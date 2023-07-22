الأحد, يوليو 23, 2023
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إيلون ماسك ينشر فيديو امرأة عارية تماماً في محل تجاري .. شاهد ماذا فعلت!

موظفو المتجر لم يستطيعوا إيقاف المرأة وهي تحطم المحتويات وانتظروا وصول رجال الشرطة

كتب أنس السالم
إيلون ماسك ينشر فيديو امرأة عارية تحطم محل تجاري
تبين أن المرأة مختلة عقلياً ودمرت محتويات المتجر ولطخت جسدها بكعكة!
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وطن – نشر الملياردير إيلون ماسك، على حسابه الرسميّ في تويتر، فيديو، يظهر امرأة عارية تماماً تقوم بتحطيم محتويات محل تجاري في أمريكا.

وأرفق إيلون ماسك الفيديو الذي يظهر امرأة عارية تحطم محلاً تجارياً، بتساؤل قائلاً: “هل توجد أزمة نفسية في أمريكا؟”.

من جهتها، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل الواقعة التي شاركها إيلون ماسك عبر تويتر.

امرأة عارية تماماً تقوم بتحطيم محتويات محل تجاري في أمريكا
امرأة عارية تماماً تقوم بتحطيم محتويات محل تجاري في أمريكا

وبحسب الصحيفة، فإنّ امرأة تجردت من ملابسها، ودخلت في حالة “هياج” لمدة خمس دقائق، وأخذت تدمر محتويات المتجر الكبير وتلطيخ جسدها بكعكة.

لطخت المرأة جسدها بكعكة في قسم المخبوزات
لطخت المرأة جسدها بكعكة في قسم المخبوزات

وقال موظفو المتجر، إنهم لم يستطيعوا إيقاف المرأة، وانتظروا وصول رجال الشرطة، التي ضبطتها.

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وذكرت “ديلي ميل” أنّ هذا أحدث “حادث مقلق”، حيث تكافح ولايات ومدن أمريكية، مثل سان فرانسيسكو، الخروج على القانون، فضلاً عن ارتفاع معدلات التشرد وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية.

مختلة عقلياَ تحطم محتويات محل تجاري
تبين أنها مختلة عقلياَ
المصدرdailymail - twitter

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