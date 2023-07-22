إيلون ماسك ينشر فيديو امرأة عارية تماماً في محل تجاري .. شاهد ماذا فعلت!

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وطن – نشر الملياردير إيلون ماسك، على حسابه الرسميّ في تويتر، فيديو، يظهر امرأة عارية تماماً تقوم بتحطيم محتويات محل تجاري في أمريكا.

وأرفق إيلون ماسك الفيديو الذي يظهر امرأة عارية تحطم محلاً تجارياً، بتساؤل قائلاً: “هل توجد أزمة نفسية في أمريكا؟”.

Is there a mental health crisis in America? Asking for a friend. pic.twitter.com/Lt0ZpSHlob — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 21, 2023

من جهتها، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل الواقعة التي شاركها إيلون ماسك عبر تويتر.

وبحسب الصحيفة، فإنّ امرأة تجردت من ملابسها، ودخلت في حالة “هياج” لمدة خمس دقائق، وأخذت تدمر محتويات المتجر الكبير وتلطيخ جسدها بكعكة.

وقال موظفو المتجر، إنهم لم يستطيعوا إيقاف المرأة، وانتظروا وصول رجال الشرطة، التي ضبطتها.

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وذكرت “ديلي ميل” أنّ هذا أحدث “حادث مقلق”، حيث تكافح ولايات ومدن أمريكية، مثل سان فرانسيسكو، الخروج على القانون، فضلاً عن ارتفاع معدلات التشرد وتعاطي المخدرات والأمراض العقلية.