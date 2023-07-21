تفاصيل أخطر أزمة تواجهها إسرائيل منذ 75 عاما ونُذر حرب أهلية واسعة

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وطن- تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي، واحدة من أكثر الأزمات الداخلية دراماتيكية منذ إعلان قيامها قبل 75 عامًا ، حيث تمزق حتى الجيش بسبب خطة التعديلات القضائية التي قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو.

ويخطط أكثر من 500 طيار احتياطي في سلاح الجو الإسرائيلي ، وهو عدد كبير من القوة العملياتية، لرفض الحضور للخدمة احتجاجًا على تحييد الحكومة لسلطة المحكمة العليا.

ويباشر الطيارون، جمع آخر التوقيعات الـ 513، على رسالة يتم تسليمها إلى قائد القوات الجوية الميجور جنرال تومر بار.

هذه الخطوة الدراماتيكية ، التي تحدثت القناة 12 الإخبارية للمرة الأولى أمس الجمعة، هي الأحدث في موجة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بين جنود الاحتياط في الجيش، بما في ذلك الطيارون ومشغلو الطائرات بدون طيار والقوات الخاصة وخبراء المخابرات وغيرهم.

في حين تنتقد الحكومة وبعض كبار القادة العسكريين، الرفض باعتباره عصيانًا يهدد أمن إسرائيل، بينما يقول جنود الاحتياط إن إضعاف الحكومة للقضاء يحول إسرائيل إلى ديكتاتورية لم يعد بإمكانهم خدمتها.

اختراق غير مسبوق

وفق تحليل لموقع المونيتور، فمن الواضح أن الاختراق غير المسبوق للانقسام الاجتماعي والسياسي العميق في صفوف القوات النظامية والاحتياطية للجيش يقوض المعقل الإسرائيلي الأخير للإجماع وهو جيش الاحتلال. ومع ذلك، فإن هذا التقويض لا يؤثر فقط على المجتمع الإسرائيلي، حيث تحذر قيادات أمنية من أن ذلك قد يؤثر على أمن إسرائيل أيضًا.

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قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته: “كل ما يتبقى لحزب الله وإيران لفعله الآن هو فرك أيديهم بالبهجة.. ليس عليهم فعل أي شيء. اليهود يهزمون أنفسهم”.

ويذكر التقرير: “يتجلى حجم الانقسامات الداخلية بشكل أفضل في تشويه سمعة طياري سلاح الجو الإسرائيلي، وهي علامة حظيت دائمًا بإعجاب الجمهور على أنها بوليصة تأمين للشعب اليهودي ضد التدمير من قبل أعدائهم”.

يوم الخميس، نشر ناشطون يمينيون مقطع فيديو على مراحل تظهر الطيارين يرفضون توفير غطاء جوي لمقاتلي المشاة أثناء المعركة لأنهم اشتبهوا في أنهم يدعمون التعديلات القضائية التي قدّمتها الحكومة.

ونشر وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، المقطع لكنه سرعان ما حذفه ردًا على العاصفة الجماهيرية التي أحدثها ، بينما يواصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير توزيعه على الرغم من الإدانات الشديدة من قائد القوات الجوية بار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد. الجنرال دانييل حجاري ووزير الدفاع يوآف غالانت.

كما أن مجموعات حزب الليكود المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أنصار نتنياهو بما في ذلك الصحفيون المعروفون، يواصلون نشر الفيديو الملفق الذي يذبح آخر بقرة إسرائيل المقدسة المتبقية “سلاحها الجوي”.

وسارع ائتلاف الكنيست خلال هذا الأسبوع، إلى مراحل المصادقة المختلفة المطلوبة للمصادقة على القانون الذي يحيد سلطة المحكمة العليا. وقبل الموافقة النهائية المتوقعة على مشروع القانون بعد أيام، اشتدت الاحتجاجات العامة الواسعة النطاق ، بما في ذلك مسيرة إلى القدس استقطبت أكثر من 10000 مشارك على الرغم من الحر الشديد.

حزب الله على مسافة قريبة

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي التقى قبل أيام، الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، كما ألقى كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس، إن كبار المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن حزب الله والإيرانيين يراقبون النزاع الداخلي في إسرائيل وربما يحاولون استغلال هذه الفرصة.

وبالفعل ، قبل أيام قليلة ، أصدر حزب الله صوراً مثيرة تظهر بوضوح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، هيرزي هاليفي، ورئيس القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين وآخرين خلال جولة أخيرة على الحدود مع لبنان.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع سابق، إن “نشر الصور يوضح أن حزب الله كان أمامه هذه المجموعة بأكملها من مسافة قريبة، وأضاف: “هذه المرة استخدموا عدسة الكاميرا” ، محذرا من أن حزب الله في المستقبل يمكن أن يركز على كبار الضباط من خلال منظار القناص.

ولم يبدِ الجيش الإسرائيلي، انزعاجا من ذلك، وقال مصدر عسكري إن حقيقة أن قادة الجيش لا يخشون الذهاب إلى أي مكان داخل السيادة الإسرائيلية وأن حزب الله يكتفي بالتصوير يظهر أن الردع الإسرائيلي ما زال على قيد الحياة وبصحة جيدة.

لكن كما يعلم الكثير من كبار الضباط ، لم يعد هذا التقييم دقيقًا. فحزب الله ، المدعوم من إيران ، يراقب عن كثب تفكك المجتمع الإسرائيلي وتأثيره على الجيش.

وهذه التطورات غير مسبوقة، حيث يعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على احتياطياته، ويتم استدعاء جنود الاحتياط من وحدات النخبة في كثير من الأحيان وبالتالي يعتبرون متطوعين.

وقال قائد سابق في سلاح الجو: “يجب أن يتدرب الطيارون طوال الوقت، حتى بشكل روتيني ، من أجل الحفاظ على الجاهزية”. وبمجرد أن يتوقف جنود الاحتياط عن القدوم يبدأ العد التنازلي وتفقد القوة كفاءتها بسرعة.

وذكر التقرير: “المشكلة خطيرة بشكل خاص في سلاح الجو الذي يعتمد على جنود الاحتياط ذوي الخبرة العالية في مهام الاستطلاع والقتال ، لكنها امتدت أيضًا إلى أفرع أخرى من الجيش الإسرائيلي.”

في هذه الأثناء ، تحترق شوارع إسرائيل تحترق بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث أضرم آلاف المتظاهرين النيران في العديد من الطرق والتقاطعات، وتم إغلاق طرق رئيسية لساعات طويلة.

وفي الوقت نفسه، تزايد عنف الشرطة مع تفاقم الضغط السياسي عليها لقمع المتظاهرين حتى في الوقت الذي يعيق فيه قلة الموظفين أداءها.

الاضطرابات تجتاح كل مجالات الحياة في إسرائيل، وقد أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيلية عن نزاع عمالي في هذا الصدد، في حين تبحث الجامعات خوض إضراب عام، كما عُقد منتدى لكبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى، ودعا الحكومة إلى وقف تشريع التعديلات فورا.

وأيد قدامى المحاربين في الجيش الإسرائيلي، دعوات التمرد، وقال رئيس جهاز الأمن العام السابق الشاباك نداف أرغمان: “نحن بحاجة لوقف هذا التشريع بأي وسيلة”.

في حين قال رئيس الموساد السابق تامير باردو ، “في غضون أيام قليلة لن تكون إسرائيل ديمقراطية. أتمنى أن يحاسب نتنياهو في المحكمة ذات يوم”. كما دعا رئيس الشاباك السابق يورام كوهين نتنياهو إلى التوقف قبل وقوع الكارثة.

وقبل أيام ، تم استدعاء معظم قادة القوات الجوية السابقين للقاء القائد الحالي لبحث تداعيات الاحتجاج على القوة الجوية وسبل احتواء حالات رفض الخدمة.

وقدم هاليفي وجالانت لنتنياهو هذا الأسبوع، تقييما للأضرار التي لحقت بالجيش الإسرائيلي، كما عبر بايدن عن رأيه في الأمر، وحث نتنياهو في مكالمة هاتفية قبل أيام، على السعي لإجماع واسع النطاق للتغييرات الجذرية التي يقودها.

ويختم التقرير: “نتنياهو ، مع ذلك ، يمضي قدما. السؤال الذي يطرحه الكثيرون على أنفسهم هو ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يستطيع الضغط في هذه المرحلة ، قبل التصويت الحاسم الأسبوع المقبل. ابتداءً من مساء يوم 26 يوليو ، سيحيي الإسرائيليون صوم اليوم التاسع من شهر آب العبري.. إسرائيل الآن قريبة من تلك الحرب الأهلية القديمة كما كانت في أي وقت مضى”.