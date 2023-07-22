سائح هولندي يتغوط على وجه آخر نائم ويشعل غضب مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا بموجة غضب بعد تداول فيديو “مقزز” انتشر كالنار في الهشيم، يوثق قيام سائح هولندي بالتغوط على وجه سائح آخر كان ينام على على رصيف أحد المنتجعات في مايوركا.

وأظهرت الفيديو الذي التقط في الصباح الباكر خلال الأيام الماضية، السائح الهولندي وهو يقوم بإنزال سرواله القصير وويتوجه نحو ضحيته النائمة على كورنيش إل أرينال ، مايوركا حسب صحيفة ديلي ستار

وبينما كان مصور المقطع يضحك خلف الكاميرا، كان صديقه قد أفرغ أمعائه على خد الرجل النائم.

غضب على مواقع التواصل

ومنذ ذلك الحين ، شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المقطع عبر الإنترنت مع تسمية توضيحية باللغة الهولندية تقول: “هذا هو أسوأ شيء رأيته في حياتي”.

وانتقد السكان المحليون الذين يشعرون بالاشمئزاز الآن السياح الهولنديين والألمان الذين يزورون منتجع العطلات الشهير كل صيف من خلال وصفهم بأنهم “مخمورون ومخدرون وعدوانيون”.

انتقادات حادة للسياح الهولنديين والألمان

وقال آلان كابونيل ، نائب رئيس جمعية حي أرينال ، لصحيفة الجزيرة ألتيما هورا: “هذا ما يحدث هنا”.

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وأضاف:”إنهم أناس متوحشون للغاية. إنهم مخمورون للغاية ومخدرون ومليئون بالعدوانية الوحشية. إنهم مثل المافيا بقدر ما نشعر بالقلق.”

وفي الشهر الماضي ، اشتكت الجمعية نفسها من أن السياح الألمان كانوا يسافرون إلى المنطقة لقضاء فترات راحة سريعة مدتها 24 إلى 72 ساعة والنوم على الشاطئ بدلاً من إنفاق الأموال في الفنادق.