تحظرها على الفلسطيني.. الخارجية المغربية تحتفي باستحواذ الإسرائيليين على 55% من التأشيرات

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وطن- نشرت وزارة الخارجية المغربية تقريرا كشفت فيه عن أعداد المستفيدين من نظام التأشيرة الإلكترونية منذ أطلاقها العام الماضي وتحديدا في 10 يوليو/تموز 2022.

ووفقا لتقرير الخارجية المغربية، فإنه في الوقت الذي تمنع فيه الفلسطيني من التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية، فقد سيطرة الإسرائيليون على ما نسبته 55% من الحاصلين على التأشيرات الإلكترونية والتي بلغ عددها 150 ألف تأشيرة.

وقالت الخارجية في تقريرها أن نحو 110 جنسية استفادت من نظام التأشيرة الإلكترونية من جافة القارات بفعل تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرة.

55% من الحاصلين على تأشيرة إلكترونية إسرائيليين

وكشف التقرير أن التأشيرات الإلكترونية الصادرة توزعت حسب الجنسية كالتالي: إسرائيل (55 بالمئة)، والهند (10 بالمئة)، ونيجيريا (4.44 بالمئة)، ومصر (4.41 بالمئة)، وباكستان (3.5 بالمئة) والأردن (2.7 بالمئة)”.

ونوه التقرير إلى أن عدد الطلبات التي تمت معالجتها شهد ارتفاعا متسارعا بين شهر يوليو 2022 (حوالي 6000 طلب) ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (أزيد من 15 ألف طلب)”.

وأوضح البيان أن “96.6 بالمئة من بين 150 ألف تأشيرة إلكترونية تم إصدارها، كانت لغرض السياحة، مقابل 3.4 بالمئة للأعمال”.



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وولفت التقرير إلى أن العديد من الرعايا الأجانب الخاضعين لهذا الإجراء من التأشيرة الإلكترونية على أساس جنسياتهم يستفيدون بشكل خاص، خاصة رعايا تايلاند والأردن وإسرائيل والهند وأذربيجان وغواتيمالا.

صلاحية التأشيرة الإلكترونية

يشار إلى أن التأشيرة الإلكترونية المعمول بها منذ يوليو/تموز 2022 هي تصريح لشخص واحد يتيح له الدخول إلى المغرب مع إقامة قصيرة لمدة 30 يوما كحد أقصى.

كما يتمتد صلاحية التأشيرة الإلكترونية لـ 180 يوما كحد أقصى ابتداء من تاريخ إصدارها.