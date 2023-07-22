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لماذا غاب ملك البحرين عن اللقاء التشاوري الخليجي في جدة وهل حقاً منعه محمد بن زايد؟!

غياب ملك البحرين حصل مع تصاعد الخلاف بين حاكم الإمارات محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان

كتب أنس السالم
علاقة محمد بن زايد في غياب ملك البحرين عن اللقاء التشاوري الخليجي في جدة
محمد بن زايد يلتقي حمد بن عيسى
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وطن – نشر موقع “مرآة البحرين”، تقريراً، سلط فيه الضوء على الأسباب التي دفعت ملك البحرين حمد بن عيسى للتراجع عن حضور اجتماع جدة (اللقاء التشاوري الخليجي) مع تصاعد الخلاف السعودي الإماراتي.

ووفق تقرير الموقع، فقد كان مستغرباً تراجع ملك البحرين عن التوجه إلى مدينة جدة لحضور اللقاء التشاوري لمجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الخليجي مع دول آسيا الوسطى، وسحب الخبر الرسمي الذي تم نشره قبل ذلك في وكالة أنباء البحرين الرسمية، وإعطاء الأوامر للصحف بحذف الخبر من مواقعها الإلكترونية.

والمستغرب أكثر إيفاد ملك البحرين، نجله ناصر للاجتماع الذي سيرأسه ولي عهد السعودية محمد بن سلمان. وهو ما يعني أن البحرين كانت الأدنى في التمثيل الدبلوماسي بين الجميع.

بالشكل، فقد ترأس الاجتماع ولي عهد السعودية وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان، بحضور ولي عهد الكويت وحاكمها الفعلي مشعل الأحمد، وأمير قطر تميم بن حمد، وحاكم دبي، الرجل الثاني في الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الوزراء العماني (الرجل الثاني في الحكومة العمانية) أسعد بن طارق آل سعيد، حيث يرأس السلطان الحكومة العمانية، فيما مثّل البحرين ناصر بن حمد بصفته “الممثل الشخصي لملك البحرين”.

غياب ملك البحرين عن اللقاء التشاوري الخليجي

اللافت في غياب ملك البحرين، أنه حصل مع تصاعد الخلاف بين حاكم الإمارات محمد بن زايد وولي عهد السعودية محمد بن سلمان الذي عبّر عن غضبه من محمد بن زايد حيث اتهمه بتوجيه “طعنة في الظهر” للمملكة وفق ما ذكر لصحفيين سعوديين مؤخراً.

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غياب ملك البحرين عن اللقاء التشاوري الخليجي watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى ومحمد بن سلمان

بعيداً عن أسباب الخلاف بين الدولتين، من الواضح أن ملك البحرين يقف محتاراً بين الإمارات والسعودية، وهو يعلم أن الاثنين سيجبرون حلفاءهم في حال تصاعد الخلاف إلى اختيار طرف على حساب آخر.

أما سبب الحيرة البحرينية فهي تكمن في حاجتها للدولتين وتبعيتها لهما. وفق “مرآة البحرين”

حاجة ملك البحرين للدعم المالي والغطاء السياسي من الإمارات والسعودية 

وقال الموقع: “لقد اختار ملك البحرين في 2011 محاربة شعبه وقمعهم، ولكي يصل إلى مبغتاه الذي قاده إليه حقده، تنازل هو وأسرته عن سيادة بلده واستدعى السعودية والإمارات للقضاء على شعبه. ولاحقاً احتاج لأموالهم لمواصلة قمع المعارضين الذين يمثلون أغلبية البلاد”.

احتياجه المستمر للدعم المالي والغطاء السياسي على مدى 13 سنة أدى في نهاية المطاف إلى تحويل البحرين إلى تابع صغير يقوم بأوامر أسياده.

حاجة ملك البحرين للدعم المالي والغطاء السياسي من الإمارات والسعودية  watanserb.com
محمد بن زايد وملك البحرين

وما مقاطعة قطر ودفع البحرين لثمن المقاطعة وحدها لاحقاً، وتعرضها لإذلال علني لم يسبق له مثيل على مستوى الخليج إلا خير دليل على ذلك.بحسب الموقع

واليوم تعتمد البحرين في الدعم المالي على الإمارات بعد أن توقفت السعودية عن إغداق الأموال دون حسيب على حكامها الجشعين، وهذا سبب حيرة الملك.

هو لا يستغني عن أموال الإمارات، لكنه لا يتحمل كلفة معارضة السعودية، الشريان الحيوي للجزيرة الصغيرة.

هل طلب محمد بن زايد من ملك البحرين عدم الحضور؟! 

وفق التقرير، قد يكون محمد بن زايد هو الذي طلب من الملك عدم التوجه لجدة، وقد يكون محمد بن سلمان طلب منه عدم الحضور لعدم وقوفه بشكل واضح إلى جانب السعودية ضد الإمارات.

وفي كل الأحوال فإن غياب الملك أو ولي عهده عن حضور القمة، دليل على الضعف السياسي الذي وصلت إليه البلاد.

ملك البحرين watanserb.com
ملك البحرين

لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن تصل الأمور في الخلاف الإماراتي السعودي، ولا أحد بالتأكيد يعلم مدى تأثير هذا الخلاف على البحرين مستقبلاً، لكن الأكيد أن الملام في كل ما يحصل هنا هو ملك البحرين وأسرته التي دفعها حقدها على شعبها إلى ما وصل إليه.

 

المصدرمرآة البحرين

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