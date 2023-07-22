تدشين المنبر الحديث للحرم المكي المستوحى من الرواق السعوي المبهر (شاهد)

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وطن- بالتزامن مع خطبة الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد 1445، كشفت رئاسة شؤون الحرمين الستار عن المنبر الحديث للحرم المكي، والذي تميز بطراز إسلامي فريد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين في بيان لها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس“، إن المنبر يأتي انطلاقا من الهوية الجديدة للرئاسة التي اطلقتها هذا العام، المستوحاة من الرواق السعودي.

وكشفت بأنه تمت إنارة الرواق بثريات خاصة وأعمدة ملبسة بالرخام وألوان زاهية في السقف، كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.

أهمية الرواق السعودي

ولفتت رئاسة شؤون الحرمين على أنها ركزت في هويتها الظاهرة على المنبر الحديث على تصميم الرواق السعودي لتميزه بمميزات متعددة أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

ووفقا للوكالة السعودية، فإن الرواق يعد أيقونة بناء لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ مشيرة لاهتمام الحكومة بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم وأن تستخدم فيه أفضل المواد حيث أصبح أعجوبة معمارية في العمارة والبناء.

يشار إلى أن الرواق السعودي” هو مشروع قديم لتوسعة صحن الطواف حول الكعبة، إلا أن تسميته تعد حديثة.

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تدشين الرواق السعودي

وفي 21 من مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس عن صدور الموافقة بإطلاق تسمية “الرواق السعودي” على مبنى مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام.

وأشار السديس إلى أن الهدف من تدشين الرواق هو توفير مساحات أوسع للطائفين والمصلين واستيعاب الأعداد المتزايدة من أفواج الزوار والحجيج.

وأضاف الشيخ أن “الرواق السعودي سيكون مكملا للرواق العباسي، مع تميزه بمساحة أوسع لم يشهدها المسجد الحرام من قبل”.

معالي الرئيس يكشف عن اللوحة الرخامية بمناسبة إطلاق اسم #الرواق_السعودي على مبنى توسعة المطاف بالمسجد الحرام. pic.twitter.com/3iivAuSufy — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 21, 2023

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرواق السعودي يقع خلف الرواق العباسي ويحيط بصحن الكعبة.

كما يتكون الرواق من أربعة طوابق، مما سيزيد الطاقة الاستيعابية للمسجد بـ 287 ألف مصل، ما يسمح بدخول 107 آلاف طائف في الساعة إلى الرواق وصحن المطاف.