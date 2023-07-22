شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

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وطن- أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام على حرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تدنيس المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

بعد السويد.. متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك

أعضاء مجموعة تطلق عن نفسها “الوطنيون الدنماركيون”، رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، وألقوا العلم العراقي والمصحف الشريف على الأرض، وقاموا بالدعس علهما وإحراقهما وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وقالت المجموعة المتطرفة إنها قامت بفعلتها احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

الفيديو يظهر مجموعة دنماركية متطرفة وهي تحرق القران الكريم والعلم العراقي لأهانة واستفزاز العراقيين والمسلمين امام السفارة العراقية في الدنمارك أمس!

مارد حكومة الدنمارك؟

وحكومة الاطار الولائيه خافت على السفارة من غضب المحتجين ولم تخاف من غضبة الجبار على حرق القرآن!#حرق_المصحف pic.twitter.com/w71KOrD7Ee — Lina Alassil2 (@linaassil_assil) July 22, 2023

ليقوم بعدها عشرات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين بمحاولة الوصول إلى السفارة الدنماركية في العراق، ويشتبكوا مع الشرطة العراقية التي حالت دون وصولهم.

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جدير بالذكر أنه في وقت سابق اقتحم عراقيون السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على سماح السلطات السويدية للعراقي المتطرف “سلوان موميكا” بالاعتداء على نسخة من المصحف والعلم العراقي امام سفارة بلادهم في استوكهولم.

#لقطات | بعد حرق مجموعة Danske Patrioter اليمينية نسخًا من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمام السفارة العراقية في الدنمارك.. آلاف العراقيين يتظاهرون في بغداد ويحاولون الوصول إلى السفارة الدنماركية.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/Nogr3phXa1 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) July 22, 2023

سلطنة عمان تدين العمل الاستفزازي

من جانبها أعربت سلطنة عُمان في بيان رسمي لها، عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة من إساءة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم والتحريض على العنف والكراهية.

#بيـان | أعربت وزارة الخارجية عن استنكار سلطنة عُمان الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية ⁧كوبنهاغن⁩ يوم أمس، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة من إساءة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم وتحريض على العنف والكراهية. pic.twitter.com/eHy1tinHmp — وزارة الخارجية (@FMofOman) July 22, 2023

وعبرت السلطنة في البيان الذي نشرته الخارجية العمانية، عن تقديرها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الدنماركية، الذي أعربت فيه عن موقف الحكومة الدنماركية بإدانة هذا العمل الغاشم.

هذا وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر، السبت، أنها استدعت سفير الدنمارك للاحتجاج على “تدنيس القرآن في كوبنهاجن”.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله “يذكرنا حرق الكتب في أوروبا بعصور الجهل المظلمة… والصمت إزاء مثل هذه الجريمة الثقافية النكراء لن يؤدي سوى للعنف ومزيد من الإرهاب”.