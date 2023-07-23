الطفل موسى ولاء.. صور لا يتحملها بشر بعد تعذيبه بالسكاكين والملح والكهرباء حتى الموت!

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وطن- هزت جريمة مقتل الطفل ولاء موسى، على يد زوجة والده، العراق، والعالم العربي بأكمله، وسط غضب ومطالبات بإنزال أقصى عقوبة على الجانية.

وذكرت وسائل إعلام في العراق، أن الطفل موسى ولاء، وجد ملقياً على الأرض وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده.

صعق وكهرباء وملح

ويعمل والد موسى منتسباً في أحد الأجهزة الأمنية في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد.

ونقلت صحيفة السومرية عن مصادر أمنية، قولها إن الطفل تعرض للتعذيب بالسكاكين والصعق بالكهرباء، والطعن والملح على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة.

ورفعت عائلة الطفل دعوى ضد الجانية بعدما تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولتها الهرب.

ليست مريضة نفسيا

ولا تعاني زوجة والد الطفل من أي أمراض أو مشكلات نفسية، ولم تعرف دوافع الجريمة البشعة.

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وتظهر الصور التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آثار التعذيب المروع على الطفل.

وطالب الناشطون بتشريع قانون يحمي الأطفال من العنف الأسري.