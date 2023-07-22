ابنة هند القحطاني تخلع ملابسها وتظهر صدرها بشكلٍ مثير! (شاهد)

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وطن – نشرت هند القحطاني، المشهور السعودية على سناب شات، عدة مقاطع “جريئة” على التطبيق، لإحدى بناتها.

وفي المقاطع، يبدو أنّ مادة سائلة سكبت على جاكيت ابنة هند القحطاني، لتطلب منها الأخيرة أن تقوم بتغييره أمامها وهي تصوّر بكاميرا جوالها .

وبالفعل، قامت ابنة هند القحطاني بخلع الجاكيت، ووالدتها توثق ذلك بالفيديو، لتظهر حاملة الصدر.

وفي إحدى “سنابات” هند القحطاني، تُسمع الأخيرة وهي تقول لابنتها إن الـ”تاتو” على صدردها سيظهر بعدما قامت بخلع الجاكيت.

في صورٍ أخرى، استعرضت “القحطاني” صدرها بشكلٍ جريء في صور نشرتها على سناب شات.

وعادة ما تلجأ “القحطاني”، إلى استعراض جسد بناتها بشكلٍ مثير وجريء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لكسب المشاهدات. وفق ما يقول متابعون يتهمونها باستغلال بناتها بطريقة سيئة

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ومؤخراً، كشفت هند القحطاني، عن إصابتها بورم حميد في ثديها من الجهة اليمين.