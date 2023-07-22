الأحد, يوليو 23, 2023
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حياتنا

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها بالنوم على بطنها بين شابين وسيمين! (شاهد)

احتفلت جنا دياب بعيد ميلادها في الطبيعة في سهرة ليلية مع أصدقائها وحبيبها

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها بالنوم بين شابين وسيمين! (شاهد)
جنا عمرو دياب وحبيبها
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وطن– احتفلت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بعيد ميلادها الـ22، وسط أجواء جريئة مع أصدقائها وصديقاتها.

ووثقت ابنة عمرو دياب، أجواء الاحتفال عبر فيديوهات وصور نشرتها على حسابها في انستجرام.

“أشعر أنني في الثانية والعشرين”

واحتفلت جنا دياب بعيد ميلادها في الطبيعة في سهرة ليلية مع أصدقائها وحبيبها.

عيد ميلاد جنا دياب
احتفلت جنا بين أصدقاءها
عيد ميلاد جنا دياب
كانت جنا تتمدد على بطنها بين صديقها وصديقتها

وتوسطت ابنة عمرو دياب جلستها بين شابين وسيمين، أحدهما حبيبها والآخر صديقها.

عيد ميلاد جنا دياب
تساءل المتابعون ما إذا غيرت جنا ديانتها
عيد ميلاد جنا دياب
حبيب جنا دياب

كما ظهرت جنا وهي تحتضن صديقتها، وتستلقي على بطنها أثناء السهرة بين الشابين الوسيمين.

وعلقت ابنة عمرو دياب على الصور: “أشعر أنني في الـ22”.

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هل ارتدت الصليب؟

وتعرضت ابنة الفنان المصري لانتقادات من متابعيها، وجاء في التعليقات: “وضعك محزن أوي والله”.

وكتب آخر: “هما أقاربك ولا إخوانك عشان تكونين كذه معهم في الحفل”.

وسخر آخر من احتفالها بهذه الجرأة متسائلاً: “لبستي الصليب ولا لسة؟”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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