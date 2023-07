إيلون ماسك ينشر فيديو امرأة عارية تماماً في محل تجاري .. شاهد ماذا فعلت!

- Advertisement -

وطن – نشر الملياردير إيلون ماسك، على حسابه الرسميّ في تويتر، فيديو، يظهر امرأة عارية تماماً تقوم بتحطيم محتويات محل تجاري في أمريكا.

وأرفق إيلون ماسك الفيديو الذي يظهر امرأة عارية تحطم محلاً تجارياً، بتساؤل قائلاً: “هل توجد أزمة نفسية في أمريكا؟”.

Is there a mental health crisis in America?

Asking for a friend.

pic.twitter.com/Lt0ZpSHlob

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 21, 2023