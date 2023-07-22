الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةتقاريرابن سلمان ضيف ملك المغرب على البحر وجلسة مغلقة.. فندق شهير حُجز...
تقارير

ابن سلمان ضيف ملك المغرب على البحر وجلسة مغلقة.. فندق شهير حُجز له بالكامل

ولي العهد السعودي سيتواجد في طنجة تزامنا مع وصول الملك محمد السادس إليها، أواخر يوليو الجاري

كتب باسل سيد
ابن سلمان ضيف ملك المغرب على البحر وجلسة مغلقة.. فندق شهير حُجز له بالكامل
محمد السادس و محمد بن سلمان
- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة “الصحيفة” عن زيارة لم يعلن عنها بعد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيحل ضيفا على العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي رصدته (وطن)، إلى أن ولي العهد السعودي سيتواجد في طنجة تزامنا مع وصول الملك محمد السادس إليها المتوقع، يوم 30 يوليو، لإلقاء خطاب عيد العرش وترؤس حفل الاستقبال.

وقالت إنه تم حجز فندق “ميراج” الشهير على البحر في طنجة بمنطقة “أشقار” بالكامل، لفائدة أفراد عائلة الأمير محمد بن سلمان ومرافقيه، وهو فندق فخم مُطل مباشرة على البحر يُعد المفضل للأمراء السعوديين.

محمد بن سلمان يزور طنجة المغربية

كما أكد مصدران مسؤولان لـ”الصحيفة“، أن الاستعدادات قائمة على قدم وساق بمدينة طنجة لاستقبال ولي العهد السعودي، حيث يجري منذ أيام تجهيز إقامة والده الملك سلمان بن عبد العزيز بمنطقة “الجبيلة”.

وهذه الزيارة بحسب ذات الصحيفة هي الأولى من نوعها لأحد صناع القرار الرئيسيين من أفراد العائلة المالكة السعودية، منذ أن كان الملك سلمان يأتي سنويا لقضاء عطلته الصيفية في طنجة حين كان وليا للعهد ثم بعد توليه العرش.

وهي الزيارات التي توقفت إثر الأزمة الخليجية لسنة 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، لكن هذه المرة لا يتعلق الأمر بعطلة صيفية وإنما بزيارة سياسية، تقول الصحيفة.

- Advertisement -

جلسة مغلقة بين ابن سلمان وملك المغرب

مصادر أخرى قالت للصحيفة إن ولي العهد السعودي قد يكون حاضرا في حفل الاستقبال الذي سيحتضنه قصر مرشان بطنجة، مضيفة أنه من المرجح ألا يطول مُقامه كثيرا بالمغرب.

إذ من المُتوقع أن يجتمع بالملك محمد السادس في جلسة مغلقة لطرح قضية الخلاف بينه وبين الرئيس الإماراتي، وبحث الحلول والوساطات الممكنة.

وكان العاهل السعودي وولي عهده قد توقفوا عن قضاء عطلتهم بالمغرب إثر الخلاف الذي تلا زيارة الملك محمد السادس للدوحة ولقائه بأميرها تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بعد ذلك، ويعود محمد بن سلمان إلى المملكة حاليا في وقت تحدثت فيه تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أزمة غير مسبوقة بينه وبين رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

هل يتوسط محمد السادس لحل الخلاف السعودي الإماراتي؟

وتطرح زيارة ابن سلمان للمغرب في هذه الظرفية تساؤلات حول إمكانية وجود وساطة من الملك محمد السادس بينه وبين رئيس الإمارات، خاصة وأن ولي العهد السعودي قادم إلى مدينة طنجة تزامنا مع حلول العاهل المغربي بها.

وهو الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الطرفين على المستويين الرسمي والشخصي، مع وجود تأكيدات لدى “الصحيفة” بأن الأمر هذه المرة لا يتعلق بقضاء العطلة وإنما بزيارة ذات طابع سياسي.

وسبق أن كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العلاقات بين السعودية والإمارات تدهورت لدرجة دفعت ولي العهد السعودي للحديث عن توجيه أبو ظبي “طعنة في الظهر” للمملكة، والتلويح باتخاذ “إجراءات عقابية” ضد جيرانه ستكون “أسوأ من تلك التي اتُخذت ضد قطر”، وذلك بسبب خلافات بين الطرفين حول ملفي النفط والوضع في اليمن.

وأورد التقرير أن ابن زايد حذر ابن سلمان أواخر سنة 2022 من القُرب الزائد من روسيا وخصوصا في مجال السياسات النفطية، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات مع إيران دون التشاور مع الإمارات.

مبرزا أن الاثنين دخلا في قطيعة ممتدة لأكثر من 6 أشهر، هرت ملامحها عندما غاب الرئيس الإماراتي عن القمة العربية في الرياض عام 2022 بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ، ثم غياب ولي العهد السعودي عن لقاء ابن زايد بالزعماء العرب بعدها بنحو شهر.

المصدرالصحيفة، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

حياتنا

مريم حسين بمايوه أطفال وتنشر صورة نساء عاريات الصدر مع أغنية سعد لمجرد (شاهد)

حياتنا

محمد عبده في خطر.. عصابة من 5 أشخاص يصلون غرفته والشرطة تستنفر (فيديو)

تقارير

حي أو ميت؟! .. “مجتهد” يكشف معلومات جديدة عن وضع الملك سلمان الصحي

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

“حقكم على راسي”.. جزائرية تستفز مواطنيها بفيديو لاقى رواجا في المغرب ثم تعتذر

الهدهد

الفيديو الذي تسبب باعتقال بدر المشاري.. وجه نصحية لولي العهد فبطش به

الهدهد

رقص مختلط و”خليع” بين منقبات وشبان في حفل بالسعودية يثير الجدل! (فيديو)

الهدهد

بدر المشاري.. فيديو للداعية السعودي المعتقل يوجه رسالة للحاكم الظالم

الهدهد

تحظرها على الفلسطيني.. الخارجية المغربية تحتفي باستحواذ الإسرائيليين على 55% من التأشيرات

حياتنا

ملكة جمال السعودية رومي القحطاني بفستان ساتان يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله (فيديو)

رياضة

أشرف حكيمي يدعو الناس لمتابعته على تيك توك بطريقة مثيرة وغير تقليدية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

هذا ما يجب عليك القيام به قبل شرب القهوة في الصباح

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC