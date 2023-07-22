الأحد, يوليو 23, 2023
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شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

متطرفون في الدنمارك أقدموا على حرق نسخة من المصحف الشريف وكذلك العلم العراقي، أمام سفارة العراق في كوبنهاغن

كتب باسل سيد
شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف
اقتحام سفارة الدنمارك في العراق
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وطن- أقدمت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام على حرق نسخة من القرآن الكريم والعلم العراقي، أمام السفارة العراقية في العاصمة كوبنهاغن.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تدنيس المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

بعد السويد.. متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك

أعضاء مجموعة تطلق عن نفسها “الوطنيون الدنماركيون”، رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة له، وألقوا العلم العراقي والمصحف الشريف على الأرض، وقاموا بالدعس علهما وإحراقهما وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة.

وقالت المجموعة المتطرفة إنها قامت بفعلتها احتجاجا على مهاجمة السفارة السويدية في بغداد.

ليقوم بعدها عشرات من المتظاهرين العراقيين الغاضبين بمحاولة الوصول إلى السفارة الدنماركية في العراق، ويشتبكوا مع الشرطة العراقية التي حالت دون وصولهم.

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جدير بالذكر أنه في وقت سابق اقتحم عراقيون السفارة السويدية في بغداد، احتجاجا على سماح السلطات السويدية للعراقي المتطرف “سلوان موميكا” بالاعتداء على نسخة من المصحف والعلم العراقي امام سفارة بلادهم في استوكهولم.

متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك
متطرفون يحرقون المصحف في الدنمارك

سلطنة عمان تدين العمل الاستفزازي

من جانبها أعربت سلطنة عُمان في بيان رسمي لها، عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وما تمثله هذه الأعمال الاستفزازية المتكررة من إساءة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم والتحريض على العنف والكراهية.

وعبرت السلطنة في البيان الذي نشرته الخارجية العمانية، عن تقديرها للبيان الصادر من وزارة الخارجية الدنماركية، الذي أعربت فيه عن موقف الحكومة الدنماركية بإدانة هذا العمل الغاشم.

هذا وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية على تويتر، السبت، أنها استدعت سفير الدنمارك للاحتجاج على “تدنيس القرآن في كوبنهاجن”.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قوله “يذكرنا حرق الكتب في أوروبا بعصور الجهل المظلمة… والصمت إزاء مثل هذه الجريمة الثقافية النكراء لن يؤدي سوى للعنف ومزيد من الإرهاب”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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