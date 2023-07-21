أرقام فلكية.. لن تُصدق كم يجني رونالدو مقابل كل منشور في إنستغرام!

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وطن- تحطيم الأرقام القياسية، هواية يبرع فيها نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل المستطيل الأخضر وخارجه، وسواء تعلّق الأمر بتحدّي الفيفا أو “شركة ميتا” فإن صاروخ ماديرا دائما مايكون الرابح الأكبر والفائز الأكثر حظاً بين الجميع.

وبعيدا عن كرة القدم، تفوّق كريستيانو رونالدو على الموديل الأمريكية الفائقة “كايلي جينر” ليصبح النجم الأعلى أجراً على إنستغرام (المملوكة لشركة ميتا الأمريكية) حيث يكسب 1.87 مليون جنيه إسترليني لكل منشور يُشاركه مع متابعيه الـ 597 شخص حول العالم.

كريستيانو رونالدو النجم الأعلى أجراً على إنستغرام.

يربح لاعب كرة القدم البالغ من العمر 38 عامًا، 1.87 مليون جنيه إسترليني لكل منشور مُمول، مقارنةً بكايلي، 25 عامًا، التي تكسب قرابة 1.47 مليون جنيه إسترليني لكل منشور تُشاركه هي الأخرى مع 397 متابع على المنصة المذكورة، حسب ماذكر تقرير لـ ديلي ميل البريطانية.

غالبًا ما يروج كريستيانو لعلامات رائجة ومُربحة مثل موقع LiveScore الرياضي، والعلامة التجارية للصحة Therabody، وموقع تبادل العملات المشفرة Binance في حسابه على إنستغرام.

شهد كريستيانو نموًا هائلاً في عدد متابعيه على إنستغرام في السنوات الأخيرة، حيث احتل المرتبة الثالثة في Instagram Rich List لعام 2019 عندما كسب حوالي 755 ألف جنيه إسترليني لكل منشور مُمول.

في المقابل، تمتلك كايلي مجموعة متكاملة من العلامات التجارية بما في ذلك Kylie Cosmetics و Kylie Swim بينما تعمل أيضًا في التسويق مع بعض العلامات التجارية بما في ذلك ماركة الأزياء الفرنسية الفاخرة Jean Paul Gaultier.

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أرقام سنوية ضخمة

يُعد تصدّر كريستيانو لقائمة الأعلى دخلاً، أحدث إنجاز ضخم له بعد أن تم اختياره كأعلى رياضي دخلاً في العالم من قبل مجلة فوربس في بداية مايو الماضي، حيث بلغت أرباحه السنوية هذا العام 109 ملايين جنيه إسترليني.

يُذكر أنه مطلع العام الجاري، انتقل كريستيانو إلى دوري المحترفين السعودي بمبلغ 200 مليون دولار سنويا في عقد يمتد حتى 2025، ودفعه التحول المربح إلى صدارة قائمة فوربس للأثرياء الرياضيين للمرة الأولى منذ عام 2017.