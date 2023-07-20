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سجن عائم ومعسكرات لإيواء المهاجرين.. ماذا يحدث في بريطانيا؟

السجن العائم في بريطانيا: استراتيجية جديدة لإيواء المهاجرين والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها

كتب خالد الأحمد
سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
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وطن – في خطوة تخالف شرائع حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية، قامت السلطات البريطانية بوضع 500 مهاجر في «سجن عائم» وأبقتهم في البحر حتى تقرر مصيرهم، وسط انتقادات وصفت الأمر بـ«اللا إنساني».

واشتمل السجن العائم الذي أطلق عليه اسم بيبي استوكهولم (Bibby Stockholm) على عدة مبان متصلة وبها نوافذ وكافة المرافق التي تتواجد بالسجون العادية.

سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
“بيبي استوكهولم” سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” الأمريكية إن السفينة غادرت من فالماوث في كورنوال صباح الاثنين متأخرة شهرًا عن الموعد المحدد.

ووصلت إلى دورست بعد ساعات من إقرار مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي أصدرته الحكومة في مجلس اللوردات.

وتم سحبها بواسطة زورق قطْرٍ إلى ميناء بورتلاند صباح الثلاثاء.

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سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
تم سحب السجن بواسطة زورق قطْرٍ إلى ميناء بورتلاند

وجاء وصول السفينة إلى دورست- الذي عارضه النواب المحليون والسكان- بعد ساعات من تمرير مشروع قانون الهجرة غير القانونية للحكومة على مجلس اللوردات.

من جانبها، وصفت منظمة “قاوموا العنصرية” قرار الحكومة بوضع طالبي اللجوء في السفينة بأنه “غير إنساني”، واتهمتها بالتحريض على السلوك العدواني تجاه طالبي اللجوء.

سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
السجن العائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا يواجه انتقادات شديدة

وتجمع أعضاء من المنظمة أمام مداخل الميناء للاحتجاج على التوجه الحكومي الجديد في إيواء اللاجئين، ورددوا هتافات ترحب باللاجئين في بريطانيا.

وعلى صعيد متصل، دافعت رئاسة الوزراء البريطانية عن استخدام السفينة لإيواء المهاجرين– مؤكدة أنها بديل أرخص لإيوائهم في الفنادق.

سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
الاحتجاج على سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” – وهو مهاجر من أصول هندية للمفارقة- للصحفيين: “أعتقد أنه من الصواب للجمهور ككل أن نبتعد عن وضع يتم فيه تخصيص 6 ملايين جنيه إسترليني يوميًا من أموال دافعي الضرائب لإسكان هؤلاء الأفراد في الفنادق.

وقال: “نعتقد أنه من الأفضل فتح مواقع محددة مصممة لإيواء المهاجرين القادمين ويتم ذلك بطريقة مخططة بشكل أكبر”.

مراعاة دافعي الضرائب

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية –بحسب “سكاي نيوز” إن استخدام السفن كسكن سيكون “ذو قيمة أفضل” لدافعي الضرائب و”أكثر قابلية للإدارة للمجتمعات من الفنادق باهظة الثمن”.

وأضاف: “نواصل العمل بشكل وثيق للغاية مع المجالس المحلية والشركاء الرئيسيين للاستعداد لوصول طالبي اللجوء في وقت لاحق من هذا الشهر، وتقليل تعطيل السكان المحليين بما في ذلك من خلال الدعم المالي الكبير”.

وكان مجلس المحافظين شهد منذ يومين خمسة تغييرات أخرى سعى إليها المجلس الأعلى لمشروع قانون الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك الحماية من العبودية الحديثة وحدود احتجاز الأطفال.

سجن عائم لإيواء المهاجرين في بريطانيا
احتجاجات في بريطانيا على السجن العائم لإيواء المهاجرين

لا يمكن السكوت عن هذا الأمر

وفي خضم الجدل القائم حول مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، قال وزير الداخلية اللورد موراي عن دائرة بليدوورث إن نظام اللجوء في المملكة المتحدة “غمره” عدد قليل من الوافدين بالقوارب.

وقال لنظرائه من النواب :”مع وجود أكثر من 45000 شخص قاموا بعبور خطرٍ للقناة العام الماضي، فلا يمكن السكوت عن هذا الأمر”.

صدمات نفسية للمحتجزين

ونقل الموقع عن خبراء في الصحة قولهم إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يخاطر بالتسبب في “مستويات لا يمكن تصورها من الأذى والصدمات” للأطفال المحتجزين.

وقال تحالف من الأطباء وخبراء طبيين بارزين في بريطانيا إن التشريع يمكن أن يسبب اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب والسلوك الانتحاري بين الشباب.

المصدرسكاي نيوز + تويتر - رصد وتحرير وطن

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