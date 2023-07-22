الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

رونالدو قد يتكبد بخسارة 170 مليون يورو دفعة واحدة لهذا السبب

رونالدو قد يخسر عقده مع شركة "نايك" العالمية بعد ارتدائه واقي للساق من "أديداس".

كتب فارس أبو شيحة
رونالدو وخسارة 170 مليون يورو
كريستيانو رونالدو
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وطن-  كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مهددٌ بخسارة 170 مليون يورو دفعة واحدة، وفسخ عقده مع شركة “نايك” العالمية التي تعاقد قبل 10 سنوات.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم البرتغالي رونالدو في ورطة قد تجعله يخسر تعاقده مع شركة ” نايك” العالمية للملابس الرياضية، قبل 10 سنوات . مقابل 170 مليون يورو. ( أي ما يعادل 189 مليون دولار أمريكي).

رونالدو وخسارة 170 مليون يورو

وبينت الصحيفة الإسبانية، بأن كريستيانو رونالدو قام بارتداء واقي للساق في قدمه من صناعة شركة ” أديداس”، وهي الشركة المنافسة لشركة “نايك” التي ترعى ملابس اللاعب الرياضية منذ 10 سنوات.

وكان الدون رونالدو قد ارتدى الواقي للساق في قدمه، خلال المباراة الودية للنصر السعودي. أمام منافسه سيلتا فيغو الإسباني، والتي انتهت بخسارة فريقه بخماسية نظيفة دون مقابل.

البرتغالي رونالدو
البرتغالي رونالدو

فيما لم يُعلق البرتغالي رونالدو من أجل توضيح سبب ارتدائه الواقي للساق من الشركة المنافسة “أديداس“، رغم تعاقده مع الشركة المنافسة “نايك” لسنوات طويلة.

مباريات النصر السعودي الودية

وفي سياق آخر، فقد يخوض الدون رونالدو مع فريقه النصر السعودي معسكره التدريبي في البرتغال، في إطار الاستعدادات للبطولة العربية للأندية وانطلاق الموسم الجديد المثير والقوية. بعد تعزيزه في الميركاتو الصيفي بعديد من الصفقات مع العديد من النجوم اللامعين في عالم المستديرة.

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كما وتلقى النصر السعودي الخسارة في المباراة الودية الماضية. أمام بنفيكا  برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كما وسيواجه النصر في المباراتين الوديتين المقبلتين. أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، قبيل لقاء الشباب السعودي في أولى مواجهات دور مجموعات البطولة العربية للأندية، الجمعة، في ال28 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

يذكر بأن البرتغالي رونالدو قدم إلى صفوف النصر السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي. بصفقة بلغت 200 مليون يورو حتى صيف 2025.

المصدروطن + موندو ديبورتيفو الإسبانية

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