الخميس, يوليو 20, 2023
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هل تحلم بالموت أحيانا؟ إليك ما يعنيه ذلك حسب خبيرة

يمكن أن يكون للأحلام المتعلقة بالموت مجموعة متنوعة من المعاني الإيجابية، ويمكن أن يساعدك تحليلها على فحص حياتك بتفاصيل أدق

كتب ايمان الباجي
هل تحلم بالموت أحيانا؟ إليك ما يعنيه ذلك حسب خبيرة
هل تحلم بالموت أحيانا؟
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وطن- الأحلام لديها تفسيرات عدة وقد كشف مؤخرا أحد خبراء النوم عن ما يعنيه الحلم بالموت الذي يعد واحدا من الأكثر الأحلام انتشارا وتكرارا بالنسبة للعديد من الناس.

بالنظر إلى أنها التجربة البشرية الوحيدة التي توحدنا جميعًا، فربما ليس من المستغرب أن يقول الكثير من الناس أنهم يحلمون بالموت، سواء كانت أحلامهم الليلية تظهر فقدان أحبائهم أو تظهر موتهم.

بقدر ما يمكن أن تكون هذه الأحلام مرعبة ومخيفة بالطبع، فإنها لا تعني بالضرورة أن لديك ما تخشاه في حياتك العادية، وفقا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.

في الواقع، يمكن أن يكون للأحلام المتعلقة بالموت مجموعة متنوعة من المعاني الإيجابية، ويمكن أن يساعدك تحليلها على فحص حياتك بتفاصيل أدق.

في الواقع، يمكن أن تختلف أحلام الموت اختلافًا كبيرًا ومن المهم التفكير في جوانب أخرى إذا كنت تريد التعمق أكثر في المعاني والرمزية.

في مقال صادر عن كوسموبوليتان، كشفت المؤلفة فاليريا رويلاس عن 4 أنواع من أحلام الموت.

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الحلم بموتك

وفقًا لرويلاس، سواء في الحلم كنت تموت بطريقة عنيفة أو سلمية يمكن أن يعني ذلك الكثير من التفاصيل.

قد يشير الموت العنيف إلى أنك بحاجة إلى “توخي الحذر” ومراقبة “المخاطر والأعداء الفوريين”، في حين أن الموت السلمي يمكن أن يكون “رمزًا للمضي قدمًا أو التخرج أو التغيير أو الصحوة الروحية”.

أحلام الموت
الحلم بالموت يعني ببساطة أنك قلق وقد يعني أيضًا أنك لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة

مثل هذه الأحلام غالبًا ما تكون مرتبطة بالصدمة. وأشارت رويلاس إلى أنها يمكن أن تمثل أيضًا الحاجة إلى الانتقال من شخص ما أو شيء ما، سواء كان ذلك نسيان شخص معين أو وضع أي تجارب خلفك.

الحلم بوفاة أحد أفراد أسرتك

تقول رويلاس إن الأحلام المتعلقة بوفاة أحد أفراد الأسرة لا تعني شيء خطير، بدلاََ من ذلك، فهي تعني أنها علامة للشخص الحالم ليغادر مدينته لبدأ مرحلة جديدة من حياته.

الحلم بموت حيوانك الأليف

حسب رويلاس، فإن الأحلام حول موت حيوان أليف يمكن أن تشير إلى “الحزن أو مشاعر الهجر”.

كما هو الحال مع الأحلام حول وفاة أحد أفراد أسرتك، قد يكون من المفيد تخصيص بعض الوقت للتفكير فيما يزعجك.

وجود أحلام متكررة عن الموت

تقول رويلاس:”عادة، الحلم بالموت يعني ببساطة أنك قلق. وقد يعني أيضًا أنك لا تحصل على قسط كافٍ من الراحة.”

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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