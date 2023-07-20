سبب وفاة عبد الله العقيل وقصة مرضه الذي دُفن سرّه معه

وطن- تُوفي رجل الأعمال السعودي وأحد مؤسسي مكتبة جرير الشهيرة “عبد الله العقيل”، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض الذي لم يعرف كثيرون تفاصيله، سوى أنه خضع لعلاجات بسببه في ألمانيا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل عبدالله العقيل اليوم، بعد صلاة العصر، في مسجد “البطابين” بالرياض ومن المنتظر أن يتم دفن الجثمان في مقبرة الشمال.

من هو عبد الله العقيل؟

وُلد عبدالله العقيل في 1956، وحصل على بكالوريوس إدارة عام 1981، يتدرج العقيل من أسرة بسيطة صنعت خبيز يومها بنفسها بعد الكفاح، والعمل والمثابرة والاجتهاد، ليخلق عبدالله العقيل للأسرة مكانة مميزة وسط المجتمع، ونطاقًا مختلفًا يميزهم عن من حولهم، لتصبح “مكتبة جرير” علامة مميزة في عالم المكتبات.

لا حولا ولا قوة إلا بالله اللهم ارحمه وأغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة

عبد الله بن عبد الرحمن العقيل في ذمة الله pic.twitter.com/ZX772QTWGh — ريان الخرمي (@Rayankhurmi) July 20, 2023

الراحل عبدالله العقيل هو أحد مؤسسي “شركة جرير للتسويق” وهي مدرجة في سوق المال السعودي، وشغل فيها مناصب عدة، شملت: العضو المنتدب بين 1979 و2022، ورئيس قطاع الجملة للتسويق بين 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين 2016 و2019.

كما كان الوالد مدرسًا، حيث سعى لتربية أبنائه على الأخلاق الحميدة، وسعيهم الدائم لحياة أفضل، حتى إنهم استطاعوا من فتح مكتبة صغيرة اسمها «جرير»، لتصبح فيما بعد علامة مميزة في عالم المكتبات والقرطاسيات.

رحم الله عبد الله بن عبد الرحمن العقيل وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. pic.twitter.com/8OcNQFqEbV — مشاري بن علي النملان (@malnamlan) July 20, 2023

ما هو سبب وفاة عبد الله العقيل؟

وتساءل العديد من النشطاء عن سبب وفاة عبد الله العقيل، إلا أنه لا تتوفر أي معلومات عن مرضه الأخير الذي لم تعرف تفاصليه ولم تكشف عنه عائلته.

وحظى عبد الله العقيل، بمكانة كبيرة في المجتمعين السعودي والعربي، نظرا لما حققته سلسلة مكتبات “جرير” الخاصة به من نقلة نوعية في عالم القراءة والثقافة العربية.

بعد صراع مع المرض .. وفاة رجل الأعمال الشيخ " عبدالله بن عبدالرحمن العقيل " -رحمه الله – المؤسس لـ مكتبة جرير .. وكان صاحب أيادي بيضاء في العمل الخيري .. و من أبرز نصائحه لمن يؤسس كياناً اقتصادياً جديداً أن يخصص 20% منه للوقف على الأعمال الخيرية. – pic.twitter.com/vhEgfTxB48 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 20, 2023

من جانبه نعى الداعية السعودي المعروف الدكتور عائض القرني، وفاة عبد الله العقيل.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر “القرني” صورة الراحل وعلق عليها بالقول:”أحسن الله عزاء أسرة الكريم الباذل عبدالله عبدالرحمن العقيل،

رجل الأعمال ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة جرير. رحمه الله، وغفر ذنبه، وجعل مثواه جنّات النعيم.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.”