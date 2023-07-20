الخميس, يوليو 20, 2023
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مشاري العفاسي: “إخواني أم ماسوني”؟! .. هكذا ردّ القارئ الكويتي

"العفاسي": "لا أدافع عن الإخوان. وأيضًا لا أساوي المسلم الإخواني بهذا الصهيوني!"

كتب أنس السالم
مشاري العفاسي يرد على من يقول إنه إخواني و ماسوني watanserb.com
مشاري راشد العفاسي
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وطن – ردّ المنشد وقارئ القرآن الكويتي مشاري راشد العفاسي، على من فهم قصده في ردّه على الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بأنه أصبح “إخوانيًا”، وعلى مغرد اتهمه بأن عقيدته “ماسونية”.

وكان مشاري العفاسي ردّ على الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، بعد محاولة الأخير الظهور بمظهر المدافع عنه، بسبب البذخ الذي رافق جولته الدعوية في كندا، حيث نشر “كوهين” عبر حسابه في تويتر، صورةً لـِ”العفاسي” تظهر سعر السيارة التي كان يستقلها في كندا، وأسعار ما يرتديه من ملابس.

تغريدة إيدي كوهين عن أسعار ما يرتديه مشاري العفاسي
تغريدة إيدي كوهين عن أسعار ما يرتديه مشاري العفاسي

وردّ الشيخ الكويتي على “كوهين”، بعد اعادة تغريد تغريدته.

وكتب: “ما ألومك يا كوهين فأنت أهل للحسد، والظاهر ان هذه التغريدة عورتك (تغريدة الغراب). والاخونجية تاج راسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون. أما انت بالذات تاكل تبن ( بالكويتي الفصيح )”.

رد مشاري العفاسي على إيدي كوهين
رد مشاري العفاسي على إيدي كوهين

“العفاسي”: “غبي من فهم أني أصبحت إخوانياً”

غير أنّ مشاري العفاسي، أوضح رأيه فيمن فسّر ردّه على “كوهين” بأنه دفاع عن “الإخوان”.

وكتب تغريدة جاء فيها: “منذ دخولي إلى تويتر في 2010م. لم يمر علي لي أغبى من الذي فهم أني صرت إخوانيًا بعد ردي على كوهين!.”.

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وقال: “لا أدافع عن الإخوان. وأيضًا لا أساوي المسلم الإخواني بهذا الصهيوني!”.

كما أضاف: “من يقول في التعليقات أن عقيدة الإخوان واليهود واحدة فهذا قد وقع في التكفير في الوقت الذي يظن أنه محارب له!”.

توضيح العفاسي لمن فسّر ردّه على "كوهين" بأنه دفاع عن "الإخوان"
توضيح العفاسي لمن فسّر ردّه على “كوهين” بأنه دفاع عن “الإخوان”

مشاري العفاسي يرد على مغرد اتهمه أنه ماسوني!

وكان لافتاً، رد الشيخ الكويتي على مغرد اتهمه بأن عقيدته ماسونية ويدعو إلى “الدين الابراهيمي” الجديد، متمنياً  من الله ان يكون “العفاسي” عبره يجعلها الله لكل من ممكن يقع في طريقه.حسب قوله

وقال العفاسي في معرض ردّه على المغرد: “إما أن تكون كذابًا، أو إمعةً مخدوعًا تصدّق كل ما تسمع، أو الإثنين معًا !. وقد قال النبي ﷺ : ( كفى بالمرء كذبًا أن يُحدّث بكل ما سمع ) رواه مسلم”.

وكان مشاري العفاسي أثار جدلاً بظهوره وهو يتجول في كندا بملابس حديثة موافقة لأحدث صيحات الموضة، بهاتف آيفون في يده اليمنى وحراسة شخصية مشددة تحيط به من كل جانب. ناهيك عن السيارة الفخمة التي لم تفارق جولاته.

مشاري العفاسي يتجول في كندا بسيارة فارهة وحراسة شخصية مشددة
مشاري العفاسي في كندا

وأثارت مظاهر البذخ والرفاه التي شاركها العفاسي مع جمهوره الافتراضي عبر منصات السوشيال ميديا، الكثير من الانتقادات والجدل.

في المقابل، رد مشاري العفاسي على منتقديه، وهاجم من وصفهم بالرعاع الذين انقادوا خلف “الحاقدين”.

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