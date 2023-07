فيديو مرعب لما فعلته عاصفة مدمرة بمصنع “فايزر”.. جعلته حطاما في ثوان

- Advertisement -

وطن- أدى إعصار ضخم إلى تدمير مصنع “فايزر” في ولاية كارولينا الشمالية على بكرة أبيه، وهو المصنع الذي كان ينتج العلاج المعروف لوباء كورونا، في حين غمرت الأمطار الغزيرة المجتمعات المحلية في كنتاكي ومنطقة من كاليفورنيا إلى جنوب فلوريدا التي تعرضت لمزيد من الحرارة الحارقة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الإعصار ألحق أضرارًا جسيمة بمصنع أدوية رئيسي لشركة Pfizer في ولاية كارولينا الشمالية.

وأكدت شركة فايزر أن مجمع التصنيع الكبير أصيب بأضرار جراء إعصار وقع بعد وقت قصير من منتصف النهار بالقرب من روكي ماونت ، لكنها قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه ليس لديها تقارير عن إصابات خطيرة. وجاء في بيان لاحق للشركة أنه تم إجلاء جميع الموظفين بأمان وحصر مصيرهم.

وتطايرت أجزاء من الأسقف فوق مبانيها الضخمة. بحسب ما وثقت مقاطع فيديو. وقال كيث ستون، مأمور مقاطعة ناش ، إن مصنع فايزر يخزن كميات كبيرة من الأدوية التي أتلفها الإعصار.

وقال ستون في تقرير لموقع ksla : “لقد تلقيت تقارير عن 50000 منصة من الأدوية متناثرة في جميع أنحاء المنشأة وتضررت بسبب المطر والرياح”.

وقالت شركة فايزر على موقعها على الإنترنت، إن المصنع ينتج أدوبة مخدرة وأدوية أخرى بالإضافة إلى ما يقرب من 25٪ من جميع الأدوية المعقمة القابلة للحقن المستخدمة في المستشفيات الأمريكية.

وفي منشور على صفحتها في فيسبوك قالت الشركة إنها تضررت بسبب الإعصار.

وأضافت :”في هذه المرحلة لا توجد تقارير عن إصابات خطيرة. نحن نقوم بتقييم الوضع لتحديد تأثيره على الإنتاج.”

وقالت إيرين فوكس ، كبيرة مديري الصيدلة في جامعة يوتا هيلث ، إن الضرر “من المرجح أن يؤدي إلى نقص طويل الأجل بينما تعمل شركة فايزر إما على نقل الإنتاج إلى مواقع أخرى أو إعادة البناء”.

وكانت “خدمة الأرصاد الجوية الوطنية” قالت في تغريدة على “تويتر” أن الضرر كان متسقًا مع إعصار EF3 مع سرعة رياح تصل إلى 150 ميلاً في الساعة (240 كم / ساعة).

وحذرت في تغريدة أخرى من احتمال حدوث عواصف رعدية قوية إلى شديدة قادرة على إحداث هبوب رياح مدمرة وبَرَد كبير هذا المساء. مضيفة أن توقيت أقوى العواصف سيكون من 5 مساءً إلى 11 مساءً.

Stay weather aware today! Strong to severe thunderstorms capable of producing damaging wind gusts and large hail are possible this evening. The timing for strongest storms will be 5 PM to 11 PM. #ohwx #pawx pic.twitter.com/6QWmAFnH8C

— NWS Cleveland (@NWSCLE) July 20, 2023