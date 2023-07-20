بيكهام يصدم عشاق البرغوث ميسي بهذا الخبر!

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وطن- كشف النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام 48 عاماً، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، بشأن تأجيل ظهور البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي في المباريات القادمة.

وقال مالك النادي بيكهام، في تصريح صحفي مع “ESPN Argentina“، بشأن موعد ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، ” لا نعرف إذا كان ليو سيلعب المباراة القادمة. أم لا، يجب أن يكون جاهزاً قبل العودة للمباريات مرة أخرى”.

بيكهام يصدم عشاق ميسي

وأضاف، “علينا القيام بحمايته والتأكيد على جاهزيته، لأنه كان في إجازة ووصل لتوه إلى ميامي. ويبدو في حالة جيدة. لكن القرار في النهاية يعود له والمدرب تاتا مارتينو”.

ووقع جوهرة الأرجنتين ميسي بطل نسخة كأس العالم 2022، على عقد لمدة موسمين ونصف مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، مقابل صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار. وفق ما ذكره موقع (سبورتيكو) المتخصص في الشؤون الرياضية والاقتصادية.

كما وتضمن القيمة المالية للصفقة مع ليونيل ميسي، راتب ليو ومكافآت مالية للتوقيع. وكذلك حصة للاعب في النادي الأمريكي بعد اعتزاله كرة قدم. وبالتالي فإن ميسي سيتقاضى راتب 50 مليون دولار في الموسم الواحد.

رفض العودة لبرشلونة

وكانت تقارير إسبانية، قد تحدثت عن سبب رفض الأرجنتيني ميسي العودة إلى صفوف نادي برشلونة هذا الصيف، والذي تمثل في بعده عن الضغط الممارس عليه من قبل الجماهير لحصد البطولات والألقاب للنادي.

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كما ومر ميسي من ظروف قاسية وفق ما ذكره والده الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان، بعد فشل اللاعب ورفاقه في النادي الباريسي في الذهاب. بعيداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يعول عليها النادي كثيراً.

يذكر بأن مباراة إنتر ميامي أمام نظيره المكسيكي كروز أزول، السبت، التي توقع فيها ظهور فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث بيعت رسوم تذاكر المباراة. بمبالغ باهظة من أجل رؤية البرغوث يلعب مع فريقه الجديد.