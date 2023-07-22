الأحد, يوليو 23, 2023
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السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين بشأن إلغاء التأشيرات بين سلطنة عُمان وتركيا

السفير التركي يكشف عن تطور العلاقات الثنائية بين تركيا وعمان ويتوقع إلغاء التأشيرات قبل نهاية العام

كتب سالم حنفي
السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين بشأن إلغاء التأشيرات بين سلطنة عُمان وتركيا
السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين
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وطن- أكد السفير التركي في سلطنة عمان، محمد حكيم أوغلو، على عمق العلاقات التاريخية بين أنقرة ومسقط، معلنا أن العلاقات لا زالت في تطور وازدهارمستمرين.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء العمانية أكد السفير التركي على حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لما يقرب من ملياري دولار عام 2022، موضحا أن إجمالي الواردات العُمانية من تركيا مليار و580 مليون دولار دولار فيما بلغ إجمالي الصادرات العُمانية إلى تركيا 465 مليون دولار.

وأشار السفير محمد حكيم أوغلو إلى أنه يجري العمل حاليا على إنشاء منطقة صناعية تركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ما سيوفر الإنتاج والتوظيف والدخل والتصدير لاقتصاد كِلا البلدين، وسيكون لها أثر كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأوضّح أن الجانب التركي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وخاصة البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها سلطنة عمان.، موضحا أن ذلك يتم من خلال إعطاء الأولوية لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية غير النفطية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من موانئ عمان مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لموقعها الجغرافي وقربها من أسواق جنوب آسيا وشرق إفريقيا ، مما يدل على جهد مشترك لمواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والتعدين والطاقة المتجددة والطاقة البديلة.

سعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان
سعادة السفير محمد حكيم أوغلو سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى سلطنة عُمان

دعوة لرجال الأعمال الأتراك لزيارة السلطنة

ووجّه السفير التركي دعوة لرجال الأعمال الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والمشاركة في المعارض التي تقام وتقديم فرص الاستثمار في جمهورية تركيا للمستثمرين العمانيين ، مشيرا إلى أن نحو 35 شركة تركية تعمل في مجال المقاولات والهندسة في سلطنة عمان ، نفذت مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار ، ولا يزال الكثير منها يعمل ويواصل المشاركة في المناقصات الخاصة بتنفيذ مشاريع جديدة.

توقع بإلغاء التأشيرات

وفي مجال السياحة أوضّح أن أعداد السياح العُمانيين القادمين إلى تركيا في ازدياد مستمر؛ مشيرا إلى تجاوز عدد السياح العُمانيين الذين زاروا تركيا في عام 2022 أكثر من 130 ألف سائح، مشيرًا إلى أنه تم التقدم بطلب إلغاء تأشيرة الدخول لكلا البلدين، ويُتوقع الموافقة على ذلك قبل نهاية العام الجاري.

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وأكد السفير التركي على أنه يسعى حاليًا إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين الصديقين من خلال تنظيم الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تسهم في استقطاب السياح الأتراك لزيارة سلطنة عُمان والتعرف على المقومات السياحية التي تتميز بها المحافظات والولايات العُمانية.

وقال: “إن العلاقات العُمانية التركية تنمو وتتطور بشكل وثيق في العديد من المجالات وعلى كل الأصعدة، وتمتد جذورها إلى القرن السادس عشر، وهي علاقات ممتازة تستند على أرضية متينة”،.

كما أشاد بدور اللجنة العُمانية التركية المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والصناعية والثقافية والفنية، حيث تم خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد في أنقرة 2022 التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء “معهد يونس أمره لتعليم اللغة التركية” في مسقط.

شكر وامتنان لسلطنة عمان

وفي الختام، أعرب السفير التركي عن امتنانه وشكر بلاده والشعب التركي للمساعدات التي أرسلتها سلطنة عُمان إلى المناطق التي تضررت جراء الزلزال الذي ضرب 10 محافظات تركية في فبراير الماضي.

وأشاد محمد حكيم أوغلو مشيدًا الذي قام به الفريق الوطني للبحث والإنقاذ التابع لهيئة الدفاع المدني والإسعاف بسلطنة عُمان في عمليات البحث والإنقاذ ومساعدة المتضررين جراء هذا الزلزال.

المصدروكالة الأنباء العمانية، وطن

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