الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدفعل فاضح بين فتاة وشاب في وضح النهار بمصر يثير ضجة كبيرة...
الهدهد

فعل فاضح بين فتاة وشاب في وضح النهار بمصر يثير ضجة كبيرة (فيديو)

فيديو الفعل الفاضح أثارَ جدلاً وتعليقاتٍ متباينة بين المغردين على موقع تويتر عبر هاشتاغ تصدر التريند

كتب أنس السالم
الفعل الفاضح في مصر
شاب وفتاة يمارس الفعل الفاضح في مصر بوضح النهار
- Advertisement -

وطن – وثّقت سيدة مصرية، مقطع فيديو لـ”فعل فاضح”، بين فتاة وشاب في أحد الشوارع العامة بمصر.

ويظهر في الفيديو، فتاة في أحضان شاب، وهما يجلسان على أحد المقاعد في شارع عام -لم يتم تحديد موقعه حتى الآن-، ويبدو من التصوير أن الفتاة التي وثقت “الفعل الفاضح” لهما، كانت على شرفة أو نافذة مقابلة لهما من الخلف.

وقالت السيدة وهي توثق الفعل الفاضح: “بتمنى حد يشوفهم ويروح يقلهم عيب”، لتستدرك بالقول إنها هي التي ستقوم بذلك، وبالفعل، بدأت بالصراخ على الشاب والفتاة، وشتمهما، مخاطبة الفتاة بقول: “لو كان بيبحبك معملش فيكي كده … لو بيحبك يروح بيت أهلك ..”، وبعد ثوانٍ قليلة غادر الشاب والفتاة المكان وسط شتائم وجهتها السيدة التي صورتهما .

الفعل الفاضح
الشاب والفتاة يغادران موقع الفعل الفاضح بعد انكشاف أمرهما

وفي نهاية المقطع، قالت السيدة: “أظن لو عندها شرف -تقصد الفتاة التي كانت مع الشاب- هتزعل على نفسها”.

جدل بعد فيديو الفعل الفاضح

مقطع فيديو، أثارَ جدلاً وتعليقاتٍ متباينة بين المغردين على موقع تويتر، عبر هاشتاغ تصدر التريند، وحمل اسم “الفعل الفاضح”.

وانقسم المعلقون بين من هاجم الشاب والفتاة لجرأتهما في ممارسة الفعل الفاضح في وضح النهار بالشارع، فيما انتقد آخرون السيدة التي صوّرت المقطع، واعتبروا أنّه ليس من حقّها تصويرهما.

- Advertisement -

معلقون هاجموا الشاب والفتاة لجرأتهما في ممارسة الفعل الفاضح في وضح النهار
معلقون هاجموا الشاب والفتاة لجرأتهما في ممارسة الفعل الفاضح في وضح النهار
انتقد مغردون السيدة التي صوّرت المقطع واعتبروا أنّه ليس من حقّها تصويرهما
انتقد مغردون السيدة التي صوّرت المقطع واعتبروا أنّه ليس من حقّها تصويرهما

ولم يصدر حتّى لحظة كتابة هذا الخبر أيّ تعليق من السلطات المصرية حول واقعة “الفعل الفاضح”.

ويذكّر هذا الفيديو، بحادثة مشابهة تماماً لها، وقعت في شهر ديسمبر 2022. ووثق مقطع يَظهر خلالَه شابّ وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

صورة للشاب والفتاة بفعل فاضح بالطريق العام watanserb.com
صورة للشاب والفتاة

وفي حينه، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبضَ على الشاب والفتاة مرتكبَي الواقعة. بحسب موقع القاهرة 24

المصدررصد وطن (تويتر)

اقرأ أيضاً

اقتصاد

مصر تتجه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع ومسؤول يكشف تفاصيل صادمة

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

لماذا يخشى السيسي ترشح جمال مبارك؟.. قرار قضائي جديد يثير الجدل

الهدهد

التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري “عزيز النفس” في مصر (فيديو)

تقارير

صادم.. مصر تتفوق على أفغانستان وسوريا في معدلات الهجرة إلى أوروبا بنسبة تزيد عن 338%

الهدهد

برلماني مصري ينفجر في وجه حكومة السيسي ويدعوها لمشاركته في البكاء (فيديو)

الهدهد

بعد تجاوزه الخطوط الحمراء.. معتز عبد الفتاح يتراجع عن انتقاد السيسي ويتمسك ببقائه

الهدهد

الدولار أهم من راحة المواطن.. الأسباب الحقيقية لانقطاع الكهرباء يوميا في مصر

الهدهد

مصر تستغيث بدولة خليجية لتمويل واردات القمح على وقع استفحال أزمة الدولار

اقتصاد

سعر الجنيه مقابل الدولار.. استطلاع لـ رويترز يكشف عن تراجع كبير للعملة المصرية يفوق المتوقع!

الهدهد

شهادات حصرية تفضح إجرام السيسي.. فيلم عالمي عن مجزرة رابعة يعرض في لندن (فيديو)

الهدهد

هل صدر ضوء أخضر للإطاحة بالسيسي؟.. الإمارات كلمة السر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

جمال ابنة إيفانكا ترامب الطبيعي يخطف الأبصار.. أرابيلا روز أصبحت مراهقة (شاهد)

بـ7 أضعاف ثمنه.. عرض لا يُقاوم من أمير قطر لشراء “طرابزون سبور” التركي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

مكتئب وبائس.. ظهور جديد صادم للشيف بوراك بعد خيانة والده (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC