة نحو تربية أبنائها.