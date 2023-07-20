الخميس, يوليو 20, 2023
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30 مليون مشاهدة لسارق “بائس الحظ” بعد سرقة متجر آبل Apple (فيديو)

المتهم سرق من متجر آبل في الطابق الثاني من المركز ثم هرب وقفز من الطابق الثاني إلى الطابق الأول

كتب أنس السالم
سقوط سارق من الطابق الثاني بعد سرقته أحد متاجر شركة آبل Apple
تم اعتقال السارق بعد خروجه من المستشفى
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وطن – حصد فيديو نشره حسابه يهتم بمتابعة المقاطعة الأكثر انتشاراً، على موقع تويتر، حوالي 30 مليون مشاهدة، للحظة صادمة تعرّض لها سارق “بائس الحظ” بعد تنفيذه سرقة من داخل أحد متاجر شركة آبل Apple.

وفي الفيديو الذي نشره حساب “Crazy Clips“، يظهر لحظة قفز شاب من الطابق الثاني وسقوطه على الأرض، حيث قالت الشرطة الأمريكية، إنه نفذ عملية سرقة من متجر في مركز للتسوق في بنسلفانيا.

ورغم أن المقطع نشر على المنصة الأربعاء (19 يوليو 2023)، إلا أنّ وطن تقصت عن حادثة سرقة متجر آبل Apple، وتبين أنها وقعت بتاريخ 13 أبريل الماضي.وفق موقع “nbcphiladelphia

وقالت الشرطة إن المتهم، سرق من متجر آبل في الطابق الثاني من المركز. ثم هرب وقفز من الطابق الثاني إلى الطابق الأول.

يظهر الفيديو السارق وهو يسقط بقوة على الأرض ويكافح للوقوف على قدميه.

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وتم نقل السارق إلى المستشفى وتلقي العلاج لإصاباته. وبعد خروجه من المستشفى، اعتقلته الشرطة ونقلته إلى السجن.

وقد تم توجيه الاتهام إليه بالسرقة وجرائم أخرى ذات صلة.

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