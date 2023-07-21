جورجينا رودريغيز كادت تغرق في البحر ومؤخرتها العارية تنقذها (فيديو)

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وطن– تقضي جورجينا رودريغيز إجازتها في البحر، وتحب شريكة كريستيانو رونالدو التواجد بالقرب من المحيط عندما يكون الطقس جيدًا.

في الأسبوع الماضي ، ركبت جورجينا رودريغيز جت سكي مع رونالدو قبل أخذ حمام شمسي على متن يخت.

اختلال توازن

واليوم، شاركت الشابة البالغة من العمر 29 عاماً، مقطعًا لنفسها وهي تغطس في البحر، لكن الأمور لم تسر بسلاسة.

مرتديةً البيكيني الأخضر ، تبخترت جورجينا في الموجات المتقلبة.

لكنها سرعان ما صدمت جورجينا بشدة بسلسلة من الموجات أدت إلى اختلال توازنها تمامًا وإغراقها تحت الماء.

عندما تعتقد أنك لا تقهر

رأت عشيقة كريستيانو رونالدو الجانب الطريف من الموقف، وظهرت وهي تضحك أثناء محاولتها الخروج.

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نشرت جورجينا المقطع لـ 50 مليون متابع على إنستغرام ، وكتبت: “عندما تعتقد أنك لا تقهر”.

تبعت التسمية التوضيحية لها بزوج من الرموز التعبيرية الضاحكة.

تلقى منشور المؤثر أكثر من مليوني إعجاب في أربع ساعات.