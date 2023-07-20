نادين الراسي تنشر فيديوهات غريبة مع والديها وشقيقتها ساندرين تفضح نواياها (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، لحظات دافئة تجمعها مع والديها اللذان يقيمان معها حاليا في منزلها في بيروت.

وجاءت فيديوهات نادين الراسي التي نشرتها عبر “انستجرام“، رداً على ادعاءات شقيقتها ساندرين الراسي بأنها مريضة نفسيا.

شر البلية ما يضحك

وكانت نادين الراسي بالفيديو تحتضن والديها خلال ساعات الصباح الأولى، وتحاول مساعدتهما على النوم.

وعلقت الفنانة: “الله يحميلي إياكم، يلّي كل عمرن يغفّوني مش عم بعرف غفيهم”.

ونشرت نادين صورة أخرى لوالدها وهي تنام على كتفه مع تعليق: “صباح الخير يا حنون.. شرُّ البلية ما يُضحك.. بحبك يا بابا حتى تخلص الدنيا”.

بعيوني ياخي

كما نشرت نادين مقطع من مقابلتها هي وشقيقها الراحل جورج الراسي مع الإعلامي مصطفى الآغا عند إعلانهما عن “الديو” الذي كان من المفترض أن يجمعهما.

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وقالت: “بعيوني يا خي. لتكن مشيئتك”.

وكانت نادين قد قالت في تسريب صوتي، إن شقيقتها ساندرين وشقيقها سباستيان، اعتديا على والديهما.

مشاكل بين نادين وجورج

لكن ساندرين نفت الأمر وقالت: “نادين كانت خائفة من تسريب تسجيلات صوتية لوالدي حول المشاكل التي كانت بينها وبين جورج.. خاصة أنه كان رافض لفكرة إطلاق الديو الذي جمعهما”.

وتابعت ساندرين في حديث لمجلة فوشيا: “هذا ما دفعها الى دعوة أهلي على الغداء.. وتوثيق تلك اللحظات لتسليط الضوء على طريقة اهتمامها بهما على الرغم من أنها تركتهما حوالي 8 أشهر من دون السؤال عنهما”.

وتابعت شقيقة نادين: “حاولت نادين حماية نفسها والانتقام من أهلي.. وألصقت تهمة الاعتداء على سيارتيهما بشقيقي سباستيان الذي كان متواجدا طيلة الوقت في المستشفى إلى جانب ابن أخي “جو” الذي خضع لعملية جراحية”.

غيرة وحقد

وأردفت: “نادين غيرانة من حبي الكبير لأخي الراحل وكيف أنني ما زلت أرتدي الملابس السوداء في الوقت الذي ظهرت فيه بعد أيام قليلة من وفاته مرتدية فستانا أحمر ورقصت في أماكن السهر”.

وأكدت ساندرين أن ما تقوم به نادين هو مجرد مسرحية لتسليط الضوء على نفسها.. واستعطاف الجميع على الرغم من أنها كانت على خلاف مع جورج عند وفاته.

واستطردت: “نادين كانت عاملة “بلوك” لجورج.. ولم تكن تحبه لأنه كان ضد أسلوب حياتها، ولا أريد الخوض بهذه التفاصيل”.

ووصفت ساندرين الراسي ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي.