باريس يُعاقب مبابي بهذا القرار!

وطن- أكدت تقارير صحفية، عن استبعاد باريس سان جيرمان النجم الفرنسي كيليان مبابي، من تشكيلة النادي الباريسي المتوجه إلى دولة اليابان، على خلفية عدم حسم اللاعب مصيره بعد مع النادي في البقاء أو الرحيل حتى هذه الساعة.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، بتغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” تم استبعاد كيليان مبابي من تشكيلة باريس سان جيرمان في جولة ما قبل الموسم في اليابان”.

وأضاف رومانو الإيطالي، ” القرار اتخذه باريس سان جيرمان، الجمعة”.

كما وتابع حديثه بشأن الفرنسي مبابي، ” باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب قد وافق بالفعل على شروط الذهاب إلى ريال مدريد في صيف 2024 بصفقة مجانية”.

وختم، ” لقد أردوا الإجابة حول صفقة جديدة أو المغادرة الآن، بحلول 15 يوليو لا شيء على الإطلاق. خارج جولة ما قبل الموسم، كما ويعتبر للبيع”.

PSG decided to EXCLUDE Kylian from Japan tournée. pic.twitter.com/kWvcu1AOzx

Paris Saint-Germain feel Kylian Mbappé wants to leave for free in 2024 — he did not communicate anything yet despite Al Khelaifi’s public statement.

Understand PSG consider Mbappé FOR SALE starting from today. ⚠️ #Mbappé

وكان باريس سان جيرمان قد حقق الفوز على نظيره لوهافر في المباراة الودية بهدفين نظيفين دون رد، الجمعة.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية عن تقديم باريس سان جيرمان عرضاً مغرياً إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، للبقاء في قلعة حديقة الأمراء الباريسية ل10 سنوات قادمة ( أي مدى الحياة)، بمبلغ مليار دولار. سيتقاضاها اللاعب خلال تلك الفترة.

وكان هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، قد رفض تفعيل بند البقاء مع النادي. حتى نهاية عقده في صيف 2025، وهو ما يعني رحيل اللاعب عن الفريق مع نهاية موسم 2024 بالمجان. وهو ما يريده النادي وملاكه.

Paris Saint-Germain are convinced that Kylian Mbappé has already agreed terms to join Real Madrid in 2024 on free deal.

They wanted an answer on ‘new deal or leave now’ by July 15 — nothing at all.

Mbappé, out of pre season tour and considered FOR SALE.

PSG want to sell KM. ⚠️ pic.twitter.com/Wy8ZhnbSV0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023