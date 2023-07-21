البرق العكسي أعلى فوهة بركان في غواتيمالا يشعل الإنترنت.. شاهد أحد أندر الظواهرالطبيعية

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وطن- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مذهل، يوثق ظاهرة “البرق العكسي” فوق فوهة بركان “أغوا” في غواتيمالا.

وجذب مقطع الفيديو المذهل انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمرء أن يرى البرق ينطلق من فوهة البركان على غير ما هو معهود لدى الجميع، حين يظهر البرق من السماء لينزل نحو الأرض.

ووفقا لصحيفة “وورلد ريبابليك” فقد تم التقاط الفيديو في 10 يوليو/تموز الجاري من قبل شخص يدعى سيرجيو جارسيا في أنتيغوا.

وكتب فينيسيو جوتيريز الذي نشر الفيديو على موقع تويتر ، “مذهل! مقطع فيديو تم التقاطه في مدينة أنتيغوا غواتيمالا “. يُظهر الفيديو برقًا على قمة بركان أغوا الذي يبدو كما لو كان ينفجر من قمته”.

¡Espectacular! Video captado en la ciudad Colonial de La Antigua Guatemala. pic.twitter.com/hpnXm1ZJQH — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 11, 2023

فيديو برق بركان غواتيمالا يشعل الإنترنت

حصدت اللقطات المذهلة على أكثر من 234 ألف مشاهدة وأكثر من 3900 إعجاب وأكثر من 950 إعادة تغريد.

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وتوالت ردود الأفعال المعبرة عن اندهاشها من الفيديو الذي يوثق هذه الظاهرة الغريبة، حيث قال أحدهم:”هذا هو أروع شيء رأيته على مر العصور،” بينما قال الآخر ، “البرق المقدس! هذا انفجار مذهل!”.

يشار إلى أن بركان ستراتوفولكانو (يُعرف أيضًا باسم البركان المركب) ويتكون من عدة طبقات من الحمم البركانية الصلبة والتيفرا.

كيف يحدث البرق العكسي على البركان؟

وفقا للصحيفة، فإنه يمكن أن تتشكل الصهارة التي سبقت الحمم الجوفية بعدة طرق، حيث توجد جيوب من الصهارة في عمق غطاء الأرض والتي نشأت من اللب الخارجي السائل للأرض.

وأوضحت أنه عندما يتم تسخين الصخور السائلة لآلاف درجات الحرارة ، فإنها تصعد إلى القشرة.

وفي هذا الوقت ، يمكن أن ينفجر إلى السطح في عدد قليل من نقاط الضعف المختارة، وعندما يحدث هذا، لا تظهر الحمم البركانية فحسب، بل تصاحبها كميات كبيرة من السخام والرماد، و في بعض الأحيان ينتج عنه البرق.