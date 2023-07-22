الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدبرلماني مصري ينفجر في وجه حكومة السيسي ويدعوها لمشاركته في البكاء (فيديو)
الهدهد

برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة السيسي ويدعوها لمشاركته في البكاء (فيديو)

البرلماني المصري يندد بالحكومة بسبب الديوان التي أغرقت مصر وغياب فقه الأولويات عن المشروعات

كتب شيراز ماضي
برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة السيسي ويدعوها لمشاركته في البكاء
عبد الفتاح السيسي
- Advertisement -

وطن- بثت وسائل إعلام مصرية معارضة، مقطع فيديو للنائب البرلماني عبد العليم داود عضو مجلس النواب، وهو يشن هجوما ضاريا على الحكومة التي يرأسها مصطفى مدبولي بسبب الديوان التي أغرقت مصر بها، بجانب غياب فقه الأولويات عن المشروعات.

وقال النائب البرلماني – متحدثا بانفعال شديد: “الواقع مؤلم ومفجع.. الحكومة تركت المشروعات التي كان قد بدأ العمل بها قبل ثورة 25 يناير، وعملت على تنفيذ مشروعات جديدة مثل مشروع حياة كريمة”.

وأضاف “هيا بنا نبكي سويا على حياة كريمة في مركز مطوبس .. فلتأتي معي الحكومة ولجنة الإدارة المحلية (بمجلس النواب) لتبكي هي الأخرى عما يحدث في مصر“.

وتابع: “الحكومة ذهبت للحصول على قرض بقيمة 2 مليار يورو لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي.. نريد فقط طريقا لدفن عليه الموتى بدلا من الطرق التي نسير عليها الآن”.

واستكمل النائب المصري: “والله العظيم.. لنا أن نبكي عما يحدث في مصر من قروض وضرائب وتجويع الناس”.

- Advertisement -

أزمة اقتصادية حادة في مصر

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، يغذيها النقص الشديد في العملة الصعبة، التي تكافح البلاد بحثا عن توفيرها من دون أن تجد حلا للأزمة.

وفي الفترة الماضية، ارتفع معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر مقتربا من نسبة 100% من الناتج الإجمالي، ما شكّل هاجسا قويا للحكومة، ومثل عنصر ضغط شديدا على الاقتصاد المصري.

قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها
قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها

قفزات مخيفة في الديون

وسجلت فوائد الديون قفزات مرعبة بنسبة 44.5% في الموازنة المصرية وبلغت 1.12 تريليون جنيه، مقابل 775 مليار جنيه في التقديرات المتوقعة للسنة المالية الفائتة، متجاوزة بذلك أسوأ التوقعات الحكومية، وتقديراتها لحجم زيادة الديون؛ بسبب انهيار العملة المحلية.

ووفق التقرير، فإن وزارة المالية تتوقع أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين، الداخلي والخارجي، على حوالي 52.3% من الإيرادات، وتمثل 37.4% من إجمالي المصروفات، في السنة المالية 2024/2023 على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف.

وفي ظل تباطؤ حركة التدفقات الأجنبية وانتظار حدوث معجزة بتدفقات كبيرة وسريعة، أصبحت مصر بين خفض الجنيه مجددا واحتمال تأثير ذلك على الأمن القومي، أو القيام بإصلاحات اقتصادية تتضمن إنهاء عسكرة الاقتصاد وهو أمر يستبعد حدوثه حاليا.

الدين العام في مصر يقترب من من بلوغ نسبة 100%
الدين العام في مصر يقترب من من بلوغ نسبة 100%

كما أن تخفيض قيمة العملة المحلية مرة أخرى ليس حلا مضمونا للأزمة، في حين قد ترغب السلطات المصرية في إدارة تخفيض آخر بعد تأمين بعض التدفقات الدولارية، ولكنها تظل رهن تحقيق تقدم ملموس في بيع أصول الدولة بوتيرة أسرع لتأمين تلك التدفقات.

المصدرتويتر، وطن

اقرأ أيضاً

اقتصاد

مصر تتجه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع ومسؤول يكشف تفاصيل صادمة

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

لماذا يخشى السيسي ترشح جمال مبارك؟.. قرار قضائي جديد يثير الجدل

الهدهد

التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري “عزيز النفس” في مصر (فيديو)

تقارير

صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%

الهدهد

بعد تجاوزه الخطوط الحمراء.. معتز عبد الفتاح يتراجع عن انتقاد السيسي ويتمسك ببقائه

الهدهد

فعل فاضح بين فتاة وشاب في وضح النهار بمصر يثير ضجة كبيرة (فيديو)

الهدهد

الدولار أهم من راحة المواطن.. الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء يوميا في مصر

الهدهد

مصر تستغيث بدولة خليجية لتمويل واردات القمح على وقع استفحال أزمة الدولار

اقتصاد

سعر الجنيه مقابل الدولار.. استطلاع لـ رويترز يكشف عن تراجع كبير للعملة المصرية يفوق المتوقع!

الهدهد

شهادات حصرية تفضح إجرام السيسي.. فيلم عالمي عن مجزرة رابعة يعرض في لندن (فيديو)

الهدهد

هل صدر ضوء أخضر للإطاحة بالسيسي؟.. الإمارات كلمة السر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC