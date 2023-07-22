الأحد, يوليو 23, 2023
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فارس كرم في وضع حميمي مع مايا دياب.. هل تطلب زوجته الطلاق؟ (فيديو)

توقع متابعوا مايا دياب وفارس كرم أن يكونا في صدد تحضير ديو يجمعهما وأن تكون هذه الحميمية لقطة من كليب

كتب رفيف عبدالله
فارس كرم في وضع حميمي مع مايا دياب.. هل تطلب زوجته الطلاق؟ (فيديو)
فارس كرم ومايا دياب
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وطن– أثار الفنان اللبناني فارس كرم، غضباً واسعاً إثر تصرفه الغريب مع مواطنته الفنانة مايا دياب.

وظهر فارس كرم بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهو يحتضن مايا دياب من الخلف في أحد السهرات.

قبلات وأحضان مريبة

ولم يكتف الفنان اللبناني بذلك، بل قام بتقبيل مايا دياب بطريقة حميمية، ما أثار التساؤلات حول رد فعل زوجته.

وجاء في التعليقات: ” على شو هالمياعة ، وبيرجعوا بيسالوا ليه في طلاق”.

وكتب آخر: ” الله يعين مرتك كيف حاملتك”.

ووافقه آخر الرأي قائلا: ” مسكينه زوجته اخدها بنت عاديه بس لحتى يعمل عيله ويجيب ولاد.. وهو عايش حياته بالطول والعرض وبلى اي احترام لمشاعرها”.

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جوا القلب

وكانت مايا قد نشرت صورة تجمعها بفارس قبل يومين على انستجرام.

وكان فارس كرم أيضاً يحتضن مايا بحميمية، حيث كان يمسك خصرها.

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وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة “جوا القلب”.

وتوقع متابعوا الفنانين أن يكونا في صدد تحضير ديو يجمعهما.

المصدررصد ومتابعة وطن

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