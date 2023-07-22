الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدشاهد رد فعل مؤثر لأمير قطر الوالد أثناء دفن عمه محمد بن...
الهدهد

شاهد رد فعل مؤثر لأمير قطر الوالد أثناء دفن عمه محمد بن حمد في مقبرة الريان

أظهر مقطع فيديو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ووالده حمد بن خليفة من بين عدد كبير من الأمراء والشيوخ في قطر أمام باب المسجد بانتظار تشييع الجنازة

كتب باسل سيد
شاهد رد فعل مؤثر لأمير قطر الوالد أثناء دفن عمه محمد بن حمد في مقبرة الريان
الشيخ حمد بن خليفة
- Advertisement -

وطن- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد ـ الأمير الوالد كما يلقب ـ بمراسم تشييع، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ تميم ووالده، من بين عدد كبير من الأمراء والشيوخ في قطر أمام باب المسجد بانتظار تشييع الجنازة.

الديوان الأميري ينعي

وكان الديوان الأميري في قطر قد نعى، الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وأشار على حسابه الإلكتروني أنه سيصلى على جثمان الفقيد، السبت، بعد صلاة المغرب الموافق 22 يوليو 2023، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.

وأظهرت صور أخرى متداولة، الأمير الوالد حمد بن خليفة أثناء دفن عمّه، الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، في مقبرة الريان القديم.

- Advertisement -

وظهر الشيخ حمد متأثرا وهو يجلس على كرسي ويضع يده أسفل ذقنه.

وبدورها نعت الشيخة مريم آل ثاني، وفاة “الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أخو الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وعم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأضافت: “رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

من هو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني؟

والشيخ الراحل “محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني مواليد 1929 هو نجل الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وشقيق أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

عمل سفيرًا لقطر لدى لبنان من عام 1973 إلى عام 1977، وعِيّن وزيرًا للتربية والتعليم من عام 1978 إلى عام 1989، ووزير دولة للشؤون الاجتماعية من عام 1989 إلى عام 1995.

كما عُيّن سفيراً غير مقيم في كل من جمهورية تركيا والجمهورية السورية، كما قام بإنشاء البنك الأهلي القطري مع عدد من رجال الأعمال.

ويُعد الشيخ محمد من كبار أسرة آل ثاني وترأس قبل وفاته مجلس إدارة شركة محمد بن حمد القابضة، التي تضم تحت جناحيها شركات عدة في مختلف المجالات.

المصدرتويتر، الديوان الأميري، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

الهدهد

وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني.. من هو فقيد قطر الذي نعاه الديوان الأميري؟

الهدهد

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

الهدهد

“توغ” التركية تتجوّل في دبي.. ما مُواصفات السيارة التي حلُم أردوغان بتصنيعها؟

الهدهد

ضحكات ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة الخليجية تلفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

رفقة ابنتها.. شقيقة أمير قطر تلفت الأنظار من معقل الإبداع في لندن

الهدهد

هدية أردوغان لأمير قطر تلفت الأنظار.. وكرة ميسي حاضرة (فيديو)

الهدهد

استقبال لافت من أمير قطر للرئيس الجزائري.. هذا ما فعله بمجرد رؤيته

الهدهد

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

الهدهد

شقيق أمير قطر يصطاد سمكة تونة عملاقة ويكشف عن وزنها (شاهد)

تقارير

عربون محبة للسيسي.. أردوغان يغدر بالإخوان ويشن حملة اعتقالات طالت 50 معارضاً منهم

الهدهد

سبب وفاة سلطان الكواري.. قطر تنعى فقيدها وبيان مؤثر من نادي السّد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC