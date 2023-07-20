مواجهات سهلة للكبار.. جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

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وطن- كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن نتائج قرعة مباريات كأس الملك السعودي 2024 لمنافسات دور ال32، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة للكبار في تلك القرعة.

وسيلتقي حامل اللقب السابق الهلال السعودي أمام نظيره الجبلين، كما سيواجه أهلي جدة أمام العين، والشباب أمام الباطن في مواجهة قوية ومثيرة.

كما سيواجه فريق النصر أمام نظيره أحد في منافسات دور ال32، بينما سيلتقي اتحاد جدة السعودي بطل دوري روشن الموسم المنصرم أمام الخلود.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024، لمنافسات دور ال32، بعد الكشف عليها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يلي:

الهلال X الجبلين

أهلي جدة X العين

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الشباب X الباطن

النصر X أحد

اتحاد جدة X الخلود

الفيصلي X الطائي

الاتفاق X جدة

نسخة جديدة لـ #أغلى_الكؤوس 🌟 تُقام المبارايات خلال الفترة من 24-27 سبتمبر 📆

تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 🏆👇 pic.twitter.com/SZoSGGkDv6 — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) July 19, 2023

العروبة X الوحدة

النجمة X الرائد

القادسية X التعاون

ضمك X القيصومة

أبها X هجر

الفتح X الأخدود

الخليج X العدالة

الحزم X العربي

الفيحاء X الرياض

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك السعودي 2024

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات بطولة كأس الملك السعودي 2024، عبر شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية.

كما وستنقل على القناة الرسمية لشبكة قنوات السعودية الرياضية على موقع (اليوتيوب)، وكذلك على تطبيق (شاهد) المجاني داخل المملكة العربية السعودية.

موعد مباريات كأس الملك السعودي 2024

وستلعب كافة مباريات كأس الملك السعودي 2024 لدور ال32، خلال الفترة ما بين 24- 27 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

يذكر بأن النسخة الماضية قد توج بها فريق الهلال السعودي بكأس الملك السعودي للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته، على حساب الوحدة بركلات الترجيح.