الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةحياتناالطفل موسى ولاء.. صور لا يتحملها بشر بعد تعذيبه بالسكاكين والملح والكهرباء...
حياتنا

الطفل موسى ولاء.. صور لا يتحملها بشر بعد تعذيبه بالسكاكين والملح والكهرباء حتى الموت!

رفعت عائلة الطفل موسى ولاء دعوى ضد زوجة والده بعدما تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولتها الهرب

كتب رفيف عبدالله
الطفل موسى ولاء.. صور لا يتحملها بشر بعد تعذيبه بالسكاكين والملح والكهرباء حتى الموت!
الطفل العراقي موسى ولاء
- Advertisement -

وطن- هزت جريمة مقتل الطفل ولاء موسى، على يد زوجة والده، العراق، والعالم العربي بأكمله، وسط غضب ومطالبات بإنزال أقصى عقوبة على الجانية.

وذكرت وسائل إعلام في العراق، أن الطفل موسى ولاء، وجد ملقياً على الأرض وقد فارق الحياة بعد تعذيبه على يد زوجة والده.

موسى ولاء
الطفل موسى ولاء

صعق وكهرباء وملح

ويعمل والد موسى منتسباً في أحد الأجهزة الأمنية في منطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد.

موسى ولاء
هكذا تم العثور على الطفل
موسى ولاء
الجانية بعد اعتقالها

ونقلت صحيفة السومرية عن مصادر أمنية، قولها إن الطفل تعرض للتعذيب بالسكاكين والصعق بالكهرباء، والطعن والملح على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة.

ورفعت عائلة الطفل دعوى ضد الجانية بعدما تمكنت الشرطة من اعتقالها أثناء محاولتها الهرب.

ليست مريضة نفسيا

ولا تعاني زوجة والد الطفل من أي أمراض أو مشكلات نفسية، ولم تعرف دوافع الجريمة البشعة.

- Advertisement -

وتظهر الصور التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آثار التعذيب المروع على الطفل.

موسى ولاء
آثار تعذيب الطفل

وطالب الناشطون بتشريع قانون يحمي الأطفال من العنف الأسري.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

الهدهد

مسيحي عراقي يردع سلوان موميكا في قلب السويد بعد تدنيسه المصحف (شاهد)

الهدهد

“مراحيض”.. شاهد ما فعلته قناة باكستانية بالعلم السويدي ردا على الإساءة للمصحف

الهدهد

كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

الهدهد

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الهدهد

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

حياتنا

أقوى جوازات السفر بالعالم لعام 2023.. مفاجأة بشأن جواز السفر العُماني

حياتنا

صورة تهز العراق.. شاب وفتاة يمارسان الجنس على الجبل في الطبيعة وسُياح يوثقون (شاهد)

الهدهد

الشرطة السويدية تسحب حمايتها عن سلوان موميكا وتطرده والأخير يستجدي المافيا (شاهد)

الهدهد

صور صادمة لسحل رجال أمن بينهم ضابط كبير في بغداد.. ما القصة؟

الهدهد

فيديو نادر لقتل مواطن عراقي بنيران جنود المارينز على وقع “القهقهة”

الهدهد

لن أتوقف.. سلوان موميكا: سأحرق المصحف وعلم العراق الخميس المقبل (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC