“حقكم على راسي”.. جزائرية تستفز مواطنيها بفيديو لاقى رواجا في المغرب ثم تعتذر

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتصريحات للمؤثرة الجزائرية “سارة رجيل” نسبت فيها القفطان إلى المغرب، الذي يعيش حالة من الحدة والتوتر في العلاقات السياسية مع بلادها منذ سنوات مما أثار حالة من الجدل.

ويعد القفطان أحدث فصل من فصول “الصراع الثقافي” بين المغرب والجزائر.

وتجدد الخلاف هذه المرة بعد انتشار تقارير تفيد بتوجه المغرب لرفع شكوى في اليونسكو يتهم فيها الجزائر بـ”الاستيلاء الثقافي” على قفطان “النطع الفاسي” الذي يعرف عند الجزائريين بقفطان القاضي.

أزمة القفطان تعود للواجهة على يد مؤثرة جزائرية

ونشرت سارة رجيل مقطعاً ترويجياً لقفطان أرسل إليها من المغرب روجت له على أنه مغربي.

وانتقد مشاهير ورواد منصات التواصل بشدة ما قالته سارة واتهموها ببيع بلادها مقابل المال، حسب وصفهم.

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وبعد الضجة الكبيرة التي تسببت بها، خرجت سارة رجيل عن صمتها، واعتذرت للجزائريين.

وقالت في فيديو مصور جديد: “جل من لا يخطىء” وأضافت أنها تشعر بالانتماء والوطنية.

واستدركت وهي تضع يدها على رأسها: “حقكم على راسي من فوق” متهمة إحدى الصفحات المغربية بنشر مقطع الفيديو الرائج لها بخصوص القفطان لتغذية الخلافات بين البلدين.

المؤثرة #سارة_رجيل تعتذر بعد نشرها لإشهار لقفطان من المغرب " انا اعتذر عن ستوريات القفطان مكانتش علبالي " … 🙏😐❤️#EtDjazairi #بالجزائريEt #إيتي pic.twitter.com/w87aytUe2R — إيتي MAG (@EtDjazairi) July 22, 2023

وقالت بلهجة جزائرية : “أنا اعتذر عن ستوريات القفطان مكانتش علبالي”.

من هي سارة رجيل؟

وتعتبر سارة رجيل من أشهر الناشطات الجزائريات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، ولمع نجمها بعد تأسيسها قناة على” يوتيوب” تقدم من خلالها العديد من التحديات والمسابقات بالإضافة إلى بعض المقالب.

وتمكنت من تكوين عدد كبير من المتابعين حيث تجاوز عدد مشتركي قناتها المليون مشترك، وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية.