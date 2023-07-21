فعل فاضح بين فتاة وشاب في وضح النهار بمصر يثير ضجة كبيرة (فيديو)

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وطن – وثّقت سيدة مصرية، مقطع فيديو لـ”فعل فاضح”، بين فتاة وشاب في أحد الشوارع العامة بمصر.

ويظهر في الفيديو، فتاة في أحضان شاب، وهما يجلسان على أحد المقاعد في شارع عام -لم يتم تحديد موقعه حتى الآن-، ويبدو من التصوير أن الفتاة التي وثقت “الفعل الفاضح” لهما، كانت على شرفة أو نافذة مقابلة لهما من الخلف.

وقالت السيدة وهي توثق الفعل الفاضح: “بتمنى حد يشوفهم ويروح يقلهم عيب”، لتستدرك بالقول إنها هي التي ستقوم بذلك، وبالفعل، بدأت بالصراخ على الشاب والفتاة، وشتمهما، مخاطبة الفتاة بقول: “لو كان بيبحبك معملش فيكي كده … لو بيحبك يروح بيت أهلك ..”، وبعد ثوانٍ قليلة غادر الشاب والفتاة المكان وسط شتائم وجهتها السيدة التي صورتهما .

وفي نهاية المقطع، قالت السيدة: “أظن لو عندها شرف -تقصد الفتاة التي كانت مع الشاب- هتزعل على نفسها”.

جدل بعد فيديو الفعل الفاضح

مقطع فيديو، أثارَ جدلاً وتعليقاتٍ متباينة بين المغردين على موقع تويتر، عبر هاشتاغ تصدر التريند، وحمل اسم “الفعل الفاضح”.

وانقسم المعلقون بين من هاجم الشاب والفتاة لجرأتهما في ممارسة الفعل الفاضح في وضح النهار بالشارع، فيما انتقد آخرون السيدة التي صوّرت المقطع، واعتبروا أنّه ليس من حقّها تصويرهما.

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ولم يصدر حتّى لحظة كتابة هذا الخبر أيّ تعليق من السلطات المصرية حول واقعة “الفعل الفاضح”.

ويذكّر هذا الفيديو، بحادثة مشابهة تماماً لها، وقعت في شهر ديسمبر 2022. ووثق مقطع يَظهر خلالَه شابّ وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب بالطريق العام بمنطقة الساحل بالقاهرة.

وفي حينه، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبضَ على الشاب والفتاة مرتكبَي الواقعة. بحسب موقع القاهرة 24