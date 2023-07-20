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10 مهن تُسبّب معظم حالات الطلاق في العالم..

"الأشخاص الذين يعملون في مهن تتعلق بالعلوم والرياضيات يتمتعون بقدر أكبر من الاستقرار الزوجي".

كتب معالي بن عمر
الطلاق
مهن تسبب معظم حالات الطلاق
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وطن-خلصت دراسة حديثة إلى أن المهن ذات الأجور المنخفضة تسبب ارتفاع معدلات الطلاق.

لا شكّ في أن العمل يؤثر على الحياة الشخصية بشكل كبير. وفي الواقع، تتأثّر علاقتك بشريكك اعتمادًا على وظيفتك واقتصاد الأسرة. وفي هذا السياق، كشف خبير عن 10 مهن تنتج أكثر حالات الطلاق في العالم، بحسب ما أفادت به صحيفة “أوك دياريو” الإسبانيّة.

10 مهن ينتج عنها معظم حالات الطلاق

لطالما كان تأثير الاختيار المهني على الحياة الشخصية موضوعًا للدراسة. ويعتبر معدل الطلاق جانب ذو صلة مهمة، لاسيما وهو مؤشر يوضح كيف يمكن لبعض المهن أن تؤثر على الاستقرار الزوجي. ووفقًا لدراسة أجراها الإحصائي نايثان ياو لصفحة البيانات المتدفقة عبر الإنترنت، تم تحديد 10 مهن  تسبب ارتفاع معدلات الطلاق في الولايات المتحدة.

10 مهن ينتج عنها معظم حالات الطلاق
بعض المهن أن تؤثر على الاستقرار الزوجي

المدراء ومضيّفو الطيران أكثر المهن تسببًا في الطلاق

يتصدر القائمة مديرو شركات الألعاب، وأولئك الذين يعملون في الكازينوهات والمؤسسات المماثلة. والمثير للصدمة أن هذه المجموعة تتصدر الجدول بمعدل طلاق مقلق يبلغ 53٪. يمكن لطبيعة العمل في هذا القطاع  التي تتميز بساعات غير منتظمة وضغوط عالية، أن تساهم في الضغط على العلاقات الزوجية.

تحتلّ مهنة الساقي في الحانات المرتبة الثانية، وتتسبب هذه المهنة في الطلاق بنسبة 52.7٪. وقد تجعل الحياة الليلية وساعات العمل الطويلة من الصعب الحفاظ على علاقات قوية ومستقرة.

تأتي المضيفات في المرتبة الثالثة مع احتمال حدوث الطلاق بنسبة 50.5٪. على الرغم من أن هذه الوظيفة قد تبدو ساحرة، فإنها تتضمن الابتعاد عن المنزل والتعامل مع المواقف العصيبة التي قد تؤثر على حياتك الشخصية.

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المهن الأخرى التي ترتفع فيها نسبة الطلاق

المركز الرابع من نصيب أصحاب مراكز الألعاب بنسبة طلاق 50.3٪، إذ يمكن أن يؤدي العمل في أماكن الترفيه مثل الكازينوهات أيضًا إلى زيادة التعرض للمُغريات والعلاقات المعقّدة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

والمثير للدهشة تحتل مهنة الميكانيكي المرتبة الخامسة مع احتمال حدوث طلاق بنسبة 50.1٪، حيث يمكن لساعات العمل الطويلة والطبيعة المتطلبة للوظيفة أن تساهم في التوتر في المنزل.

تحتل مهنة الميكانيكي المرتبة الخامسة مع احتمال حدوث طلاق بنسبة 50.1٪
الميكانكي من المهن التي تسبب الطلاق

ويحتل المركز السادس العاملين في مراكز الاتصالات بنسبة طلاق تقدّر بـ49.7٪، ويأتي في المرتبة السابعة، محددو ومشغلو ومديرو آلات البثق ورسم المعادن والبلاستيك بنسبة (49.6٪)  يليهم عمال التسويق عبر الهاتف (49.2٪)، ومشغلو آلات النسيج (48.9٪) وفي المرتبة العاشرة، مشغلو ومديرو آلات كبس القش (48.8٪).

هذا ويُذكر أن التحليل اعتمد على معلومات من مسح المجتمع الأمريكي الذي أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي في عام 2015. قدمت هذه البيانات نظرة عامة على كيفية ارتفاع معدلات الطلاق في بعض المهن مقارنة بالمهن الأخرى.

المهن الأقل عرضة للطلاق

من ناحية أخرى، يبدو أن أولئك الذين يعملون في مهن تتعلق بالعلوم والرياضيات يتمتعون بقدر أكبر من الاستقرار الزوجي، حيث يحتل “الاكتواريون” المتخصصون في تطوير منتجات التأمين المرتبة الأولى بين المهن الأقل عُرضة لخطر الطلاق بنسبة 17٪ فقط.

ويأتي في المرتبة الثانية علماء الفيزياء بنسبة طلاق بلغت 18.9٪. في الحقيقة، تتوافق البيانات التي تم الحصول عليها مع الفرضية القائلة بأن معدلات الطلاق تكون أقل بالنسبة للعاملين في المهن ذات الأجور الأعلى، مثل العلوم والطب، مقارنة بالمهن ذات الأجور المنخفضة، مثل الميكانيكا ومراكز الاتصالات.

العمل يؤثر على الحياة الشخصية بشكل كبير.
الطلاق
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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