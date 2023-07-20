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ملابس كيم كارداشيان الداخلية تنقذ امرأة من موت محقق بعد إطلاق النار عليها (فيديو)

لم تحدد وايلي أي بدلة SKIMS التي كانت ترتديها ليلة إطلاق النار لكنها قالت إن كيم كارداشيان أنقذت حياتها

كتب رفيف عبدالله
ملابس كيم كارداشيان الداخلية تنقذ امرأة من موت محقق بعد إطلاق النار عليها (فيديو)
كيم كارداشيان
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وطن– قالت امرأة من ولاية كانساس الأمريكية إن بدلة للجسم من شركة SKIMS لكيم كارداشيان أنقذت حياتها.

في 1 يناير 2023 ، تم إطلاق النار على أنجلينا وايلي في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري ، بينما كانت تنتظر القطار في الساعات الأولى من يوم رأس السنة الجديدة. كما ذكرت شركة KCTV5 التابعة لشبكة CBS.

جروح خطيرة

وروت أنجلينا وايلي الواقعة عبر تيك توك في فيديو تم مشاهدته أكثر من 700 ألف مرة منذ نشره في 18 مايو.

قالت وايلي ، 22 عامًا ، إنها تعرضت لإطلاق نار أربع مرات في منطقة ويستبورت في مدينة كانساس سيتي.

وأصيب رجل لم يكشف عن اسمه بالرصاص خلال الحادث أيضا بجروح خطيرة ، وفقا لتقرير من قسم شرطة كانساس سيتي ميسوري.

تمزق مثانة

قال ممثل عن قسم شرطة كانساس سيتي ميسوري لـ Insider إن التحقيق لا يزال مستمراً ، ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي شخص في القضية اعتبارًا من يوليو 2023.

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قالت ويلي في تيك توك إن مطلق النار كان يرتدي قناع تزلج ، مما جعل من الصعب التعرف عليه.

أخبرت والدة ويلي قناة KCTV5 في يناير أن الحادث ترك ابنتها مصابة بتمزق المثانة وتشقق الحوض.

كيم كارداشيان أنقذت حياتي

قالت وايلي في فيديو تيك توك إن الإصابات التي لحقت بها في إطلاق النار كانت ستصبح أسوأ بكثير لو لم تكن ترتدي SKIMS في تلك الليلة.

وأضافت: “كيم كارداشيان أنقذت حياتي.. في هذه السنة الجديدة ، تم إطلاق النار علي أربع مرات. في الليلة التي تم فيها إطلاق النار ، تحت ثوبي ، كنت أرتدي بدلة تشكيل الجسم SKIMS.”

لم تحدد وايلي أي بدلة SKIMS التي كانت ترتديها.

ضيقة للغاية

تبيع العلامة التجارية ما يقرب من 19 بدلة داخلية مختلفة، بدءًا من البدلة القطنية إلى الملابس الداخلية التي تتراوح تكلفتها بين 68 دولارًا و 128 دولارًا.

تابعت ويلي “لقد كانت ضيقة للغاية لدرجة أنها منعتني حرفيًا من النزيف”.

كيم كارداشيان
تم إطلاق SKIMS باسمها الجديد في سبتمبر 2019

وأردفت: “أوصي بها. سأشتري بالتأكيد المزيد. أعني ، يجب أن أرتديها كل يوم. إنها مثل الدروع الواقية لأجساد للنساء.”

على الرغم من أن البدلات الداخلية شائعة ، إلا أنه ليس من الآمن ارتدائها لفترات طويلة من الوقت.

المصدررصد ومتابعة وطن

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