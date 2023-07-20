الخميس, يوليو 20, 2023
الرئيسيةالهدهدكلام بذيء على المباشر.. ما حدث في مسرح قرطاج فجّر غضب قيس...
الهدهد

كلام بذيء على المباشر.. ما حدث في مسرح قرطاج فجّر غضب قيس سعيد

تفوه كوميدي فرنسي بكلمات نابية أمام حشد من الجماهير في مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 57

كتب خالد الأحمد
كلام بذئ على المباشر.. ما حدث في مسرح قرطاج فجّر غضب قيس سعيد
الكوميدي آز
- Advertisement -

وطن- أشعل الكوميدي الفرنسي “AZ”، موجة غضب واسعة في تونس بعد تفوهه – على ركح مسرح قرطاج في سهرة الأحد 16 يوليو الماضي – بكلمات نابية وبذيئة أمام جمهور من العائلات.

ووثقت مقاطع فيديو مُتداولة، الفنان الفرنسي “عز الدين بنجيلالي” وهو يُقدم عرضه الفكاهي الذي تضمّن عبارات وُصفت بـ “البذئية” و “الغير أخلاقية” و”النابية”، ألمح خلالها لأعضائه حساسة من جسده بطريقة ساخرة.

غضب في تونس

ساعات بعد العرض، توالت ردود الأفعال الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من طالب إدارة المهرجان بفتح تحقيق داخلي في ظروف استدعاء الكوميدي الفرنسي الحفل.

وبين من انتقد الطريقة التي تعامل بها الفنان الفرنسي مع جمهوره التونسي.

وفي المقابل، استنكر جزء من الإعلاميين والفنانين التونسيين ماحدث في سهرة الأحد، موضحين أن لمهرجان قرطاج مكانته الخاصة ورمزيته الاعتبارية العريقة التي لا يجب تجاوزها سواء من قبل جميع ضيوفه.

الفنان يعتذر وسعيد يدعو لمحاسبته

قدم الكوميدي الفرنسي اعتذاره خلال ندوة صحفية قال خلالها “لا أملك من الثقافة التونسية شيئا واستعمالي للعبارة كان دون قصد، وأعتذر لأي شخص انزعج من استعمالي للكلمة ولم يكن هذا هدفي من الستاند اب”.

- Advertisement -

وفي الأثناء، لم تبق التجاوزات التي حصلت خلال سهرة “ليلة الضحك في قرطاج“، حبيسة المهرجان وجمهوره.

حيث استقبل الرئيس، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي قطاط، وأعرب خلال اللقاء عن استغرابه لما حصل على مسرح قرطاج.

وشدّد سعيد، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك“، على أن ما حصل “اعتداء” على تاريخ المهرجان، و”يستدعي العقاب بالسجن وفق القوانين التونسية”، لا منح الكوميدي عز الدين بنجلالي 85 ألف دينار تونسي (29 ألف دولار أميركي).

إدارة المهرجان على الخط

قدم كمال الفرجاني، مدير الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة المهرجان -الإثنين- اعتذاره الخاص وباسم لجنة تنظيم المهرجان عمّا حصل في سهرة “ليلة الضحك في قرطاج” فيما يتعلّق بما قاله الكوميدي AZ على ركح مسرح قرطاج.

وقال الفرجاني أمام عشرات الصحفيين:“نأسف لذلك رغم أننا قمنا بالاحتياطات اللازمة وأكدنا على منتج العرض أن يتم تلافي كل المواضيع التي تمس المعتقدات وأخلاق المجتمع العربي الإسلامي التونسي”.

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

الصورة الأكثر بشاعة في 2023.. هذا ما فعلته سلطات تونس بالمهاجرين دون رحمة

رياضة

لم تتمالك نفسها.. أنس جابر تنفجر في البكاء بعد خسارتها نهائي ويمبلدون

الهدهد

أزمة المهاجرين في تونس.. اتهامات لقيس سعيد بالوقوف وراء جرائم اغتصاب

رياضة

“وزيرة السعادة” أنس جابر تكتب التاريخ وتضرب موعدا مع فوندروسوفا في نهائي ويمبلدون

الهدهد

تونسي توفي في ليلة زفافه بطريقة بشعة أمام أعين زوجته والمعازيم

حياتنا

هبة عبوك في تونس لمنافسة مريم الدباغ في التعري.. قميص نوم وهوت شورت! (فيديو)

الهدهد

قيس سعيد يقيل مسؤولة أوهمته باسترداد 10 مليارت دولار وجعلته مثار سخرية واسعة (شاهد)

الهدهد

المهاجرون الأفارقة في تونس.. هكذا يتعرضون للمآسي بعد تحريض قيس سعيد

الهدهد

شهادات مروعة من مهاجرين أفارقة تقطعت بهم السبل في صحراء تونس

الهدهد

طلقة فجرت رأسه.. لحظة مقتل أحمد السولي برصاص الشرطة التونسية

الهدهد

فيديو متداول يزعم تعذيب مهاجرين أفارقة على يد تونسيين بعد صدامات صفاقس

حياتنا

أزمة أحمد سعد تتفاقم.. وزارة الثقافة التونسية تكشف مفاجأة والنقابة تجبره على الاعتذار!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد الإساءة.. النائب العام ينتصر لبطلة الشطرنج القطرية “جو شين” بقرار عاجل

تعذيب وحشي لمهاجرين من قبل حرس الحدود التركي.. فيديو فجر الغضب

فيديو مرعب لما فعلته عاصفة مدمرة بمصنع “فايزر”.. جعلته حطاما في ثوان

“توغ” التركية تتجوّل في دبي.. ما مُواصفات السيارة التي حلُم أردوغان بتصنيعها؟

تعليق ناري من الخارجية الجزائرية على اعتراف إسرائيل بالصحراء الغربية.. ماذا قالت؟

شقيقة دنيا بطمة في وضع حميمي مع زوجها والجمهور يهاجمها! (شاهد)

هل تساءلت يوما ماذا سيحدث إذا لم تقم بتنظيف عبوة الماء الخاصة بك بما فيه الكفاية؟

محمد السادس في ورطة.. فرح باعتراف “نتنياهو” بمغربية الصحراء فوجهت له الصين لطمة!

السومة تنازل عن هذا المبلغ الضخم من أجل الرحيل عن الأهلي السعودي

“فيروس قاتل” ينتشر في ولايات جزائرية والسلطات توضح!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC