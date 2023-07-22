شاهد رد فعل مؤثر لأمير قطر الوالد أثناء دفن عمه محمد بن حمد في مقبرة الريان

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وطن- شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالده الشيخ حمد ـ الأمير الوالد كما يلقب ـ بمراسم تشييع، الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني، في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشيخ تميم ووالده، من بين عدد كبير من الأمراء والشيوخ في قطر أمام باب المسجد بانتظار تشييع الجنازة.

سموّ الأمير @TamimBinHamad وسموّ الأمير الوالد حفظهما الله يشهدان صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ الوالد محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦pic.twitter.com/obFYbN0KEb — نديب قطر (@NadeebQa) July 22, 2023

الديوان الأميري ينعي

وكان الديوان الأميري في قطر قد نعى، الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني الذي توفي صباح اليوم الجمعة.

وأشار على حسابه الإلكتروني أنه سيصلى على جثمان الفقيد، السبت، بعد صلاة المغرب الموافق 22 يوليو 2023، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الريان القديم.

وأظهرت صور أخرى متداولة، الأمير الوالد حمد بن خليفة أثناء دفن عمّه، الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، في مقبرة الريان القديم.

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وظهر الشيخ حمد متأثرا وهو يجلس على كرسي ويضع يده أسفل ذقنه.

سموّ الأمير الوالد حفظه الله ورعاه في دفان عمّه المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني في مقبرة الريان القديم #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/NbbBHA96lR — نديب قطر (@NadeebQa) July 22, 2023

وبدورها نعت الشيخة مريم آل ثاني، وفاة “الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أخو الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وعم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأضافت: “رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني، أخو الوالد سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، وعم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/awPnH3hEdX — 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) July 21, 2023

من هو الشيخ محمد بن حمد آل ثاني؟

والشيخ الراحل “محمد بن حمد بن عبد الله بن جاسم آل ثاني مواليد 1929 هو نجل الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، وشقيق أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

عمل سفيرًا لقطر لدى لبنان من عام 1973 إلى عام 1977، وعِيّن وزيرًا للتربية والتعليم من عام 1978 إلى عام 1989، ووزير دولة للشؤون الاجتماعية من عام 1989 إلى عام 1995.

كما عُيّن سفيراً غير مقيم في كل من جمهورية تركيا والجمهورية السورية، كما قام بإنشاء البنك الأهلي القطري مع عدد من رجال الأعمال.

ويُعد الشيخ محمد من كبار أسرة آل ثاني وترأس قبل وفاته مجلس إدارة شركة محمد بن حمد القابضة، التي تضم تحت جناحيها شركات عدة في مختلف المجالات.