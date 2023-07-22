الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةحياتناابنة هند القحطاني تخلع ملابسها وتظهر صدرها بشكلٍ مثير! (شاهد)
حياتنا

ابنة هند القحطاني تخلع ملابسها وتظهر صدرها بشكلٍ مثير! (شاهد)

متابعون يتهمون المشهور السعودية باستغلال بناتها بطريقة سيئة على السوشال ميديا لحصد مشاهدات عالية

كتب أنس السالم
ابنة هند القحطاني
ابنة هند القحطاني
- Advertisement -

وطن – نشرت هند القحطاني، المشهور السعودية على سناب شات، عدة مقاطع “جريئة” على التطبيق، لإحدى بناتها.

وفي المقاطع، يبدو أنّ مادة سائلة سكبت على جاكيت ابنة هند القحطاني، لتطلب منها الأخيرة أن تقوم بتغييره أمامها وهي تصوّر بكاميرا جوالها .

ابنة هند القحطاني
هند القحطاني توثق قيام ابنتها بخلع جاكيتها

وبالفعل، قامت ابنة هند القحطاني بخلع الجاكيت، ووالدتها توثق ذلك بالفيديو، لتظهر حاملة الصدر.

ابنة هند القحطاني تخلع الجاكيت
ابنة هند تخلع الجاكيت

وفي إحدى “سنابات” هند القحطاني، تُسمع الأخيرة وهي تقول لابنتها إن الـ”تاتو” على صدردها سيظهر بعدما قامت بخلع الجاكيت.

تاتو على صدر ابنة هند القحطاني
تاتو على صدر ابنة هند القحطاني

في صورٍ أخرى، استعرضت “القحطاني” صدرها بشكلٍ جريء في صور نشرتها على سناب شات.

هند القحطاني تستعرض صدرها بشكلٍ جريء
هند القحطاني تستعرض صدرها بشكلٍ جريء

وعادة ما تلجأ “القحطاني”، إلى استعراض جسد بناتها بشكلٍ مثير وجريء على مواقع التواصل الاجتماعيّ، لكسب المشاهدات. وفق ما يقول متابعون يتهمونها باستغلال بناتها بطريقة سيئة

- Advertisement -

ومؤخراً، كشفت هند القحطاني، عن إصابتها بورم حميد في ثديها من الجهة اليمين.

المصدررصد وطن (سناب شات)

اقرأ أيضاً

حياتنا

هند القحطاني تتلو القرآن لتحصين حديقتها من الحسد وتكشف تكلفتها

حياتنا

السعودية بدور البراهيم عارية وإيحاءات مثيرة في أحدث ظهور (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تنهار بعد الكشف عن إصابتها بـ ورم في الثدي وخيارات صعبة أمامها! (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تنشر مقطعاً بذيئاً من غرفة نومها برفقة ابنتها (فيديو)

حياتنا

رقصة المؤخرة.. أجرأ فيديو لـ هند القحطاني وابنتها وناشطة كويتية تتمنى نفس جسدها

حياتنا

فيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!

حياتنا

هند القحطاني تكشف صدرها وتعد متابعيها بتعلم الرقص الشرقي (فيديو)

حياتنا

هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

حياتنا

هند القحطاني تُجبر ابنتها على ارتداء فستان يكشف صدرها والأخيرة تحاول “التستر”! (فيديو)

حياتنا

وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

حياتنا

فيديو هند القحطاني داخل ملهى ليلي وتتباهى بلعب القمار

حياتنا

هند القحطاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها بتورتة علم المثليين.. هل تشجع ميوله؟ (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC