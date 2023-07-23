تحدي اختبار النظر.. اكتشف الحصان داخل الوهم البصري في 8 ثوان فقط

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وطن- هل تعتقد أنك جيد في الاختباء والبحث عن شيئ ما مفقود؟ خذ هذا التحدي لتكتشف حصانًا مختبئًا في هذا الوهم البصري. إذا تمكنت من العثور على الحصان.

تعتبر الأوهام البصرية طريقة رائعة لاختبار الإدراك البصري ومهارات حل المشكلات لدى الأفراد. في هذا التحدي، سيُطلب منك العثور على حصان مخفي في صورة معقدة.

يتم تمويه الحصان بشكل إبداعي بالمشهد الموجود في الصورة، لذلك قد يكون من الصعب تحديد الحصان في البداية.

ومع ذلك، إذا كنت تأخذ وقتك وتركز على التفاصيل، فيجب أن تكون قادرًا على العثور عليها.

لزيادة صعوبة التحدي، لن تحصل على أي تلميحات أو أدلة حول مكان إخفاء الحصان. سيكون عليك الاعتماد على الإدراك البصري ومهارات حل المشكلات لديك، للعثور عليه.

هل يمكنك تحديد الحصان في غضون 8 ثوان؟

لدينا هنا وهم بصري مُترجم عن موقع (Jagranjosh) حيث يكون التحدي الخاص بك هو اكتشاف الحصان المخفي. إذا تمكنت من العثور على الحصان.

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فيما يلي بعض النصائح للعثور على الحصان. كن صبورًا ولكن مدركًا للحد الزمني. سيكون لديك 8 ثوان فقط. ابحث عن أنماط مثل الذيل أو الرأس.

استخدم رؤيتك المحيطية. رؤيتنا المحيطية أكثر حساسية من رؤيتنا المركزية. حاول أن تنظر بعيدًا أو تصغير تركيز عينيك للنظر إلى الصورة.

هل أنت مستعد لإثبات أن لديك مهارات بصرية مثل المحترفين؟

وقتك يبدأ الآن!

شارك هذه الصورة الوهمية البصرية مع عائلتك وأصدقائك وزملائك، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اكتشاف الحصان في غضون 8 ثوانٍ!

هل لاحظت الحصان مختبئًا في هذا الوهم البصري خلال 8 ثوانٍ؟

إذا لم تتمكن من اكتشاف الحصان المخفي، فقد يكون ذلك بسبب أن شكله قد يتعارض مع افتراضك حول شكله وحجمه ومظهره.

لكن مبروك.. لمن رصد الحصان المخفّي في صورة الوهم البصري!

أنت على حدّ قول الفنان المغربي سعد لمجرّد “معلّم”.

أنت جيد في التعرف على الأنماط. أنت قادر على التعرف على الأنماط والأشكال المخفية في البيئة بطريقة إبداعية.

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تبحث عن صورة الحصان في هذا الوهم البصري.

لا تقلق، لقد شاركنا الإجابة أدناه: