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رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر والتشكيلة في وديات الأندية

باريس سان جيرمان يخوض أولى مبارياته الودية أمام لوهافر الفرنسي

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر
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وطن- يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه لوهافر، الجمعة، في منافسات وديات الأندية، قبيل بدء الموسم الجديد لدفاع عن لقبه للمرة الثالثة على التوالي.

وستنطلق مباراة باريس سان جيرمان ولوهافر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، بينما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لوهافر

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة عند الساعة السابعة مساءً.

كما وستبث وقائع مجريات المباراة الودية بين باريس سان جيرمان ولوهافر الفرنسي، على قناة باريس سان جيرمان الرسمية على موقع (اليوتيوب).

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ومن المتوقع أن تنقل المباراة الودية بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

تشكيلة  باريس سان جيرمان ضد لوهافر

وسيلعب المدرب الإسباني الجديد لويس إنريكي أولى مبارياته الودية أمام لوهافر الفرنسي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما، سيرجيو ريكو.

دفاع باريس: أشرف حكيمي، بريسنيل كيمبيمبى، ماركينيوس، خوان بيرنات.

تدريبات باريس سان جيرمان
تدريبات باريس سان جيرمان

مركز الوسط: فابيان رويز، ماركو فيراتى ( ريناتو سانشيز)، كارلوس سولير.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو، هوغو إيكيتيكي.

كما وسيغيب عن المباراة الودية النجم البرازيلي نيمار جونيور بسبب تعرضه لانتكاسة على مستوى إصابة في كاحل القدم بعد إجرائه عملية جراحية قبل عدة شهور.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي في المباريات الودية القادمة، النصر السعودي، وأوساكا وإنتر ميلان، قبل أن يبدأ أولى مواجهاته في الدوري الفرنسي أمام لوريان في ال13 من شهر أغسطس/ آب القادم.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر

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