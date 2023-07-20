“توغ” التركية تتجوّل في دبي.. ما مُواصفات السيارة التي حلُم أردوغان بتصنيعها؟

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وطن- تصدرت أخبار السيارة المحلية الأولى في تركيا TOGG، التي أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً منها لزعماء عرب، عناوين الصحف الخليجية والعربية في الآونة الأخيرة.وباتت سيارة ” توغ ” موضع فضول للكثير من هذه الصحف التي بدأت بفحص تفاصيلها من الميزات الفنية إلى اللون.

وكان الرئيس التركي قد أنهى، أمس الأربعاء، من الإمارات جولته الخليجية التي استمرت ثلاثة أيام بعد أن زار السعودية وقطر.

في السعودية، قدّم أردوغان سيارتين كهربائيتين تركيتي الصنع من طراز “تي 10 إكس” إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسلم سيارة #توغ تركية الصنع لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان pic.twitter.com/dZ5kZlEXTg — TRT عربي (@TRTArabi) July 19, 2023

وفي قطر كذلك، أهدى الرئيس التركي السيارة ذاتها إلى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وهو مافعله أيضاً في الإمارات، حيث قدم أردوغان السيارة التي أطلق عليها “فخر تركيا” إلى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد.

🇹🇷🇶🇦| سموّ الأمير @TamimBinHamad يتلقى هدية من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة عبارة عن سيارتين من نوع "توغ" تركية الصنع تعبيرًا عن الاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين#تركيا | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/Olt48G3w3K — نديب قطر (@NadeebQa) July 18, 2023

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مراحل تصينع السيارة التركية ” توغ “

منذ عام تقريباً، بدأت تركيا إنتاج أول سيارة كهربائية تركية بالتعاون بين 4 شركات محليّة تسمى مجموعة مبادرة السيارات التركية أو المعروفة بأسم TOGG، بالتعاون مع الاتحاد التركي للغرف وتبادل السلع.

والشركات الأربع هي مجموعة “أنادولو غروبو” التي تعمل في مجالات مختلفة، و”بي إم سي” التي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمركبات التجارية والعسكرية في تركيا، وشركة الاتصالات “تورك سيل”، بالإضافة إلى مجموعة “زورلو” القابضة.

أردوغان يهدي بن سلمان سيارة "توغ" التركية أهدى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان سيارة "توغ"، المصنوعة محلياً في #تركيا.

(1) pic.twitter.com/Pe2m4zHo6F — عربي بوست (@arabic_post) July 18, 2023

سيارة توغ التركية، أما كما يُطلق عليها الأتراك “فخر صناعتهم”، من تصميم شركة بينينفارينا لتصميم السيارات الإيطالية، التي سبق وأنشأت طرازا لشركة كارما لصناعة السيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا.

ميزات ومواصفات

بحسب تقرير لموقع turbo1 المتخصص بالسيارات، تتميز الموديلات الأساسية من TOGG بمحرك كهربائي واحد على المحور الخلفي بقوة 200 حصان.

وسيتم إنتاج طراز TOGG C-SUV ثنائي المحرك ويتم وضع المحرك الثاني في المحور الأمامي، مما يوفر إمكانيات الدفع الرباعي، بقدرة تصل إلى 400 حصان.

أرقام عزم الدوران غير متوفرة بعد بالنسبة لـ توغ، حسب معطيات التقرير، إلا أن الشركة المُصنعة في حدّ ذاتها تقول إن سيارتها الكهربائية ذات المحور الخلفي يمكن أن تصل إلى 62 ميلًا في الساعة خلال 7.6 ثانية. بينما تصل سيارات الدفع الرباعي ذات المحركين لهذا التسارع فقط في 4.8 ثانية.

وعلاوة على ذلك تتميز سيارات TOGG الكهربائية بناقل حركة وفرامل انتظار إلكتروني.

خزامى الأناضول

يبدو التصميمه الخارجي لسيارة توغ عصرياً ومثيراً للإعجاب، ويوفر قاعدة عجلات طويلة مع كابينة فسيحة.

عملت TOGG بالتعاون مع Pininfarina على تصميم مستوحى من خيالات وتصورات حرفائها الأتراك، بهدف بناء سيارة من شأنها أن تروق للمستهلكين في تركيا وخارجها.

والتصميم مستوحى أيضًا من ثقافة الأناضول، وخصوصًا الخزامى، حيث طبع المصممون زخارف نباتية على الشبكة والعجلات للتأكيد على اتصال السيارة بتركيا.

ماذا عن البطارية؟

لم تعلن TOGG عن إمكانات لأي من طاقة البطارية الخاصة بها أو أعطت مؤشراً على الحد الأقصى لمعدل الشحن. تشير الشحنات السريعة التي تبلغ مدتها 30 دقيقة إلى معدلات شحن تزيد عن 150 كيلووات.

وسوف تقدم TOGG ضمانًا لمدة ثماني سنوات على عبوات البطارية.

تتميز الموديلات الأساسية من TOGG بمحرك كهربائي واحد. واختارت الشركة التركية تزويد سيارتها بأحدث أنظمة القيادة المساعدة منها، Slow Traffic Pilot، والتي تدخل السيارة التركية لعالم القيادة الذاتية من المستوى الثاني.

وتقول الشركة أنها ستعمل على تحويل TOGG مستقبلياً إلى مستوي القيادة الذاتي الثالث لسهولة إجراء تحديثات مباشرة لإدخال تحسينات مستمرة على برنامجها.

يُشار أنه في أكتوبر 2022، عند الإعلان عن أول نموذج تجاري لسيارة توغ، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السيارة التركية توغ ستزيّن طرق عديد من دول العالم في الفترة القادمة بوصفها علامة تجارية تركية مرموقة مشيراً إلى أن المشروع كان حلماً مستمراً منذ 60 عاماً.