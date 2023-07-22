الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

بعد رياض محرز.. لاعب جزائري مشهور يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

إسلام سيلماني يتلقى عدة عروض مهمة من أندية سعودية هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
لاعب جزائري مشهور يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
لاعب جزائري مشهور يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي
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وطن- كشفت تقارير صحفية جزائرية، بأن المهاجم الجزائري الدولي المخضرم إسلام سليماني 35 عاماً، يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز هذا الصيف، بعد تعاقد مواطنه رياض محرز مع أهلي جدة، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت التقارير الجزائرية، بأن المهاجم الدولي إسلام سليماني. مرشح بقوة للذهاب إلى الدوري السعودي الممتاز (روشن).

انتقال إسلام سليماني إلى الدوري السعودي

وأردفت تلك التقارير، ” اللاعب الجزائري سليماني يمتلك العديد من العروض المهمة من أندية سعودية، تسعى للحصول على خدماته. خلال سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري”.

كما وختمت، ” سليماني يمتلك عروضاً مهمة من أندية يونانية وبرازيلية. ويونانية وبلجيكية، إلا أن الوجه الأقرب للاعب في الذهاب إلى الدوري السعودي هذا الصيف”.

الجزائري سيلماني
الجزائري سيلماني

وجاءت خطوة تشجيع الجزائري سليماني في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الملاعب الأوروبية، بالقدوم إلى صفوف الدوري السعودي (روشن)، بعد موافقة مواطنه محرز قائد منتخب محاربو الصحراء على عرض الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي.

الجزائري رياض محرز

وفي موضوع آخر متصل، ذكرت قناة الإخبارية السعودية، في تغريده نشرها على موقع (تويتر)، ” الجزائري رياض محرز لاعب جديد في صفوف نادي أهلي جدة، القادم من حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مانشستر سيتي الإنجليزي”.

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فيما لم يعلن نادي أهلي جدة السعودي بعد بشكل رسمي، صفقة التعاقد. مع الجزائري رياض محرز عبر حسابه الرسمي حتى يومنا هذا.

إسلام سيلماني
إسلام سيلماني

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن أهلي جدة السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم الجزائري محرز بصفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني. ( أي ما يعادل 38.5 مليون دولار). لمدة 3 مواسم قادمة.

كما ونجح أهلي جدة السعودي في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي الجاري، في التعاقد مع عدد من النجوم اللامعين في عالم الكرة المستديرة، وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي القادم من تشيلسي. والبرازيلي روبرتو فيرمينو من نادي ليفربول. وآخرهم الجزائري رياض محرز الذي لم يعلن النادي عن تلك الصفقة حتى الآن.

المصدروطن + وسائل إعلام جزائرية

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