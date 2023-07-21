الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

باريس يُعاقب مبابي بهذا القرار!

باريس يستبعد مبابي من تشكيلة النادي الباريسي المتوجه إلى اليابان قبيل بداية الموسم الجديد

كتب فارس أبو شيحة
باريس يعاقب مبابي
باريس يعاقب مبابي
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وطن- أكدت تقارير صحفية، عن استبعاد باريس سان جيرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي، من تشكيلة النادي الباريسي المتوجه إلى دولة اليابان، على خلفية عدم حسم اللاعب مصيره بعد مع النادي في البقاء أو الرحيل حتى هذه الساعة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم استبعاد كيليان مبابي من تشكيلة باريس سان جيرمان في جولة ما قبل الموسم في اليابان”.

باريس يعاقب مبابي

وأضاف رومانو الإيطالي، ” القرار اتخذه باريس سان جيرمان، الجمعة”.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كما وتابع حديثه بشأن الفرنسي مبابي، ” باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب قد وافق بالفعل على شروط الذهاب إلى ريال مدريد في صيف 2024 بصفقة مجانية”.

وختم، ” لقد أردوا الإجابة حول صفقة جديدة أو المغادرة الآن، بحلول 15 يوليو لا شيء على الإطلاق. خارج جولة ما قبل الموسم، كما ويعتبر للبيع”.

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وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز على نظيره لوهافر في المباراة الودية بهدفين نظيفين دون رد، الجمعة.

باريس والعرض الملياري لمبابي

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية عن تقديم باريس سان جيرمان عرضاً مغرياً إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، للبقاء في قلعة حديقة الأمراء الباريسية ل10 سنوات قادمة ( أي مدى الحياة)، بمبلغ مليار دولار. سيتقاضاها اللاعب خلال تلك الفترة.

وكان هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، قد رفض تفعيل بند البقاء مع النادي. حتى نهاية عقده في صيف 2025، وهو ما يعني رحيل اللاعب عن الفريق مع نهاية موسم 2024 بالمجان. وهو ما يريده النادي وملاكه.

كما ويراقب نادي ريال مدريد (الملكي)، الذي لم يتدخل في أمر اللاعب مبابي، لأنه يعتبر ذلك بأنه شأن داخلي مع ناديه، بالإضافة إلى ريال مدريد لا يريد دفع مبلغ مبالغ فيه من أجل التعاقد مع مبابي. هذا الصيف، أي قبل نهاية عقده بعام واحد.

باريس يعاقب مبابي
باريس يعاقب مبابي

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد كيليان مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2025، مع وجود بند يتيح للاعب الرحيل بالمجان. مع نهاية الموسم المقبل بالمجان، في حال لم يوافق على تجديد بند بقائه لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر

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