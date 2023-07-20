الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةرياضةمواجهات سهلة للكبار.. جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024
رياضة

مواجهات سهلة للكبار.. جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

ستنطلق مباريات كأس الملك السعودي دور ال32 في ال24 من شهر سبتمبر المقبل

كتب فارس أبو شيحة
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024
- Advertisement -

وطن- كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن نتائج قرعة مباريات كأس الملك السعودي 2024 لمنافسات دور ال32، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة للكبار في تلك القرعة.

وسيلتقي حامل اللقب السابق الهلال السعودي أمام نظيره الجبلين، كما سيواجه أهلي جدة أمام العين، والشباب أمام الباطن في مواجهة قوية ومثيرة.

كما سيواجه فريق النصر أمام نظيره أحد في منافسات دور ال32، بينما سيلتقي اتحاد جدة السعودي بطل دوري روشن الموسم المنصرم أمام الخلود.

جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024

ونرفق لكم متابعينا الآعزاء، جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024، لمنافسات دور ال32، بعد الكشف عليها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، كما يلي:

الهلال X الجبلين

أهلي جدة X العين

- Advertisement -

الشباب X الباطن

النصر X أحد

اتحاد جدة X الخلود

الفيصلي X الطائي

الاتفاق X جدة

العروبة X الوحدة

النجمة X الرائد

القادسية X التعاون

ضمك X القيصومة

أبها X هجر

الفتح X الأخدود

الخليج X العدالة

الحزم X العربي

الفيحاء X  الرياض

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك السعودي 2024

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات بطولة كأس الملك السعودي 2024، عبر شبكة قنوات(SSC) الرياضية السعودية.

كأس الملك السعودي 2024
كأس الملك السعودي 2024

كما وستنقل على القناة الرسمية لشبكة قنوات السعودية الرياضية على موقع (اليوتيوب)، وكذلك على تطبيق (شاهد) المجاني داخل المملكة العربية السعودية.

موعد مباريات كأس الملك السعودي 2024

وستلعب كافة مباريات كأس الملك السعودي 2024 لدور ال32، خلال الفترة ما بين 24- 27 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

يذكر بأن النسخة الماضية قد توج بها فريق الهلال السعودي بكأس الملك السعودي للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته، على حساب الوحدة بركلات الترجيح.

المصدروطن + الاتحاد السعودي لكرة القدم

اقرأ أيضاً

رياضة

بعد تعاقده مع الاتحاد السعودي.. الفرنسي كانتي يشتري نادٍ بلجيكي (صور)

حياتنا

شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

حياتنا

كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

حياتنا

أراد التقاط سيلفي معه.. رونالدو يحتدّ على إداري الخليج بعد تعثر النصر (فيديو)

الهدهد

سبب وفاة هاني الزهراني.. مُصور سعودي نعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة

رياضة

بمشاركة رونالدو.. النصر يفشل في الوصول إلى نهائي كأس الملك بعد الخسارة أمام الوحدة (فيديو)

رياضة

خطأ حجازي يحرم اتحاد جدة من الوصول إلى نهائي كأس الملك السعودي (فيديو)

رياضة

مفاجأة.. كريم بنزيما في الدوري السعودي الموسم المقبل

رياضة

سلوك غير رياضي.. عقوبة طارق حامد مع الاتحاد السعودي

رياضة

تشكيلة النصر ضد أبها والتوقيت في كأس الملك السعودي

حياتنا

جمهور الاتحاد يستفز رونالدو بالهتاف لميسي ورد فعل لافت من الدون (شاهد)

رياضة

عودة عبد الرزاق حمد الله إلى الملاعب بعد عقوبة إيقافه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

جثة رضيعة جزائرية بدون رأس على شاطئ إسباني.. منظمة تكشف هويتها وظروف وفاتها (شاهد)

درة التونسية في إطلالة نارية ومثيرة من إيطاليا وتتضرع إلى الله بقضاء دينها! (شاهد)

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

قصة عائشة الشبيلي.. من هي السعودية الأمية التي بكت وأبكت العالم؟ (فيديو)

“أنا وبناتي بخير”.. حليمة بولند منهارة وتستنجد بالشرطة في روما (فيديو)

كويتية تدعو وزير الداخلية لإيقاف تأشيرة المصريين لسبب غريب (فيديو)

الصورة الأكثر بشاعة في 2023.. هذا ما فعلته سلطات تونس بالمهاجرين دون رحمة

دعارة مثلية في الكويت.. ضبط شواذ آسيويين داخل معهد مساج بوضع تلبس

“أمير المؤمنين” محمد السادس يتغزل في نتنياهو ويوجه له دعوة خاصة

خيرات نهر الفرات.. صياد سوري يمسك بسمكة ضخمة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC