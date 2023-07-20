كلام بذيء على المباشر.. ما حدث في مسرح قرطاج فجّر غضب قيس سعيد

- Advertisement -

وطن- أشعل الكوميدي الفرنسي “AZ”، موجة غضب واسعة في تونس بعد تفوهه – على ركح مسرح قرطاج في سهرة الأحد 16 يوليو الماضي – بكلمات نابية وبذيئة أمام جمهور من العائلات.

ووثقت مقاطع فيديو مُتداولة، الفنان الفرنسي “عز الدين بنجيلالي” وهو يُقدم عرضه الفكاهي الذي تضمّن عبارات وُصفت بـ “البذئية” و “الغير أخلاقية” و”النابية”، ألمح خلالها لأعضائه حساسة من جسده بطريقة ساخرة.

غضب في تونس

ساعات بعد العرض، توالت ردود الأفعال الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من طالب إدارة المهرجان بفتح تحقيق داخلي في ظروف استدعاء الكوميدي الفرنسي الحفل.

وبين من انتقد الطريقة التي تعامل بها الفنان الفرنسي مع جمهوره التونسي.

وفي المقابل، استنكر جزء من الإعلاميين والفنانين التونسيين ماحدث في سهرة الأحد، موضحين أن لمهرجان قرطاج مكانته الخاصة ورمزيته الاعتبارية العريقة التي لا يجب تجاوزها سواء من قبل جميع ضيوفه.

الفنان يعتذر وسعيد يدعو لمحاسبته

قدم الكوميدي الفرنسي اعتذاره خلال ندوة صحفية قال خلالها “لا أملك من الثقافة التونسية شيئا واستعمالي للعبارة كان دون قصد، وأعتذر لأي شخص انزعج من استعمالي للكلمة ولم يكن هذا هدفي من الستاند اب”.

- Advertisement -

وفي الأثناء، لم تبق التجاوزات التي حصلت خلال سهرة “ليلة الضحك في قرطاج“، حبيسة المهرجان وجمهوره.

حيث استقبل الرئيس، قيس سعيد، مساء أمس الثلاثاء وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي قطاط، وأعرب خلال اللقاء عن استغرابه لما حصل على مسرح قرطاج.

وشدّد سعيد، حسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة على موقع “فيسبوك“، على أن ما حصل “اعتداء” على تاريخ المهرجان، و”يستدعي العقاب بالسجن وفق القوانين التونسية”، لا منح الكوميدي عز الدين بنجلالي 85 ألف دينار تونسي (29 ألف دولار أميركي).

إدارة المهرجان على الخط

قدم كمال الفرجاني، مدير الدورة 57 لمهرجان قرطاج الدولي، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة المهرجان -الإثنين- اعتذاره الخاص وباسم لجنة تنظيم المهرجان عمّا حصل في سهرة “ليلة الضحك في قرطاج” فيما يتعلّق بما قاله الكوميدي AZ على ركح مسرح قرطاج.

وقال الفرجاني أمام عشرات الصحفيين:“نأسف لذلك رغم أننا قمنا بالاحتياطات اللازمة وأكدنا على منتج العرض أن يتم تلافي كل المواضيع التي تمس المعتقدات وأخلاق المجتمع العربي الإسلامي التونسي”.