فيروس يُلغي المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إلغاء مواجهته الودية مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، الأحد، بسبب إصابة عدد كبير من اللاعبين في صفوف النادي الكتالوني بالتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

وقال نادي برشلونة في بيان نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن سبب إلغاء مباراته مع يوفنتوس الودية، جاء فيه: ” النادي قرر إيقاف المباراة ضد يوفنتوس، المقرر إجراؤها فجر الأحد على استاد ليفي، بسبب معاناة عدد كبير من اللاعبين من التهاب في المعدة والأمعاء الفيروسي”.

إلغاء المباراة الودية بين برشلونة ويوفنتوس

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن نحو 12 لاعباً في صفوف نادي برشلونة يشعرون بالمرض بسبب إصابتهم بفيروس المعدة.

من جهته علق رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، على حادثة إلغاء مباراة برشلونة يوفنتوس، في تصريح صحفي نشر على موقع النادي الكتالوني، ” لاعبو الفريق أصيبوا بالفيروس”. فيما لم يذكر لابورتا عدد اللاعبين الذي أصيبوا بالفيروس.

🚨 تقرر عدم إجراء المباراة التي كانت مقررة فجر الأحد بين برشلونة ويوفنتوس في إطار الجولة التحضيرية الصيفية، وذلك لإصابة عدد مهم من لاعبي الفريق الكتالوني بالتهاب فيروسي في المعدة والأمعاء. pic.twitter.com/TSnJXKuGxC — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 22, 2023

كما وأضاف لابورتا، ” لا يوجد موعد متاح من أجل إعادة جدولة المباراة من جديد”.

- Advertisement -

وختم رئيس برشلونة حديثه، ” تمنحنا الحياة أحياناً مفاجآت تغير خططنا، الأمر صعب جداً على الفريق، لكن في ذات الوقت الأمر صعب جداً لمشجعينا..”.

مباريات برشلونة الودية

وكان فريق برشلونة سيلتقي منافسه يوفنتوس (السيدة العجوز)، الأحد، في مواجهات وديات الأندية. قبيل بدء انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

El presidente del FC Barcelona @JoanLaportaFCB lamenta la suspensión del partido que se tenía que disputar contra la Juventus en Santa Clara ❝ Es un golpe duro, espero que los jugadores se recuperen pronto ❞ pic.twitter.com/ZKtuYglFbu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 22, 2023

كما وسيواجه النادي الكتالوني في المباريات الودية القادمة بعد إلغاء مباراته. أمام يوفنتوس، أرسنال الإنجليزي وغريمه التقليدي ريال مدريد وميلان الإيطالي، وأخرهم توتنهام على كأس جوان غامبر (النهائي).

وسيلتقي برشلونة في أولى مواجهاته بالدوري الإسباني للدفاع عن لقبه، خارج ميدانه أمام خيتافي في ال13 من شهر أغسطس/ أب المقبل.