الأحد, يوليو 23, 2023
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أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!

تعرف على كيفية تطور الأزمة والدور الأمريكي والإماراتي في هذه القضية الحساسة التي تواجهها المواطنة الأمريكية المحتجزة

كتب سالم حنفي
أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!
الأمريكية تييرا يونغ ألين
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وطن- كشفت عائلة أمركية بأن ابنتها المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي عالقة في دبي بتهمة الصراخ في وجه موظف تأجير سيارات، وتواجه عقوبة محتملة بالسجن .

وكانت الأمريكية تييرا يونغ ألين البالغة من العمر 29 عامًا ، التي تطلق على نفسها اسم “The Sassy Trucker” على وسائل التواصل الاجتماعي ، مع صديقة لها في عطلة في إمارة دبي بالإمارات في مايو/آيار الماضي عندما تعرضت السيارة التي استأجرتها لحادث.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، احتجزت شرطة دبي صديقتها على أساس أنها كانت تقود السيارة لكن أطلق سراحها بعد أسبوع.

كما احتُجزت “تييرا” لفترة وجيزة لكن أُطلق سراحها في نفس اليوم 16 مايو / أيار ، لكن تم وضعها الآن تحت حظر السفر في انتظار نتيجة التحقيق.

وبدأت المشكلة عندما حضرت تييرا ألين، التي تعمل سائقة شاحنة في هيوستن ، تكساس ، إلى شركة تأجير السيارات لاستلام بطاقات الائتمان الخاصة بها ، وبطاقات الهوية وغيرها من الأشياء الشخصية التي تمت مصادرتها.

الأمريكية تييرا يونغ ألين
تعمل تييرا يونغ ألين سائقة شاحنة في هيوستن

حجز متعلقاتها مقابل مال إضافي

ثم دخلت في مشادة كلامية مع موظف “عدواني” يُزعم أنه طالب بمبلغ من المال مقابل إعادة متعلقاتها.

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وقالت والدتها تينا باكستر :” اكتشفت أنها لا تستطيع استلام هذه الأشياء إلا إذا دفعت مبلغًا لم يكشف عنه من المال. تعاملت مع شخص عدواني للغاية ، وهو شاب كان يصرخ في وجهها”.

وقالت إن ابنتها الآن في السجن لأنها صرخت على الرجل بعد استدعاء الشرطة بعد مباراة الصراخ.

ولفتت إلى أن الشرطة تحتجز جواز سفرها بينما تقرر السلطات ما إذا كانت ستقاضيها أم لا.

وأضافت “باكستر”: “يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى قضاء وقت في السجن. لذا فهو أمر مخيف للغاية”.

الأمريكية تييرا يونغ ألين
الأمريكية تييرا يونغ ألين محتجزة في الإمارات

انتهاك لحقوق المرأة

من جانبها، قالت الناشطة المجتمعية كوانيل إكس: “إنها في السجن لسبب واحد وسبب واحد فقط ، لقد رفعت صوتها. في ذلك البلد ، لا يُسمح للمرأة حتى برفع صوتها. إذا رفعت صوتها ، يُعاقب عليها بالسجن”.

ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة “سي بي اس” وهي منظمة دولية غير ربحية، تعمل الآن على إطلاق سراح السيدة تييرا ألين.

وقالت رادها ستيرلنغ ، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنظمة سي بي إس: “قيل لها في مركز الشرطة (بر دبي) إنها متهمة” بالصراخ “، وهو أمر غير قانوني بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة بموجب ” السلوك العدواني “، وهو تنظيم غير واضح وغير موضوعي ، لكنه يستدعي عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين ، وغرامة وترحيل”.

المصدرصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وطن

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