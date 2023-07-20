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سبب وفاة عبد الله العقيل وقصة مرضه الذي دُفن سرّه معه

لم تلعن عائلة الفقيد أو أقربائه قبل وفاته عن المرض الذي يعاني من الراحل عبد الله العقيل، سوى أنه خضع لعلاجات متواصلة في ألمانيا

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
سبب وفاة عبد الله العقيل وقصة مرضه الذي دُفن سرّه معه
وفاة عبد الله العقيل

وطن- تُوفي رجل الأعمال السعودي وأحد مؤسسي مكتبة جرير الشهيرة “عبد الله العقيل”، اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عاماً بعد صراع مع المرض الذي لم يعرف كثيرون تفاصيله، سوى أنه خضع لعلاجات بسببه في ألمانيا.

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل عبدالله العقيل اليوم، بعد صلاة العصر، في مسجد “البطابين” بالرياض ومن المنتظر أن يتم دفن الجثمان في مقبرة الشمال.

من هو عبد الله العقيل؟

وُلد عبدالله العقيل في 1956، وحصل على بكالوريوس إدارة عام 1981، يتدرج العقيل من أسرة بسيطة صنعت خبيز يومها بنفسها بعد الكفاح، والعمل والمثابرة والاجتهاد، ليخلق عبدالله العقيل للأسرة مكانة مميزة وسط المجتمع، ونطاقًا مختلفًا يميزهم عن من حولهم، لتصبح “مكتبة جرير” علامة مميزة في عالم المكتبات.

الراحل عبدالله العقيل هو أحد مؤسسي “شركة جرير للتسويق” وهي مدرجة في سوق المال السعودي، وشغل فيها مناصب عدة، شملت: العضو المنتدب بين 1979 و2022، ورئيس قطاع الجملة للتسويق بين 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين 2016 و2019.

كما كان الوالد مدرسًا، حيث سعى لتربية أبنائه على الأخلاق الحميدة، وسعيهم الدائم لحياة أفضل، حتى إنهم استطاعوا من فتح مكتبة صغيرة اسمها «جرير»، لتصبح فيما بعد علامة مميزة في عالم المكتبات والقرطاسيات.

ما هو سبب وفاة عبد الله العقيل؟

وتساءل العديد من النشطاء عن سبب وفاة عبد الله العقيل، إلا أنه لا تتوفر أي معلومات عن مرضه الأخير الذي لم تعرف تفاصليه ولم تكشف عنه عائلته.

وحظى عبد الله العقيل، بمكانة كبيرة في المجتمعين السعودي والعربي، نظرا لما حققته سلسلة مكتبات “جرير” الخاصة به من نقلة نوعية في عالم القراءة والثقافة العربية.

من جانبه نعى الداعية السعودي المعروف الدكتور عائض القرني، وفاة عبد الله العقيل.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر “القرني” صورة الراحل وعلق عليها بالقول:”أحسن الله عزاء أسرة الكريم الباذل عبدالله عبدالرحمن العقيل،
رجل الأعمال ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة جرير. رحمه الله، وغفر ذنبه، وجعل مثواه جنّات النعيم.. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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