الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

فيروس يُلغي المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

إصابة 12 لاعباً من فريق برشلونة بفيروس المعدة قبيل المباراة الودية أمام يوفنتوس

كتب فارس أبو شيحة
إلغاء المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس
إلغاء المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس
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وطن- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إلغاء مواجهته الودية مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، الأحد، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين في صفوف النادي الكتالوني بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن سبب إلغاء مباراته مع يوفنتوس الودية، جاء فيه: ” النادي قرر إيقاف المباراة ضد يوفنتوس، المقرر إجراؤها فجر الأحد على استاد ليفي، بسبب معاناة عدد كبير من اللاعبين من التهاب في المعدة والأمعاء الفيروسي”.

إلغاء المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نحو 12 لاعباً في صفوف نادي برشلونة يشعرون بالمرض بسبب إصابتهم بفيروس المعدة.

من جهته علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على حادثة إلغاء مباراة برشلونة يوفنتوس، في تصريح صحفي نشر على موقع النادي الكتالوني، ” لاعبو الفريق أصيبوا بالفيروس”. فيما لم يذكر لابورتا عدد اللاعبين الذي أصيبوا بالفيروس.

كما وأضاف لابورتا، ” لا يوجد موعد متاح من أجل إعادة جدولة المباراة من جديد”.

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وختم رئيس برشلونة حديثه، ” تمنحنا الحياة أحياناً مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جداً على الفريق، لكن في ذات الوقت الأمر صعب جداً لمشجعينا..”.

نجوم نادي برشلونة
نجوم نادي برشلونة

مباريات برشلونة الودية

وكان فريق برشلونة سيلتقي منافسه يوفنتوس (السيدة العجوز)، الأحد، في مواجهات وديات الأندية. قبيل بدء انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

كما وسيواجه النادي الكتالوني في المباريات الودية القادمة بعد إلغاء مباراته. أمام يوفنتوس، أرسنال الإنجليزي وغريمه التقليدي ريال مدريد وميلان الإيطالي، وأخرهم توتنهام على كأس جوان غامبر (النهائي).

وسيلتقي برشلونة في أولى مواجهاته بالدوري الإسباني للدفاع عن لقبه، خارج ميدانه أمام خيتافي في ال13 من شهر أغسطس/ أب المقبل.

المصدروطن + نادي برشلونة تويتر

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