30 مليون مشاهدة لسارق “بائس الحظ” بعد سرقة متجر آبل Apple (فيديو)

وطن – حصد فيديو نشره حسابه يهتم بمتابعة المقاطعة الأكثر انتشاراً، على موقع تويتر، حوالي 30 مليون مشاهدة، للحظة صادمة تعرّض لها سارق “بائس الحظ” بعد تنفيذه سرقة من داخل أحد متاجر شركة آبل Apple.

وفي الفيديو الذي نشره حساب “Crazy Clips“، يظهر لحظة قفز شاب من الطابق الثاني وسقوطه على الأرض، حيث قالت الشرطة الأمريكية، إنه نفذ عملية سرقة من متجر في مركز للتسوق في بنسلفانيا.

ورغم أن المقطع نشر على المنصة الأربعاء (19 يوليو 2023)، إلا أنّ وطن تقصت عن حادثة سرقة متجر آبل Apple، وتبين أنها وقعت بتاريخ 13 أبريل الماضي.وفق موقع “nbcphiladelphia”

Dude jumps off 2nd floor trying to get away after robbing Apple store 😬

pic.twitter.com/pdEjodhzzI

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) July 18, 2023