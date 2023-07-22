الأحد, يوليو 23, 2023
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لن تصدق عدد عمليات التجميل التي أجرتها مارجوت روبي لتجسد دور باربي.. شاهدها قبل وبعد

نشرت خبيرة تجميل مقطع فيديو قامت خلاله بتقسيم كل إجراء حسب السنة ونوع الجراحة التي خضعت لها مارجوت روبي

كتب رفيف عبدالله
لن تصدق عدد عمليات التجميل التي أجرتها مارجوت روبي لتجسد دور باربي.. شاهدها قبل وبعد
مارجوت روبي قبل وبعد
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وطن- مارجوت روبي موجودة في كل مكان هذه الأيام حيث وصل فيلم باربي الذي طال انتظاره أخيرًا إلى دور السينما وهو يحقق أداءً رائعًا في شباك التذاكر.

في هذه الأثناء ، ادعى البعض أن مارجوت روبي اضطرت إلى إنجاز بعض “الأمور” من أجل لعب دور الدمية.

تحولات ضخمة

يقال إن مارجوت روبي خضعت لأنواع مختلفة من العمليات التجميلية.

نشرت دانا عمري هاريل ، أخصائية الجراحة وطب التجميل ، مؤخرًا على انستجرام سلسلة من الصور والشروحات لما تعتقد أن روبي فعلته حتى تتمكن من تجسيد أفضل دور.

مارجوت روبي
مارجوت روبي خضعت لأنواع مختلفة من العمليات التجميلية
مارجوت روبي
تحمل روبي تحولات “ضخمة” أثناء الإشادة بالعمل الممتاز الذي قامت به

وفقًا لعمري ، تحمل روبي تحولات “ضخمة” أثناء الإشادة بالعمل الممتاز الذي قامت به.

حدث هذا عندما سئلت في برنامج Dream Bigger Podcast عن تحول المشاهير المفضل لديها. وتحدثت عن روبي دون تردد “مارجوت روبي الرائعة دائمًا”.

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تبدو طبيعية

بينما قالت العمري إنها أنجزت بعض الأعمال ، كانت داعمة للغاية ومتحمسة للممثلة قائلة إنها “ما زالت تبدو طبيعية” بعد “العمل الرائع”. لقد فعلت.

مارجوت روبي
مارجوت روبي قبل وبعد
مارجوت روبي
ما زالت تبدو طبيعية

وزعمت العمري أن “لديها جفن علوي (أزالت بعض الدهون تحت جبينها) ، حشو تحت العين أو تكبير آخر ، رفع الحاجب بالحد الأدنى.. تكبير الخد ، إزالة الدهون من الخد ، حشو الشفاه.. وظيفة الأنف ترقق طرفها وتقليل عرض أنفها”

فيديو لعملية جراحية لمارجوت روبي

كما أوضحت هاريل أيضًا وظيفة كل إجراء ، بدءًا من “الحجم الصغير” إلى “الذقن نظرًا لأن طول ذقنها أكبر الآن”.

بينما قالت أيضًا إن لديها بعض البوتوكس أيضًا “يكفي فقط للتليين ولكن ليس بما يكفي لمنع الحركة”.

مارجوت روبي
أوضحت هاريل أيضًا وظيفة كل إجراء ، بدءًا من “الحجم الصغير” إلى “الذقن نظرًا لأن طول ذقنها أكبر الآن

علقت لوري هيل على كلام هاريل، وهي أيضاً خبيرة أخرى في عمليات تجميل المشاهير وتحولهم.

وقالت إنه تم عمل تجميل في شكل عينيها قليلاً.

كما نشرت هيل مقطع فيديو على قناتها على موقع يوتيوب ، حيث قامت أيضًا بتقسيم كل إجراء حسب السنة ونوع الجراحة التي خضعت لها أثناء مشاركة الصور قبلها وبعدها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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1 تعليق

  1. فيلم باربي من الأفلام الغبية التي تضيع ثقتك في البشرية
    ودعايته صهيونية مية في المية
    والمنتجين حراميه
    وعيب على الرجاله بشنبات تحضر أفلام البنات

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