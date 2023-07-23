الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدجمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)
الهدهد

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

إيفانكا ترامب شاركت صورة على حسابها في إنستغرام، تُظهر ابنتها وهي تمتطي صهوة حصان، نالت انتشارًا واسعًا وحظيت بإعجاب وتعليقات من المتابعين والمعجبين

كتب فهمي الورغمي
جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة
أرابيلا روز كوشنر ابنة إيفانكا ترامب
- Advertisement -

وطن- احتفالا بعيد ميلادها الثاني عشر، أبهرت “أرابيلا روز كوشنر” ابنة إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر، بجمالها الساحر وملامحها البرئية متابعي والدتها على إنستغرام.

ووسط احتفالات مميّزة، شاركت إيفانكا (41 عاماً) مجموعة صور رائعة لابنتها المراهقة التي تألقت بفساتين بألوان زاهية ضمن أماكن مختلفة بديكورات أنيقة تناسب مع اختياراتها.

وظهرت أرابيلا الصغيرة في أبهى حلة ممكنة، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا يجمع بين البساطة والأناقة بالألوان الزاهية، ما أبرز جمالها الطبيعي وبراءتها الشديدة.

وقد أبدعت بتسريحة شعر جذابة، تناسبت مع ملامحها البريئة.

ظهرت أرابيلا الصغيرة في أبهى حلة ممكنة،
ظهرت أرابيلا الصغيرة في أبهى حلة ممكنة،

صور ابنة إيفانكا ترامب

إيفانكا ترامب شاركت صورة على حسابها في إنستغرام، تُظهر ابنتها وهي تمتطي صهوة حصان. الصورة نالت انتشارًا واسعًا وحظيت بإعجاب وتعليقات من المتابعين والمعجبين.

وعلّقت قائلة: “عيد ميلاد 12 سعيد لأرابيلا روز الحلوة! أنت تجلب الكثير من السعادة والحب في حياتنا كل يوم. روحك ولطفك يتألقان. إن مشاهدتك وأنت تكبر لتصبح المرأة الشابة المذهلة هي نعمة حقيقية”.

- Advertisement -

وتابعت “قد يكون هذا العام مليئًا بالضحك والمغامرات والحب اللامتناهي. أنا فخور لكوني والدتك اليوم ودائما!”.

ابناء إيفانكا ترامب
ابناء إيفانكا ترامب
أرابيلا روز كوشنر
أرابيلا روز كوشنر
تمتع أرابيلا روز كوشنر بركوب الحصان
تمتع أرابيلا روز كوشنر بركوب الحصان
جمال أرابيلا روز كوشنر
جمال أرابيلا روز كوشنر

في الصورة، بدت الابنة الصغيرة بغاية السعادة والثقة أثناء تمتعها بركوب الحصان.

وقد لفتت أنظار الجميع بأناقتها وحماسها. علقت إيفانكا على الصورة بكلمات تعبّر عن فخرها بابنتها وحبها لها.

وضمن باقي الصور، أظهرت إيفانكا جانبًا من حياتها العائلية واللحظات الجميلة التي تشاركها مع أطفالها (جوزيف 9 وثيودور 7)، وكذلك تعبيرها عن الفرح والاعتزاز بأطفالها رفقة زوجها جاريد كوشنر.

إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر
إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر
إيفانكا ترامب وأرابيلا روز كوشنر
إيفانكا ترامب وأرابيلا روز كوشنر
عائلة إيفانكا ترامب
عائلة إيفانكا ترامب
عائلة إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر
عائلة إيفانكا ترامب رفقة زوجها جاريد كوشنر

واستمرت التعليقات الإيجابية والمشجعة من قبل المتابعين الذين تفاعلوا مع هذه اللحظة المميزة لابنتها.

على مدى السنوات الماضية، لفتت ابنة إيفانكا ترامب الأنظار بأسلوبها الراقي وطباعها اللطيفة مع عائلتها.

ويبدو أنها تستمر في ترسيخ مكانتها لا فقط كواحدة من أجمل الشخصيات الشابة في الأوساط الاجتماعية والسياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً كأم مثالية ملتزمة نحو تربية أبنائها.

المصدرانستغرام، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

واشنطن تعاقب شركات إسرائيلية تجسست على سياسي مصري بارز.. ما القصة؟

الهدهد

ما هي منظومة الردع الفعال التي تحمي إيران من أي ضربة عسكرية؟

الهدهد

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

حياتنا

إيفانكا وهي طفلة في صور نادرة.. جمال ساحر ونسخة عن والدتها الفاتنة

الهدهد

لحظة اعتقال سفاح النساء الذي أرّق الأمريكان.. وصدفة لا تصدق وراء سقوطه

الهدهد

وزير الدفاع البريطاني غاضباً من طمع “زيلينيسكي”: نحن لسنا أمازون وعليك إظهار الامتنان

الهدهد

شقيقة زعيم كوريا الشمالية توجه تحذيرا للولايات المتحدة.. هل تندلع الحرب؟

الهدهد

بمشاركة 5 دول عربية.. تفاصيل خطة سرية تنعش إسرائيل اقتصاديا وتغير شكل المنطقة

الهدهد

تحذير هام بعد وفاة أحمد قنديل.. إياكم والحزن الشديد وهكذا يسبب الوفاة

حياتنا

ابتلعه الحوت ثم بصقه.. أمريكي يروي أسود 30 ثانية في حياته وأغرب ما حدث له بعد النجاة!

تقارير

5 أسباب تكشف لماذا العالم على شفير اضطرابات اقتصادية خطيرة؟

الهدهد

كلمات شديدة اللهجة من مستشار الأمن القومي الأمريكي لنظيره الإسرائيلي بسبب إيران!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معركة في البحر.. “معاكسة بنات” تتسبب بكارثة على شاطئ مصري

تحدي اختبار النظر.. اكتشف الحصان داخل الوهم البصري في 8 ثوان فقط

“حتى الشهادة”.. هذا ما كشفته رغد صدام حسين عن شقيقيها عُدي وقُصي

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة

منقبة سعودية تفاجئ بلقيس فتحي والفنانة اليمنية مبهورة (فيديو)

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

للرجال والنساء أيضا.. “عصير الفياجرا الطبيعي” اختراع كشفه طبيب مصري

أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC