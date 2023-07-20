محمد السادس في ورطة.. فرح باعتراف “نتنياهو” بمغربية الصحراء فوجهت له الصين لطمة!

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وطن- أكدت الصين على دعمها موقف الجزائر بشأن الصحراء الغربية بعد التحول التاريخي لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، وذلك بالتزامن من اعتراف إسرائيل علنا بسيادة المغرب على تلك الأراضي.

وفي إعلان مشترك، أشار شي جين بينغ وعبد المجيد تبون إلى عزمهما على التوصل إلى “حل دائم” يضمن “تقرير مصير الشعب الصحراوي” على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة ” theobjective” الإسبانية.

ويقوم الرئيس الجزائري تبون بزيارة دولة للصين منذ يوم الاثنين بدعوة من نظيره الآسيوي، حيث تهدف الجولة التي ستستمر خمسة أيام إلى تعزيز العلاقات بين القوتين، في حين وقع قادتها إعلانًا مشتركًا دعوا فيه ، من بين أمور أخرى ، إلى حل الوضع في الصحراء المترسخ منذ خمسة عقود .

وأكد الطرفان دعمهما للجهود الهادفة للتوصل إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية وخاصة قرارات الأمم المتحدة بما يضمن تقرير مصير الصحراء في إطار ترتيبات متسقة مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

الدفاع عن الصحراء

وجاء الاتفاق بعد ساعات قليلة من اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء في رسالة بعث بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملك محمد السادس، والتي نقلها البيت الملكي العلو.

و جاء هذا الإعلان بعد أن رفضت إسرائيل الطلبات المتكررة من وزارة العدل الإسبانية للتعاون في التحقيقات حول مصدر التجسس على هاتف سانشيز وثلاثة من وزرائه عبر برنامج بيغاسوس .

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وفي الرسالة أبلغ نتنياهو محمد السادس بقرار إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، إلا أن الصين والجزائر لم تقفا مكتوفتا الأيدي ، وقد أدرجتا في الإعلان إشارة إلى القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على “ضرورة حل القضية وفقًا للقانون الدولي (…) الذي يكرس الشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة و ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “.

ونقلت الصحيفة عن مصادر صحراوية قولها أنهم يدركون أن الصين هي إحدى القوى السياسية والاقتصادية العظيمة ، لذا فإن هذه “الإشارة التاريخية” سيكون لها تأثير.

إضافة إلى ذلك ، يشددون على تزامن الإعلان “غير القانوني” عن إسرائيل مع هذا الإعلان، على الرغم من أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تظهر فيها الدولة الآسيوية دعمها للصحراء .

ويرى الصحراويون أن النص الذي وقعه شي جين بينغ مهم لأن التعبير عن “المقبول للطرفين” لا يقبل الحل “البراغماتي” الذي سعى إليه المغرب في السنوات الأخيرة.

“خطة أكثر واقعية”

في مارس من العام الماضي ، نشرت السلطات المغربية رسالة اعترف فيها سانشيز للملك محمد السادس بأن خطته للحكم الذاتي للصحراء ، التي قدمها إلى الأمم المتحدة في عام 2007 ، تشكل ” أفضل أساس واقعي” للتوصل إلى حل النزاع.

وهكذا تخلى رئيس الحكومة عن الموقف التقليدي لإسبانيا من أجل تأييد مواقف المغرب، حيث أثار هذا الإعلان أعضاء السلطة التنفيذية والمعارضة وجزء كبير من المواطنين الذين لم يفهموا أسباب هذا القرار.

وبعد أشهر ، قطعت الجزائر العلاقات مع إسبانيا ، و أصبح انهيار معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون ساريًا في خضم أزمة الطاقة بسبب غزو أوكرانيا، وهوما يمكن اعتباره بمثابة كارثة لأن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا هي أحد الموردين الرئيسيين للغاز.

بحلول ذلك الوقت ، كانت جبهة البوليساريو قد علقت أيضًا العلاقات مع إسبانيا ، وحذرت الحركة من أنها لن تستعيد الاتصال حتى تلتزم الحكومة بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو الخيار الذي دافعت عنه كل من الجزائر أحد الشركاء الرئيسيين للصحراء ، والصين.