رقص مختلط و”خليع” بين منقبات وشبان في حفل بالسعودية يثير الجدل! (فيديو)

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وطن – استهجن مغرّدون مقطع فيديو، يظهر رقص مختلط بين فتيات منقبات وشبان سعوديين، فيما يبدو أنها سهرة فنية بالمملكة العربية السعودية.

ونشر مغردون، مقطع فيديو، لم تتجاوز مدته 10 ثوانٍ، يظهر رقص مختلط، وصفه المغرّدون بـِ”الخليع” لشبان وفتيات منقبات، فيما قال حساب (نفقات هيئة التفريط) إن المقطع تم تصويره في أبها السعودية.

وفي تعقيبه على المقطع، قال المغرد تركي الشلهوب عبر تويتر: “الدعوة إلى الله تزعج ابن سلمان. ولكن هذه السفالة تعجبه ويشجعها وينفق لأجلها المليارات!”.

من جانبها، قالت المغردة السعودية نور الحربي في تغريدة بحسابها في تويتر: “في السعودية:من يسـعى في الفساد والإفساد والحفلات، حر طليق. ومن يسـعى في إصلاح المجتمع وإنكار الحفلات، سجين”.

وأضافت: “احاول أن لا أصدق أن هذه المشاهد تحدث في بلاد الحرمين”.

وهذا المشهد، ليس الأول من نوعه، فسبق ورصد مغردون عديد المشاهد المماثلة، التي تظهر اختلاطاً، وتصرفاتٍ منافية بين شبان وفتيات، خاصةً في الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

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وجاءت تلك الهيئة بحفلات لم تكن المملكة تعرفها من قبل، وذلك في إطار توجهات القيادة السعودية لـ”الإنفتاح“.

وتلقى تلك المقاطع المصورة، التي عادةً ما يتم تداولها على نطاقٍ واسع في تويتر، ومواقع التواصل الأخرى، استهجاناً واستنكاراً، خاصةً وأنها تحدث في بلاد الحرمين، وبعضها على مقربة من الحرم المكي. لاسيما منذ انهاء دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحداث هيئة الترفيه .